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Новини Боротьба з коронавірусом
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Перші поставки вакцини Pfizer в Україну будуть вже у квітні, - ЦГЗ

Перші поставки вакцини Pfizer в Україну будуть вже у квітні, - ЦГЗ

Першу партію вакцин проти коронавірусу компанії Pfizer Україна отримає вже у квітні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", про це повідомив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заіка.

"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", - розповів Заіка.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує прибуття партії вакцини Pfizer/BionTech проти коронавірусу найближчими тижнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters

Автор: 

вакцина (4419) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+9
С Pfizer будет тоже самое...Клоуны по другому не умеют... Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен. Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит. Так нагло даже при януковиче не воровали. Становится противно доживать свою жизнь в стране где 73% избирателей дураков, а власть просто воров, взяточников, коррупции и таких-же судей, прокуроров и прочих клоунов.(с)
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18.03.2021 15:56
+6
Каждое ЗЕЛЕНОЕ СЛОВО (без исключений) - СВИСТ, БРЕД, ЗАВЕДОМЫЙ ОБМАН... Степанов и прочие преспокойно врут, т.к., знают, что отвечать за обман не придётся. Кому отвечать? Зеле и шмыгалю? Они сами - точно такие же ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БЕЗНАКАЗАННЫЕ ЗВИЗДУНЫ...
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18.03.2021 16:14
+3
А еще в Одессе будут собирать вертолеты Белл, и как заявили в Укроборонпроме, первый вертолет сойдет с конвейера уже ко дню независимости. Только вот американцы, которые производят этот вертолет, еще не в курсе....
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18.03.2021 15:54
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Это может правда, а, может, нет. Кто его знает.
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18.03.2021 15:49 Відповісти
> а, может, нет


Pfizer і Moderna залишиться у штатах, поки там не закінчиться повна вакцинація населення.
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18.03.2021 16:11 Відповісти
Значит, украинцам уготована роль кроликов для испытаний индийских чудо-вакцин.
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18.03.2021 16:18 Відповісти
В первой партии хоть пару тысяч будет?
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18.03.2021 15:49 Відповісти
три. просто три. Зели, Бени и Ермаку
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18.03.2021 16:01 Відповісти
Та йо-майо, як не день то нова дата...
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18.03.2021 15:50 Відповісти
Кто крайний???)))
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18.03.2021 15:52 Відповісти
Крайний в очереди это на 2066 год. Занимать будете?
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18.03.2021 16:50 Відповісти
И Степанов привезет их аж 2 упаковки.
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18.03.2021 15:53 Відповісти
А еще в Одессе будут собирать вертолеты Белл, и как заявили в Укроборонпроме, первый вертолет сойдет с конвейера уже ко дню независимости. Только вот американцы, которые производят этот вертолет, еще не в курсе....
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18.03.2021 15:54 Відповісти
С Pfizer будет тоже самое...Клоуны по другому не умеют... Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен. Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит. Так нагло даже при януковиче не воровали. Становится противно доживать свою жизнь в стране где 73% избирателей дураков, а власть просто воров, взяточников, коррупции и таких-же судей, прокуроров и прочих клоунов.(с)
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18.03.2021 15:56 Відповісти
Надеюсь , мы не будем первыми потребителями пфайзера индийского производства .
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18.03.2021 16:01 Відповісти
10тыс.вакц/день - ПРЕСТУПНО МАЛО! До конца года ост. 200 раб.дней, за кот. смогут провакц. только 1млн. чел.! Даже при 20тыс. вакц. в день получ. всего 2млн. чел, провакц. до конца года! В МОЗУ есть хотя бы 1чел., знающ. арифм. 2кл. школы? Чтобы провакц. хотя бы 15млн. желающих до Нов. года (при 2 уколах кажд.) нужно в оставш. 200раб. дней делать по 150тыс. уколов в день. При норме 80-100ук./день на моб. бригаду - это МИНИМУМ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ БРИГАД! До мозга степанова эти цифры дойдут в декабре? Хватит врать и расск. сказки про липов. "планы", мифич. "каскады" и т.п. Точно также степанов ЦЕЛЫЙ ГОД ВРАЛ про тесты ("200 в апреле", "20т. к июню", "30т. к сент.", "50т. к окт.", "100тыс. в дек."). Цена хронич. зелен. лжи - уже десятки тысяч смертей!!! Ожидаемые 1-2млн. чел, провакцин. в Украине за год - это столько, сколько ВАКЦ. В США ЗА ОДИН ДЕНЬ!!! А нам в конце года степанов и ляшко просто снова привычно соврут, что все остальные отказались вакцинироваться... // "В США на 17.03 сдел. уже больше 113млн. вакцинаций" (источник ниже) - https://news.google.com/covid19/map?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk&mid=%2Fm%2F09c7w0
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18.03.2021 16:10 Відповісти
Каждое ЗЕЛЕНОЕ СЛОВО (без исключений) - СВИСТ, БРЕД, ЗАВЕДОМЫЙ ОБМАН... Степанов и прочие преспокойно врут, т.к., знают, что отвечать за обман не придётся. Кому отвечать? Зеле и шмыгалю? Они сами - точно такие же ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БЕЗНАКАЗАННЫЕ ЗВИЗДУНЫ...
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18.03.2021 16:14 Відповісти
Необходимо на законадательном уровне запретить зедебилам ,употреблять слова,будут,возможно,скорей всего,вероятно.И тогда им точно нечего будет сказать!!
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18.03.2021 16:20 Відповісти
У квітні наступного року...
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18.03.2021 16:23 Відповісти
Нам бы только уколоться и упасть на дно колодца..
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18.03.2021 16:28 Відповісти
/// как можно подделать фуфловакцин?? )))) очевидное-невероятное))))
В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»...18 марта

«РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) выражает благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооружённым силам страны за задержание поддельной партии вакцины».
В РФПИ подчеркнули, что анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, которое не имеет ничего общего с оригинальной российской вакциной. Отличается даже дизайн контейнеров и этикеток.
В фонде добавили, что все произведённые партии «Спутника V» проходят самый строгий контроль.
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Это они себе цену набивают. Типа "вот видите? нас тоже подделывают. было бы полное говно - не стали бы".
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18.03.2021 16:39 Відповісти
В отличие от оригинала она действительно защищала от ковида...
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18.03.2021 16:40 Відповісти
Это сразу после гиперлупа или во время?

Но зелебобики схавают и так...
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18.03.2021 16:38 Відповісти
Перепрошую, а якого року?
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18.03.2021 16:55 Відповісти
По 1200 как Шмурдяк говорил,или резко цена возросла в связи с сезонностью?
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18.03.2021 17:24 Відповісти
И сразу в правительственный квартал!
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18.03.2021 18:06 Відповісти
 
 