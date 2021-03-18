Найближчими тижнями США відреагують на "дестабілізаційні дії" Росії, - Псакі
США в найближчі тижні дадуть відповідь на комплекс "дестабілізаційних дій" з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу в Білому домі.
"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США дадуть відповідь на багато дестабілізаційних дії Росії", - сказав прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.
"Як ви знаєте, ми запросили нову оцінку з боку національної розвідки в чотирьох таких сферах і плануємо відреагувати на дії в кожній з них найближчими тижнями", - додала вона.
"Я б сказала, що росіяни втручалися або намагалися втрутитися у вибори упродовж багатьох років, задовго до 2016 року ... І ми в курсі цього, і вони заплатять за це, як сказав президент (США Джо Байден під час інтерв'ю. - Ред.)", - додала вона.
Вона запевнила, що адміністрація Байдена буде продовжувати "тиснути" на Росію за її дії.
Раніше телеканал CNN з посиланням на трьох представників Держдепартаменту США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена може ввести антиросійські санкції, пов'язані з втручанням в американські вибори, вже на наступному тижні.
Президент США Байден незабаром після приходу до влади доручив Нацрозвідці підготувати серію доповідей, пов'язаних, зокрема, з Росією. Одна така доповідь стосується ймовірного іноземного втручання в американські вибори 2020 року. Розвідка США, як очікується, незабаром представить висновки і щодо інших тем, крім втручання у вибори 2020 року. Серед іншого, йтиметься про масштабну кібератаку на компанію SolarWinds, за якою, як вважають в США, може стояти Росія.
Зі свого боку, в МЗС РФ в середу ввечері повідомили, що посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов запрошений у Москву на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, "що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США".
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Вице-спикер Совфеда константин Косачёв прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России владимира путина «убийцей»
. что такое Эрегировать
Сове́т Федера́ции Федерального Собрания Российской Федерации - верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации - парламента Российской Федерации.
https://censor.net/ru/news/3254033/podhod_administratsii_bayidena_k_rf_budet_ne_takim_kak_u_administratsii_trampa_psaki
Про прес-конференцію у середу вже було.
Чесне слово, зі сторони виглядає, як =самовнушение= ... гіпнотизування ?
Чи прелюдія якась ?
Ну, =відреагують=, тоді вже напишете 10 разів.
Смішно, їй Богу.
Доллар: "Што?"
Стало известно, как именно США отреагируют на "дестабилизирующие действия" России:
1) в каждый кабинет ГосДепа закупят портрет Путина в настольной подставке;
2) ежедневно, а в отдельные особые дни - по несколько раз, по специальному сигналу, распространяемому через Интернет, все сотрудники ГосДепа пальцами обеих рук будут синхронно скрючивать "факи" вышеуказанному портрету;
3) всему персоналу ГосДепа будет вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону вышеуказанного портрета;
4) процесс выпуска пищеварительных газов сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Бережи Америку!
ЗАКОНИ ЩОБ НАС НЕ АТАКУВАЛИ МІЛІЙОНИ БІЖЕНЦІВ МОСКОВИТІВ ЯКІ БУДУТЬ
ВОЛАТИ ЩО ВОНИ БУЛИ ПРОТИ ПУТІНА І ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ, А ТІ ЩО НА ДОНБАСІ
І В КРИМУ БУДУТЬ ВОЛАТИ ЩОБ ЇМ ЗАЛИШИЛИ ВСЮ НЕРУХОМІСТЬ І МАЙНО З
ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