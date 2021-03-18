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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ"

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ

Сегодня, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия вблизи населенного пункта Пивденне в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".

Как подчеркивается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: 

смерть (9216) Донбасс (26955) военнослужащие (6124) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+27
При провокаціях ми одразу повернемо війська на попередні позиції.
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18.03.2021 15:11
+23
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1586
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18.03.2021 15:11
+21
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8781

співчуття родині...та вічна пам"ять Герою...
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18.03.2021 15:16
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1586
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18.03.2021 15:11 Ответить
При провокаціях ми одразу повернемо війська на попередні позиції.
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18.03.2021 15:11 Ответить
Может нужно дальше отступить что бы вражеские пули не смогли долететь до окопов ВСУ ?
Тогда и потерь менше будет .....
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18.03.2021 15:16 Ответить
при чём тут пули?Изучите на какое расстояние бьёт артиллерия.
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18.03.2021 15:37 Ответить
При чем тут артилерия - в статье говорится про автоматный огонь и потери от пули .
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18.03.2021 16:25 Ответить
по ссылке на первоисточник у жертвы ни пулевое ни автоматное ранение не упоминается.
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18.03.2021 16:34 Ответить
Не побігло попереду війська те, що обіцяло їх повернути вразі обстрілу?
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18.03.2021 16:28 Ответить
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8781

співчуття родині...та вічна пам"ять Герою...
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18.03.2021 15:16 Ответить
RIP. При таких справах в тилу фронт може «посипатись».
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18.03.2021 15:21 Ответить
Уже вражеская арта работает?
Скоро танки пойдут....
А агент резников успеет гуманитарно разминировать к приходу кормильцев?
А бубочка до сих пор запрещает разведку?
Грустно.....
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18.03.2021 15:28 Ответить
При так называемом перемирии на росийско -украинском фронте все смерти наших солдат на совести четырежды уклониста от призыва в ВСУ Зеленского!Он ответит еще за это!
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18.03.2021 15:28 Ответить
Vi4na Pam'yat' ...
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18.03.2021 15:32 Ответить
Вічна пам'ять герою....
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5272
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18.03.2021 15:47 Ответить
По нашим позициям кацапы стреляют из артиллерии, а мы в ответ из стрелкового оружия? Так может нашим воинам пращи раздать и разрешить кидать камни во врагов когда захотят, а штабные крысы вместе с клоуном отчитаются об "ответном и упреждающем огне"?
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18.03.2021 16:00 Ответить
Шмиг-аль вчора розміновувати щось збирався??? Може заодно й війська відвести до Дніпра???
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18.03.2021 16:06 Ответить
За .... Дніпро .... це ж классика
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18.03.2021 17:57 Ответить
Ну скільки можна терпіти ,коли буде адекватна відповідь ? це односторонє перемир'я деморалізує нашу армію ,а ворог відчуває свою безкарність все нагліє. Горіть в пеклі рашиська наволоч.
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18.03.2021 16:15 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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18.03.2021 16:15 Ответить
Покойся с миром, Воин!
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18.03.2021 16:18 Ответить
Почему "погиб" ? Надо кричать и громко - УБИЛИ......ССУКИ КАЦАПСКИЕ !
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18.03.2021 16:24 Ответить
та муйня это всё..
кацапы вон тоже "едут едут по Берлину наши казаки" по синьке орут - и что ?
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18.03.2021 16:38 Ответить
 
 