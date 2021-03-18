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Найближчими тижнями США відреагують на "дестабілізаційні дії" Росії, - Псакі

Найближчими тижнями США відреагують на

США в найближчі тижні дадуть відповідь на комплекс "дестабілізаційних дій" з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу в Білому домі.

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США дадуть відповідь на багато дестабілізаційних дії Росії", - сказав прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Як ви знаєте, ми запросили нову оцінку з боку національної розвідки в чотирьох таких сферах і плануємо відреагувати на дії в кожній з них найближчими тижнями", - додала вона.

"Я б сказала, що росіяни втручалися або намагалися втрутитися у вибори упродовж багатьох років, задовго до 2016 року ... І ми в курсі цього, і вони заплатять за це, як сказав президент (США Джо Байден під час інтерв'ю. - Ред.)", - додала вона.

Також читайте: Підхід адміністрації Байдена до РФ буде не таким, як адміністрації Трампа, - Псакі

Вона запевнила, що адміністрація Байдена буде продовжувати "тиснути" на Росію за її дії.

Раніше телеканал CNN з посиланням на трьох представників Держдепартаменту США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена може ввести антиросійські санкції, пов'язані з втручанням в американські вибори, вже на наступному тижні.

Президент США Байден незабаром після приходу до влади доручив Нацрозвідці підготувати серію доповідей, пов'язаних, зокрема, з Росією. Одна така доповідь стосується ймовірного іноземного втручання в американські вибори 2020 року. Розвідка США, як очікується, незабаром представить висновки і щодо інших тем, крім втручання у вибори 2020 року. Серед іншого, йтиметься про масштабну кібератаку на компанію SolarWinds, за якою, як вважають в США, може стояти Росія.

Зі свого боку, в МЗС РФ в середу ввечері повідомили, що посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов запрошений у Москву на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, "що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США".

Автор: 

росія (65052) США (22685) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+13
на запугивания они давно уже не реагируют, делать надо
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18.03.2021 07:17
+11
хватит базарить, кончайте жабу кремлевсую
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18.03.2021 07:32
+7
В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки - Цензор.НЕТ 3266.....
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18.03.2021 07:54
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Замах на рубль наблюдаеца
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18.03.2021 07:14 Відповісти
на запугивания они давно уже не реагируют, делать надо
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18.03.2021 07:17 Відповісти
вот деда Рейган в этом плане красавчик был - от его "Бомбардировка начнётся через 5 минут" в августе 1984-го срались жидким даже в реально могучем совке..
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18.03.2021 08:42 Відповісти
18 марта 2021,

Вице-спикер Совфеда константин Косачёв прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России владимира путина «убийцей»
. что такое Эрегировать
Сове́т Федера́ции Федерального Собрания Российской Федерации - верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации - парламента Российской Федерации.
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18.03.2021 08:43 Відповісти
Swift?
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18.03.2021 07:18 Відповісти
при слове псаки россияне возбуждаются...она их добьёт
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18.03.2021 07:19 Відповісти
Щось США занадто довго розганяються перед ударом.
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18.03.2021 07:22 Відповісти
хватит базарить, кончайте жабу кремлевсую
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18.03.2021 07:32 Відповісти
Байден зашнуровує кайзери перед пенделем.
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18.03.2021 07:37 Відповісти
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18.03.2021 09:03 Відповісти
Цікава логіка редакції, яка останнім часом просто дублює новини.
https://censor.net/ru/news/3254033/podhod_administratsii_bayidena_k_rf_budet_ne_takim_kak_u_administratsii_trampa_psaki

