Від сьогодні на Харківщині посилюють карантин: що заборонено

Із 18 березня на території Харківської області посилюють карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА, про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов

Так, згідно з рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території.

Також не можна заповнювати зали, де проходять такі заходи, більш ніж на половину.

Крім того, забороняється прийом відвідувачів в кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць.

Також на території області заборонили роботу спортивних залів і фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 людини на 10 кв. м, басейнів - більше 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.

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Навчальним закладам рекомендували переходити на дистанційний режим роботи. У той же час секретар міськради заявив, що школи Харкова поки не переходять на дистанційне навчання. З понеділка діти підуть на канікули, а потім буде прийматися окреме рішення про повернення до стаціонарного навчання.

"Дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

У звичному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних закладів, закладів спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів - за умови дотримання ними відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.

Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше влада Києва ухвалила рішення посилити карантин в місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. Дані обмеження вводяться на 3 тижні - до 9 квітня включно.