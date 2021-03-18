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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного, - ОТУ "Північ"

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного, - ОТУ

Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння й автоматичної зброї поблизу населеного пункту Південне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного управління "Північ".

Як підкреслюється, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили у відповідь вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: 

смерть (6744) Донбас (22354) військовослужбовці (4733) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
При провокаціях ми одразу повернемо війська на попередні позиції.
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18.03.2021 15:11
+23
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1586
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18.03.2021 15:11
+21
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8781

співчуття родині...та вічна пам"ять Герою...
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18.03.2021 15:16
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1586
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18.03.2021 15:11 Відповісти
При провокаціях ми одразу повернемо війська на попередні позиції.
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18.03.2021 15:11 Відповісти
Может нужно дальше отступить что бы вражеские пули не смогли долететь до окопов ВСУ ?
Тогда и потерь менше будет .....
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18.03.2021 15:16 Відповісти
при чём тут пули?Изучите на какое расстояние бьёт артиллерия.
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18.03.2021 15:37 Відповісти
При чем тут артилерия - в статье говорится про автоматный огонь и потери от пули .
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18.03.2021 16:25 Відповісти
по ссылке на первоисточник у жертвы ни пулевое ни автоматное ранение не упоминается.
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18.03.2021 16:34 Відповісти
Не побігло попереду війська те, що обіцяло їх повернути вразі обстрілу?
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18.03.2021 16:28 Відповісти
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8781

співчуття родині...та вічна пам"ять Герою...
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18.03.2021 15:16 Відповісти
RIP. При таких справах в тилу фронт може «посипатись».
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18.03.2021 15:21 Відповісти
Уже вражеская арта работает?
Скоро танки пойдут....
А агент резников успеет гуманитарно разминировать к приходу кормильцев?
А бубочка до сих пор запрещает разведку?
Грустно.....
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18.03.2021 15:28 Відповісти
При так называемом перемирии на росийско -украинском фронте все смерти наших солдат на совести четырежды уклониста от призыва в ВСУ Зеленского!Он ответит еще за это!
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18.03.2021 15:28 Відповісти
Vi4na Pam'yat' ...
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18.03.2021 15:32 Відповісти
Вічна пам'ять герою....
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5272
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18.03.2021 15:47 Відповісти
По нашим позициям кацапы стреляют из артиллерии, а мы в ответ из стрелкового оружия? Так может нашим воинам пращи раздать и разрешить кидать камни во врагов когда захотят, а штабные крысы вместе с клоуном отчитаются об "ответном и упреждающем огне"?
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18.03.2021 16:00 Відповісти
Шмиг-аль вчора розміновувати щось збирався??? Може заодно й війська відвести до Дніпра???
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18.03.2021 16:06 Відповісти
За .... Дніпро .... це ж классика
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18.03.2021 17:57 Відповісти
Ну скільки можна терпіти ,коли буде адекватна відповідь ? це односторонє перемир'я деморалізує нашу армію ,а ворог відчуває свою безкарність все нагліє. Горіть в пеклі рашиська наволоч.
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18.03.2021 16:15 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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18.03.2021 16:15 Відповісти
Покойся с миром, Воин!
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18.03.2021 16:18 Відповісти
Почему "погиб" ? Надо кричать и громко - УБИЛИ......ССУКИ КАЦАПСКИЕ !
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18.03.2021 16:24 Відповісти
та муйня это всё..
кацапы вон тоже "едут едут по Берлину наши казаки" по синьке орут - и что ?
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18.03.2021 16:38 Відповісти
 
 