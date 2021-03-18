РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10237 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 793 26

С сегодняшнего дня на Харьковщине усиливают карантин: что запрещено

С сегодняшнего дня на Харьковщине усиливают карантин: что запрещено

С 18 марта на территории Харьковской области усиливают карантинные ограничения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА, об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов

Так, согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.

Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину.

Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.

Также на территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Учебным заведениям рекомендовали переходить на дистанционный режим работы. В то же время секретарь горсовета заявил, что школы Харькова пока не переходят на дистанционное обучение. С понедельника дети уйдут на каникулы, а потом будет приниматься отдельное решение о возвращении к стационарному обучению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве усиливают карантинные ограничения, - ОГА

"Дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессиональной перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Киева приняли решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Данные ограничения вводятся на 3 недели - до 9 апреля включительно.

карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
По суточным смертям от ковида Мексика на первом, кацапы на втором , Польша на третьем , Украина на четвертом месте в мире . Это лечение семейными врачами по телефону дает такие результаты. Семейные врачи массово увольняются ... Будет жарко...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:48
+5
На прошлой неделе сдавал ПЛР тест после контакта с "положительным", задался вопросом если бы у меня был положительный результат и не было машины, я бы поехал сдавать тест двумя или тремя маршрутами общественного транспорта. Сколько бы людей я заразил только на этапе сдавания теста???? А сколько таких "положительных" ездят в транспорте сдавать тест?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:55
+1
+ .. и поговаривают что тесты на новый вирусняк не реагирует...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з сьогоднішнього дня на харківщині посилюють карантин, що заборонено
показать весь комментарий
18.03.2021 13:43 Ответить
По суточным смертям от ковида Мексика на первом, кацапы на втором , Польша на третьем , Украина на четвертом месте в мире . Это лечение семейными врачами по телефону дает такие результаты. Семейные врачи массово увольняются ... Будет жарко...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:48 Ответить
На прошлой неделе сдавал ПЛР тест после контакта с "положительным", задался вопросом если бы у меня был положительный результат и не было машины, я бы поехал сдавать тест двумя или тремя маршрутами общественного транспорта. Сколько бы людей я заразил только на этапе сдавания теста???? А сколько таких "положительных" ездят в транспорте сдавать тест?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:55 Ответить
+ .. и поговаривают что тесты на новый вирусняк не реагирует...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:58 Ответить
и при этом мудак терехов сказал сегодня что закрывать метро пока не закрывается, это крайняя мера, а теперь вопрос, сколько долбодятлов набиваются в вагоны в час пик, и не повлияет ли это на заболеваемость? вопрос риторический.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:28 Ответить
Не у всех есть авто и использовать общественный транспорт люди вынуждены. А у чинуш, за которых эти люди голосовали, нет яиц что бы взять на себя ответственность и приостановить транспорт, т.к. в этом случае их рейтинги могут просесть. Поэтому ценой жизней лохтората и ухудшением эпид. ситуации чинуши и власть "героически" спасают свои рейтинги.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:32 Ответить
абсолютно верно, это называется естественный отбор, вот сколько сдохнет катавшихся в метро от вируса, это и будет лохторат терехова, значит мне только на руку. меньше дибилов за него проголосует, грубо. но справедливо, жрите мрази кого выбирали. у меня в семье у всех есть авто кроме мамы, но она пенсионерка, у нее есть мы, а на дебилов мне уже давно все равно. извините. свой пост пишу душевно, так как только что прочитал на статус кво высеры этого терехова, прибить мудака хочется. спасибо всем голосовавшим за полуживую голову гепы.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:41 Ответить
Не ездя в метро, Вы не обезопасите себя от заражения. Так как этот лохторат, который катается в метро, может оказаться у вас за спиной на кассе в супермаркете, тихо дыша через маску Вам в затылок и подвергая риску сдохнуть уже Вас. И я бы не был так категоричен в высказываниях, т.к. думаю не все кто ездит в метро дебилы и лохторат терехова.... Не все у нас в стране могут позволить ездить на своем авто...
показать весь комментарий
18.03.2021 14:47 Ответить
