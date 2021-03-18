Львовщина усиливает карантинные ограничения, - решение облкомиссии ТЭБ и ЧС

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести усиленные ограничительные меры на территории Львовской области. Ограничения рекомендуют усилить с 19 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что ситуация в области критическая, а усиление ограничений неотвратимое.

"Эпидситуация близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение о дополнительных карантинных ограничениях", - заявил он.

Карантин рекомендуют ужесточить с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.

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В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на:

деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на "вынос" и доставки;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; но разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток.

В то же время разрешен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования. Разрешается также торговая деятельность с осуществлением адресной доставки заказов.

Также разрешено осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи, деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

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