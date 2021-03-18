Українські моряки із затонулого біля Румунії судна повернулися додому, - посольство

Врятовані українські моряки - члени екіпажу судна Volgo Balt 179, який затонув біля берегів Румунії, повернулися на Батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Посольство України в Румунії.

"Сьогодні, 18 березня 2021 року українські моряки - члени екіпажу судна Volgo Balt 179 в супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули в пункт перетину кордону Рені (Україна)", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що після оформлення в'їзду українські громадяни організовано вирушать в Одесу, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна.

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Стан здоров'я всіх десяти врятованих українських моряків задовільний.

Під час перебування на території Румунії члени екіпажу затонулого судна були забезпечені всім необхідним і пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури для організації їх безпечного транспортування на Батьківщину, сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo-Balt 179 з 13 українцями на борту. Десятьох моряків врятовано, двоє загинули, тривали пошуки однієї людини. Пізніше МЗС оприлюднило імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Зокрема, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні було 10 українців і двоє іноземців. Дві людини загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали безвісти.

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