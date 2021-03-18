С сегодняшнего дня на Харьковщине усиливают карантин: что запрещено

С 18 марта на территории Харьковской области усиливают карантинные ограничения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА, об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов

Так, согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.

Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину.

Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.

Также на территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Учебным заведениям рекомендовали переходить на дистанционный режим работы. В то же время секретарь горсовета заявил, что школы Харькова пока не переходят на дистанционное обучение. С понедельника дети уйдут на каникулы, а потом будет приниматься отдельное решение о возвращении к стационарному обучению.

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"Дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессиональной перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Киева приняли решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Данные ограничения вводятся на 3 недели - до 9 апреля включительно.