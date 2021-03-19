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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС

Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) считает, что заключение европейского регулятора о безопасности вакцины Astrazeneca служит надежным основанием для того, чтобы применять ее в странах ЕС.

"Это эффективная и безопасная вакцина, которая в значительной степени способствует усилиям по устранению воздействия COVID-19 и очень серьезных рисков для здоровья, связанных с инфекцией", - заявила в четверг вечером комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Она подтвердила позицию Еврокомиссии, согласно которой любая вакцина от COVID-19, прежде чем получить разрешение для использования в ЕС, должна пройти тщательную и независимую проверку Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

"Для нас это никогда не подлежало обсуждению, - отметила она. - Условное разрешение на продажу в ЕС также требует наличия надежной системы фармаконадзора, гарантирующей, что любые возможные проблемы, связанные с лекарствами, какими бы редкими они ни были, не остались незамеченными".

Европейский комиссар назвала вакцинацию "одним из самых действенных средств для надежного прекращения пандемии" и призвала страны ЕС провести кампанию "как можно быстрее, обеспечивая при этом строгий мониторинг безопасности".

Ранее в четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной Astrazeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1449) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А как насчёт ковишилда?
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19.03.2021 05:48
+3
Ніяк. "Астра-Зєнека" - то "Аста-Зеека", а *КовіШілд"-то "КовіШілд".
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19.03.2021 07:39
+2
Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС - Цензор.НЕТ 9518
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19.03.2021 00:54
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Еврокомиссия заявила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС - Цензор.НЕТ 9518
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19.03.2021 00:54 Ответить
А как насчёт ковишилда?
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19.03.2021 05:48 Ответить
Ніяк. "Астра-Зєнека" - то "Аста-Зеека", а *КовіШілд"-то "КовіШілд".
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19.03.2021 07:39 Ответить
Ванья... це і є Astra Zeneca.
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19.03.2021 09:07 Ответить
Брехня! Этот лагман на ухи лохам вешают, когда фуфломицин под видом вакцины втюхивают.
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19.03.2021 09:29 Ответить
Astrazeneca единственная европейская вакцина. Поэтому они ее так защищают. Это вопрос престижа.
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19.03.2021 07:02 Ответить
брехня.
Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС - Цензор.НЕТ 8146
Janssen and Novavax

Results from large-scale trials on two new vaccines have also been presented recently.

The work by https://www.bbc.co.uk/news/health-55857530 Janssen , which is owned by Johnson & Johnson, and https://www.bbc.co.uk/news/uk-55850352 Novavax will now be reviewed by drugs regulators before their jabs can be approved.

Janssen's vaccine uses the same technique as Oxford, but crucially is given as a single injection, rather than two. This, combined with it needing only a fridge to store and a billion doses planned this year, means it could make a significant impact around the world.

Вакцина Янсен використовує ту саму технологію, що і Оксфорд, але вкрай важливо,що достатньо вводити одну ін'єкцію, а не дві. Це в поєднанні з необхідністю зберігання у звичайному холодильнику та запланованого на цей рік мільярда доз означає, що вона може вплинути на ситуацію у всьому світі.
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19.03.2021 08:19 Ответить
забавно, но судя по происходящему ЕС ≠ страны ЕС составляющие и это проявляется в очень многих аспектах
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19.03.2021 07:21 Ответить
А ее индийские подделки тоже?
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19.03.2021 07:21 Ответить
Ванья тут водкі нєт.
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19.03.2021 09:15 Ответить
Почитайте і передайте іншим щоб припинити інсинуації навколо COVISHIELD.
Covishield is the Oxford-AstraZeneca vaccine is being manufactured locally by the Serum Institute of India, the world's largest vaccine manufacturer.

India's Covaxin, the homegrown government-backed vaccine, has an efficacy rate of 81%, preliminary data from its phase 3 trial shows.

Переклад Covishield виробляється в Індіі по ліцензії Oxford Astra Zeneca.
Covaxin розроблена в Індії і визначена тільки для Індії.
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19.03.2021 09:14 Ответить
Єврокомісія заявила, що лише перевірена європейським регулятором вакцина може використовуватися в ЄС - Цензор.НЕТ 7571
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19.03.2021 09:36 Ответить
 
 