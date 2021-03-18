Перші поставки вакцини Pfizer в Україну будуть вже у квітні, - ЦГЗ

Першу партію вакцин проти коронавірусу компанії Pfizer Україна отримає вже у квітні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", про це повідомив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заіка.

"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", - розповів Заіка.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує прибуття партії вакцини Pfizer/BionTech проти коронавірусу найближчими тижнями.

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