вопрос не в наличие авто, а в самих горожанах, им объясняют, что ситуация звиздец, маски не носят, по базарам лазят, возле школ мамаши приводят маленьких детей обнимаются и целуются с "подружками", в детских садах тоже самое, на остановках встречаются знакомые и ручкаются, сауны, бани все открыто, заедте в якиторию все места на 8 марта были заняты, я доставку домой заказал, так все это быдло само притягивает к себе болезни и распространяет среди других!!! я за жесткий карантин!
показать весь комментарий
18.03.2021 16:57 Ответить
Для этого нужно не закрывать транспорт, а нужно ограничивать свободное перемещение граждан между районами как в Чехии. Там вас без справки с места работы не пустят в метро, троллейбус, трамвай, автобус, или вообще в другой район. То есть вы без справки не сможете, даже в пределах Северной Салтовки, пересечь границу Московского и Киевскогш районов.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:08 Ответить
вот видите как классно, вы приводите мне пример Чехии, а сколько у нас людей конкретно в Харькове предоставит справочки о работе? а как у нас передвигаются между районами? а кто у нас больше всего виновник пробок? не трамваи? не маршрутки? не тролейбусы с вечно оборванными контактными линиями? я имел на примере метро лишь как вид социального транспорта, а не конкретный вид транспорта. я имел ввиду что без надобности, как вы сказали по примеру Чехии, нехер шастать, вот и все.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:03 Ответить
и еще, барабашка, центральный, конячий и прочее дерьмо, скажите, на сегодняшний день есть необходимость в этих "рынках"? барыги там торгуют не своей продукцией, у аграриев там сейчас не сезон, стоит всякий сброд за прилавком и такие же к ним ездят.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:06 Ответить
И кстати, в Чехии запрещено даже перемещаться по улице без маски, даже если на улице никого нет кроме вас.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:12 Ответить
а закрыли бы метро, сразу -50% любителей полазить по городу.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:59 Ответить
От юбителей полазить по городу избавяются не закрытием транспорта, а запрещением преремещением без разрешительного документа на перемещение в пределах района.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:10 Ответить
Глупости вы пишите. У вас у каждого есть авто ну и прекрасно, с чем вас поздравляю. А вы представляете весь Харьков на автомобилях едет на работу? Да пробки будут такие шо вы никуда не доедете. Я пользуюсь метром и пригородной электричкой каждый день Салтовка - Дергачи, на мне две маски, ни к чему не прикасаюсь, ни с кем не разговариваю, соблюдаю дистанцию. Дома пользуюсь UV лампой для дезинфекции.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:02 Ответить
а у вас род деятельности позволяет работать на удаленке? ну или допустим через день?
показать весь комментарий
18.03.2021 20:57 Ответить
Он все правильно сказал! Никто, кроме Украины, метро не закрывал. Закрыть метро, чтобы люди толпились в маршрутках как селедки в банке? Вам оно надо?
показать весь комментарий
18.03.2021 19:54 Ответить
Не заразили бы вы вообще никого, если бы у вас были плотно закрыты рот и нос, ни к чему бы вы не притрагивались и ни с кем не общались во время поездки в общественном транспорте. Люди заражаются от несоблюдения элементарных правил гигиены, а не от одного только присутствия вероятного инфицированного в салоне общественного транспорта.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:18 Ответить
Ключевое слово «если»! Вы в общественном транспорте много видели пассажиров у которых плотно закрыты рот и нос и которые ни к чему не притрагиваются? Наверное в маршрутках в час пик все так ездят?!
показать весь комментарий
19.03.2021 07:30 Ответить
Какие они семейные когда "принимают" по телефону сидя в кабинете. И по домам теперь им ходить нет надобности, так прописали в бумагах.
показать весь комментарий
04.04.2021 05:49 Ответить
А вы знаете, шо за время карантина, покончат жизнь самоубийством в 12 раз больше херсонцев, чем умрёт от COVID-19. Шо не знали? Ну теперь будите знать, вот.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:12 Ответить
Хорошо, будИм.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:52 Ответить
Это у вас слабые ограничения которые почти никто соблюдать не будет.Они ничего не дадут как показывает опыт той же Турции где ограничения несравнимо больше полное закрытие всего комендантский час и HES коды и толку почти ноль.Так что от этих ограничений ничего полезного,притом что турки очень законопослушные и выполняли эти ограничения сами а не из под палки.И то никакого толку.Должны быть какие то другие методы,эти недействуют ни хрена
показать весь комментарий
18.03.2021 14:24 Ответить
Почему до сих пор не организовано МОБИЛЬНОЕ тестирование на улицах и дворах ВСЕХ жителей. А всем у кого выявлено заболевание СТРОГОЕ ношение масок. А так же обеспечить этих людей на две недели пайком, что бы не слонялись по магазинам, а может даже пусть пересидят срок карантина с прогулками на балконе или при открытых окнах.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.
показать весь комментарий
04.04.2021 06:01 Ответить
 
 