Про прес-конференцію у середу вже було.
Чесне слово, зі сторони виглядає, як =самовнушение= ... гіпнотизування ?
Чи прелюдія якась ?
Ну, =відреагують=, тоді вже напишете 10 разів.
Смішно, їй Богу.
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18.03.2021 07:37 Відповісти
Думаю,что не доживет ****** до настоящих санкций! Вчера видел сцаренка на каком-то ватном тв канале, -совсем хреново выглядит. Похоже,что недолго ему осталось пользоваться золотым ершиком на этом свете!
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18.03.2021 07:45 Відповісти
Байден: "путин, - убийца"
Доллар: "Што?"
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18.03.2021 07:45 Відповісти
Українцям треба розтулити очі і нарешті визнати самим собі, що вони вчергове обрали російського шпигуна собі. І проводити перевибори.
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18.03.2021 07:46 Відповісти
не вони, а ти
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18.03.2021 09:10 Відповісти
Пєця з тролями Зєлю привів. Пєцю і Зєлю на нари. Достркові.
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18.03.2021 09:31 Відповісти
Из источников, приближённых (но не так, чтобы очень) к ГосДепу США, не претендующих на полную достоверность.
Стало известно, как именно США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России:
1) в каждый кабинет ГосДепа закупят портрет Путина в настольной подставке;
2) ежедневно, а в отдельные особые дни - по несколько раз, по специальному сигналу, распространяемому через Интернет, все сотрудники ГосДепа пальцами обеих рук будут синхронно скрючивать "факи" вышеуказанному портрету;
3) всему персоналу ГосДепа будет вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону вышеуказанного портрета;
4) процесс выпуска пищеварительных газов сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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18.03.2021 07:51 Відповісти
В ближайшие недели США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России, - Псаки - Цензор.НЕТ 3266.....
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18.03.2021 07:54 Відповісти
Боже!
Бережи Америку!
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18.03.2021 08:15 Відповісти
Чертова рашка. Совсем Америку измучила.
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18.03.2021 08:17 Відповісти
руссофобию разводють
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18.03.2021 08:46 Відповісти
Іщчо 457 вьодер і золотий ключик у нас в руках
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18.03.2021 09:27 Відповісти
ну, если прям в ближайшие недели отреагируют, и "заплатит", значит Х#йло уже как минимум отслюнявил первый транш.
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18.03.2021 09:29 Відповісти
132-е американское предупреждение
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18.03.2021 09:42 Відповісти
знову введуть якісь смішні ссанкції... в них вже імунітет до цього, тре валити економіку шоб тупі кацапи не могли навіть бояришнік придбати
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18.03.2021 09:56 Відповісти
То,что сказал Байден по отношению путлера,я начал постоянно озвучивать с момента нападения на Грузию.А с момента подписания харьковских соглашений призываю к созданию международной антироссийской коалиции с целью полной её экономической изоляции.Уверен,что санкции будут являться только предупредительными сигналами.Они безусловно нужны,но это полумера.Америка безусловна сильна,но для достижения цели,без международной антироссийской коалиции империя зла ещё долго будет распадаться.В России 99,5% населения шовинисты,Там за всю историю никогда не было признаков демократии.Путлер уйдёт,но рашка будет всегда оставаться такой квазилживой с поведением вседозволенности и стремлением поработить другие народы для экономического поддержания голой задницы с её громаднейшим природным потенциалом.
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18.03.2021 10:35 Відповісти
КОЛИСЬ СКОРО МОСКОВІЯ БУДЕ РУЙНУВАТИСЬ - В УКРАЇНІ ТРЕБА ПРИЙНЯТИ
ЗАКОНИ ЩОБ НАС НЕ АТАКУВАЛИ МІЛІЙОНИ БІЖЕНЦІВ МОСКОВИТІВ ЯКІ БУДУТЬ
ВОЛАТИ ЩО ВОНИ БУЛИ ПРОТИ ПУТІНА І ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ, А ТІ ЩО НА ДОНБАСІ
І В КРИМУ БУДУТЬ ВОЛАТИ ЩОБ ЇМ ЗАЛИШИЛИ ВСЮ НЕРУХОМІСТЬ І МАЙНО З
ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ
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18.03.2021 12:37 Відповісти
 
 