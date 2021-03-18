Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ"

Сегодня, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия вблизи населенного пункта Пивденне в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".

Как подчеркивается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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