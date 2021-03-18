Львівщина посилює карантинні обмеження, - рішення облкомісії ТЕБ та НС

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити посилені обмежувальні заходи на території Львівської області. Обмеження рекомендують посилити з 19 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що ситуація в області критична, а посилення обмежень невідворотне.

"Епідситуація близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення про додаткові карантинні обмеження", - заявив він.

Карантин рекомендують посилити з 19 по 29 березня. Рішення про карантинні обмеження повинні ще затвердити на засіданнях місцевих комісій ТЕБ та НС.

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Зокрема, обмежувальні заходи передбачають заборону на:

діяльність закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе), крім роботи на "винос" і доставки;

прийом відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

прийом відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; але дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.

прийом відвідувачів установ культури і проведення культурних масових заходів.

роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11 години до 6 годин наступної доби.

У той же час дозволений прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують товарами на торгових площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими засобами масової інформації , ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб'єктів господарювання. Дозволяється також торговельна діяльність із здійсненням адресної доставки замовлень.

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Також дозволено здійснення діяльності з надання фінансових послуг, інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної та ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, комп'ютерів, побутових виробів, перукарень та салонів краси за попереднім записом, діяльності з надання телекомунікаційних послуг.