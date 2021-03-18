Украинские моряки с затонувшего у Румынии судна вернулись домой, - посольство

Спасенные украинские моряки - члены экипажа судна Volgo Balt 179, затонувшего у берегов Румынии, вернулись на Родину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство Украины в Румынии.

"Сегодня, 18 марта 2021 года, украинские моряки - члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина)", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что после оформления въезда украинские граждане организовано отправятся в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна.

Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное.

Во время пребывания на территории Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на Родину, говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.