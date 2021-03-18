УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10987 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 793 26

Від сьогодні на Харківщині посилюють карантин: що заборонено

Від сьогодні на Харківщині посилюють карантин: що заборонено

Із 18 березня на території Харківської області посилюють карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА, про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов

Так, згідно з рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території.

Також не можна заповнювати зали, де проходять такі заходи, більш ніж на половину.

Крім того, забороняється прийом відвідувачів в кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць.

Також на території області заборонили роботу спортивних залів і фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 людини на 10 кв. м, басейнів - більше 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.

Також читайте: У Полтаві посилюють карантинні обмеження, - ОДА

Навчальним закладам рекомендували переходити на дистанційний режим роботи. У той же час секретар міськради заявив, що школи Харкова поки не переходять на дистанційне навчання. З понеділка діти підуть на канікули, а потім буде прийматися окреме рішення про повернення до стаціонарного навчання.

"Дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

У звичному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних закладів, закладів спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів - за умови дотримання ними відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.

Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні понад 1,3 тис. осіб захворіли на COVID-19 повторно: антитіла тримаються від 2 до 4 місяців, - ЦГЗ

Нагадаємо, раніше влада Києва ухвалила рішення посилити карантин в місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. Дані обмеження вводяться на 3 тижні - до 9 квітня включно.

Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
По суточным смертям от ковида Мексика на первом, кацапы на втором , Польша на третьем , Украина на четвертом месте в мире . Это лечение семейными врачами по телефону дает такие результаты. Семейные врачи массово увольняются ... Будет жарко...
показати весь коментар
18.03.2021 13:48
+5
На прошлой неделе сдавал ПЛР тест после контакта с "положительным", задался вопросом если бы у меня был положительный результат и не было машины, я бы поехал сдавать тест двумя или тремя маршрутами общественного транспорта. Сколько бы людей я заразил только на этапе сдавания теста???? А сколько таких "положительных" ездят в транспорте сдавать тест?
показати весь коментар
18.03.2021 13:55
+1
+ .. и поговаривают что тесты на новый вирусняк не реагирует...
показати весь коментар
18.03.2021 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з сьогоднішнього дня на харківщині посилюють карантин, що заборонено
показати весь коментар
18.03.2021 13:43 Відповісти
По суточным смертям от ковида Мексика на первом, кацапы на втором , Польша на третьем , Украина на четвертом месте в мире . Это лечение семейными врачами по телефону дает такие результаты. Семейные врачи массово увольняются ... Будет жарко...
показати весь коментар
18.03.2021 13:48 Відповісти
На прошлой неделе сдавал ПЛР тест после контакта с "положительным", задался вопросом если бы у меня был положительный результат и не было машины, я бы поехал сдавать тест двумя или тремя маршрутами общественного транспорта. Сколько бы людей я заразил только на этапе сдавания теста???? А сколько таких "положительных" ездят в транспорте сдавать тест?
показати весь коментар
18.03.2021 13:55 Відповісти
+ .. и поговаривают что тесты на новый вирусняк не реагирует...
показати весь коментар
18.03.2021 13:58 Відповісти
и при этом мудак терехов сказал сегодня что закрывать метро пока не закрывается, это крайняя мера, а теперь вопрос, сколько долбодятлов набиваются в вагоны в час пик, и не повлияет ли это на заболеваемость? вопрос риторический.
показати весь коментар
18.03.2021 14:28 Відповісти
Не у всех есть авто и использовать общественный транспорт люди вынуждены. А у чинуш, за которых эти люди голосовали, нет яиц что бы взять на себя ответственность и приостановить транспорт, т.к. в этом случае их рейтинги могут просесть. Поэтому ценой жизней лохтората и ухудшением эпид. ситуации чинуши и власть "героически" спасают свои рейтинги.
показати весь коментар
18.03.2021 14:32 Відповісти
абсолютно верно, это называется естественный отбор, вот сколько сдохнет катавшихся в метро от вируса, это и будет лохторат терехова, значит мне только на руку. меньше дибилов за него проголосует, грубо. но справедливо, жрите мрази кого выбирали. у меня в семье у всех есть авто кроме мамы, но она пенсионерка, у нее есть мы, а на дебилов мне уже давно все равно. извините. свой пост пишу душевно, так как только что прочитал на статус кво высеры этого терехова, прибить мудака хочется. спасибо всем голосовавшим за полуживую голову гепы.
показати весь коментар
18.03.2021 14:41 Відповісти
Не ездя в метро, Вы не обезопасите себя от заражения. Так как этот лохторат, который катается в метро, может оказаться у вас за спиной на кассе в супермаркете, тихо дыша через маску Вам в затылок и подвергая риску сдохнуть уже Вас. И я бы не был так категоричен в высказываниях, т.к. думаю не все кто ездит в метро дебилы и лохторат терехова.... Не все у нас в стране могут позволить ездить на своем авто...
показати весь коментар
18.03.2021 14:47 Відповісти
вопрос не в наличие авто, а в самих горожанах, им объясняют, что ситуация звиздец, маски не носят, по базарам лазят, возле школ мамаши приводят маленьких детей обнимаются и целуются с "подружками", в детских садах тоже самое, на остановках встречаются знакомые и ручкаются, сауны, бани все открыто, заедте в якиторию все места на 8 марта были заняты, я доставку домой заказал, так все это быдло само притягивает к себе болезни и распространяет среди других!!! я за жесткий карантин!
показати весь коментар
18.03.2021 16:57 Відповісти
Для этого нужно не закрывать транспорт, а нужно ограничивать свободное перемещение граждан между районами как в Чехии. Там вас без справки с места работы не пустят в метро, троллейбус, трамвай, автобус, или вообще в другой район. То есть вы без справки не сможете, даже в пределах Северной Салтовки, пересечь границу Московского и Киевскогш районов.
показати весь коментар
18.03.2021 20:08 Відповісти
вот видите как классно, вы приводите мне пример Чехии, а сколько у нас людей конкретно в Харькове предоставит справочки о работе? а как у нас передвигаются между районами? а кто у нас больше всего виновник пробок? не трамваи? не маршрутки? не тролейбусы с вечно оборванными контактными линиями? я имел на примере метро лишь как вид социального транспорта, а не конкретный вид транспорта. я имел ввиду что без надобности, как вы сказали по примеру Чехии, нехер шастать, вот и все.
показати весь коментар
18.03.2021 21:03 Відповісти
и еще, барабашка, центральный, конячий и прочее дерьмо, скажите, на сегодняшний день есть необходимость в этих "рынках"? барыги там торгуют не своей продукцией, у аграриев там сейчас не сезон, стоит всякий сброд за прилавком и такие же к ним ездят.
показати весь коментар
18.03.2021 21:06 Відповісти
И кстати, в Чехии запрещено даже перемещаться по улице без маски, даже если на улице никого нет кроме вас.
показати весь коментар
18.03.2021 20:12 Відповісти
а закрыли бы метро, сразу -50% любителей полазить по городу.
показати весь коментар
18.03.2021 16:59 Відповісти
От юбителей полазить по городу избавяются не закрытием транспорта, а запрещением преремещением без разрешительного документа на перемещение в пределах района.
показати весь коментар
18.03.2021 20:10 Відповісти
Глупости вы пишите. У вас у каждого есть авто ну и прекрасно, с чем вас поздравляю. А вы представляете весь Харьков на автомобилях едет на работу? Да пробки будут такие шо вы никуда не доедете. Я пользуюсь метром и пригородной электричкой каждый день Салтовка - Дергачи, на мне две маски, ни к чему не прикасаюсь, ни с кем не разговариваю, соблюдаю дистанцию. Дома пользуюсь UV лампой для дезинфекции.
показати весь коментар
18.03.2021 20:02 Відповісти
а у вас род деятельности позволяет работать на удаленке? ну или допустим через день?
показати весь коментар
18.03.2021 20:57 Відповісти
Он все правильно сказал! Никто, кроме Украины, метро не закрывал. Закрыть метро, чтобы люди толпились в маршрутках как селедки в банке? Вам оно надо?
показати весь коментар
18.03.2021 19:54 Відповісти
Не заразили бы вы вообще никого, если бы у вас были плотно закрыты рот и нос, ни к чему бы вы не притрагивались и ни с кем не общались во время поездки в общественном транспорте. Люди заражаются от несоблюдения элементарных правил гигиены, а не от одного только присутствия вероятного инфицированного в салоне общественного транспорта.
показати весь коментар
18.03.2021 20:18 Відповісти
Ключевое слово «если»! Вы в общественном транспорте много видели пассажиров у которых плотно закрыты рот и нос и которые ни к чему не притрагиваются? Наверное в маршрутках в час пик все так ездят?!
показати весь коментар
19.03.2021 07:30 Відповісти
Какие они семейные когда "принимают" по телефону сидя в кабинете. И по домам теперь им ходить нет надобности, так прописали в бумагах.
показати весь коментар
04.04.2021 05:49 Відповісти
А вы знаете, шо за время карантина, покончат жизнь самоубийством в 12 раз больше херсонцев, чем умрёт от COVID-19. Шо не знали? Ну теперь будите знать, вот.
показати весь коментар
18.03.2021 14:12 Відповісти
Хорошо, будИм.
показати весь коментар
18.03.2021 14:52 Відповісти
Это у вас слабые ограничения которые почти никто соблюдать не будет.Они ничего не дадут как показывает опыт той же Турции где ограничения несравнимо больше полное закрытие всего комендантский час и HES коды и толку почти ноль.Так что от этих ограничений ничего полезного,притом что турки очень законопослушные и выполняли эти ограничения сами а не из под палки.И то никакого толку.Должны быть какие то другие методы,эти недействуют ни хрена
показати весь коментар
18.03.2021 14:24 Відповісти
Почему до сих пор не организовано МОБИЛЬНОЕ тестирование на улицах и дворах ВСЕХ жителей. А всем у кого выявлено заболевание СТРОГОЕ ношение масок. А так же обеспечить этих людей на две недели пайком, что бы не слонялись по магазинам, а может даже пусть пересидят срок карантина с прогулками на балконе или при открытых окнах.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.
показати весь коментар
04.04.2021 06:01 Відповісти
 
 