Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного, - ОТУ "Північ"
Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння й автоматичної зброї поблизу населеного пункту Південне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного управління "Північ".
Як підкреслюється, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.
"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - підкреслюється в повідомленні.
Також зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили у відповідь вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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Тогда и потерь менше будет .....
співчуття родині...та вічна пам"ять Герою...
Скоро танки пойдут....
А агент резников успеет гуманитарно разминировать к приходу кормильцев?
А бубочка до сих пор запрещает разведку?
Грустно.....
кацапы вон тоже "едут едут по Берлину наши казаки" по синьке орут - и что ?