Первые поставки вакцины Pfizer в Украину будут уже в апреле, - ЦОЗ

Первую партию вакцин от коронавируса компании Pfizer Украина получит уже в апреле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом сообщил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

"В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", отметил Заика.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.

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