Найближчими тижнями США відреагують на "дестабілізаційні дії" Росії, - Псакі

США в найближчі тижні дадуть відповідь на комплекс "дестабілізаційних дій" з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу в Білому домі.

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США дадуть відповідь на багато дестабілізаційних дії Росії", - сказав прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Як ви знаєте, ми запросили нову оцінку з боку національної розвідки в чотирьох таких сферах і плануємо відреагувати на дії в кожній з них найближчими тижнями", - додала вона.

"Я б сказала, що росіяни втручалися або намагалися втрутитися у вибори упродовж багатьох років, задовго до 2016 року ... І ми в курсі цього, і вони заплатять за це, як сказав президент (США Джо Байден під час інтерв'ю. - Ред.)", - додала вона.

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Вона запевнила, що адміністрація Байдена буде продовжувати "тиснути" на Росію за її дії.

Раніше телеканал CNN з посиланням на трьох представників Держдепартаменту США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена може ввести антиросійські санкції, пов'язані з втручанням в американські вибори, вже на наступному тижні.

Президент США Байден незабаром після приходу до влади доручив Нацрозвідці підготувати серію доповідей, пов'язаних, зокрема, з Росією. Одна така доповідь стосується ймовірного іноземного втручання в американські вибори 2020 року. Розвідка США, як очікується, незабаром представить висновки і щодо інших тем, крім втручання у вибори 2020 року. Серед іншого, йтиметься про масштабну кібератаку на компанію SolarWinds, за якою, як вважають в США, може стояти Росія.

Зі свого боку, в МЗС РФ в середу ввечері повідомили, що посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов запрошений у Москву на консультації, що проводяться з метою проаналізувати, "що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США".