Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ"
Сегодня, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия вблизи населенного пункта Пивденне в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".
Как подчеркивается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тогда и потерь менше будет .....
співчуття родині...та вічна пам"ять Герою...
Скоро танки пойдут....
А агент резников успеет гуманитарно разминировать к приходу кормильцев?
А бубочка до сих пор запрещает разведку?
Грустно.....
кацапы вон тоже "едут едут по Берлину наши казаки" по синьке орут - и что ?