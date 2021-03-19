Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС
Европейская комиссия (ЕК) считает, что заключение европейского регулятора о безопасности вакцины Astrazeneca служит надежным основанием для того, чтобы применять ее в странах ЕС.
"Это эффективная и безопасная вакцина, которая в значительной степени способствует усилиям по устранению воздействия COVID-19 и очень серьезных рисков для здоровья, связанных с инфекцией", - заявила в четверг вечером комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она подтвердила позицию Еврокомиссии, согласно которой любая вакцина от COVID-19, прежде чем получить разрешение для использования в ЕС, должна пройти тщательную и независимую проверку Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).
"Для нас это никогда не подлежало обсуждению, - отметила она. - Условное разрешение на продажу в ЕС также требует наличия надежной системы фармаконадзора, гарантирующей, что любые возможные проблемы, связанные с лекарствами, какими бы редкими они ни были, не остались незамеченными".
Европейский комиссар назвала вакцинацию "одним из самых действенных средств для надежного прекращения пандемии" и призвала страны ЕС провести кампанию "как можно быстрее, обеспечивая при этом строгий мониторинг безопасности".
Ранее в четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной Astrazeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.
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Janssen and Novavax
Results from large-scale trials on two new vaccines have also been presented recently.
The work by https://www.bbc.co.uk/news/health-55857530 Janssen , which is owned by Johnson & Johnson, and https://www.bbc.co.uk/news/uk-55850352 Novavax will now be reviewed by drugs regulators before their jabs can be approved.
Janssen's vaccine uses the same technique as Oxford, but crucially is given as a single injection, rather than two. This, combined with it needing only a fridge to store and a billion doses planned this year, means it could make a significant impact around the world.
Вакцина Янсен використовує ту саму технологію, що і Оксфорд, але вкрай важливо,що достатньо вводити одну ін'єкцію, а не дві. Це в поєднанні з необхідністю зберігання у звичайному холодильнику та запланованого на цей рік мільярда доз означає, що вона може вплинути на ситуацію у всьому світі.
Covishield is the Oxford-AstraZeneca vaccine is being manufactured locally by the Serum Institute of India, the world's largest vaccine manufacturer.
India's Covaxin, the homegrown government-backed vaccine, has an efficacy rate of 81%, preliminary data from its phase 3 trial shows.
Переклад Covishield виробляється в Індіі по ліцензії Oxford Astra Zeneca.
Covaxin розроблена в Індії і визначена тільки для Індії.