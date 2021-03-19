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Обвинение экс-министру транспорта Рудьковскому частично основано на показаниях экстрасенсов, - адвокат

Обвинение экс-министру транспорта Рудьковскому частично основано на показаниях экстрасенсов, - адвокат

В уголовном деле экс-депутата и экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого обвиняют в похищении народного депутата от "Слуги Народа" Олега Семинского, есть свидетельства экстрасенсов.

Об этом заявил адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры" Николай Катеринчук.

"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - сообщил адвокат.

Также досудебное расследование пришло к выводу, что "Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах".

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Ранее были обнародованы записи, на которых Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий и озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов. В комментарии Суспільному, Семинский признал, что разговор между ним и экс-нардепом Николаем Рудьковским, зафиксированный на записи, действительно имел место, однако заявил, что это монтаж.

Автор: 

Катеринчук Николай (244) похищение (1686) Рудьковский Николай (340) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+5
Это все что нужно знать о клоунском следствии и правосудии
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19.03.2021 15:43
+3
"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - сообщил адвокат.

Капец. Так пусть бы уже сказали и в каком подвале его прячут.
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19.03.2021 15:38
+1
Ну а че,при зеленскАм и это пройдет)
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19.03.2021 15:40
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а баба- яга - против
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19.03.2021 15:37 Ответить
А шо, Бенядиктова тоже участвовала?
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19.03.2021 17:17 Ответить
ПО СТЕРНЕНКУ ЯКИЙСЬ ЧОЛОВІК СКАЗАВ А МО І НЕСКАЗАВ ЩО В НЬОГО ВІДІБРАЛИ 5 ЧОЛОВІК 330 ГР І ДЕКІЛЬКА ГОДИН ТРИМАЛИ В НЕВОЛІ СІМ РОКІВ УВЬЯЗНЕНЯ, РУДЬКОВСКИЙ ВИКРАВ ЛЮДИНУ НА 3 РОКИ ЗАБРАВ БІЗНЕС СВІДОК ДАЄ ПОКАЗИ І НІЧОГО.
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19.03.2021 17:35 Ответить
"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - сообщил адвокат.

Капец. Так пусть бы уже сказали и в каком подвале его прячут.
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19.03.2021 15:38 Ответить
То був не підвал, то був бордель. Та й наручники були бутафорські - пластикові. 😊
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19.03.2021 15:42 Ответить
і чим екстрасенси гірші англійського екперда по походці?
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19.03.2021 17:05 Ответить
Ну а че,при зеленскАм и это пройдет)
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19.03.2021 15:40 Ответить
Это все что нужно знать о клоунском следствии и правосудии
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19.03.2021 15:43 Ответить
почему с "экстрасенсами", те лохи, которые хотят получить у них "консультацию", должны связываться по поводу времени приёма? ведь по умолчанию, эти спецы о событиях в прошлом, настоящем и будущем знают всё )))
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19.03.2021 15:51 Ответить
ЗЕбилы, сэр...
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19.03.2021 17:16 Ответить
Отдать Рудьковского в руки инквизиции!
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19.03.2021 16:00 Ответить
Вряд ли Рудьковский был сторонником правового государства,он наверняка думал что со всеми можно порешать.Вот пусть теперь хлебает это счастье ситечком,когда оказалось что порешать могут и против него
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19.03.2021 16:01 Ответить
Адвокат відмазує Колю як може, бо Коля в Кацапстані відсидів ні за що, а от Україні винен державі декілька років буцегарні - і цілком є за що.
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19.03.2021 16:09 Ответить
И что тут нового сказал Катеринчук? Просто вырвал из контекста показания одного неумного свидетеля.
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19.03.2021 16:15 Ответить
Когда этот дурдом уже закончится ...
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19.03.2021 16:22 Ответить
Придется 3 года ждать, до выборов.
А может и раньше, я надеюсь.
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19.03.2021 17:15 Ответить
Показание экстрасенса - серьезное доказательство.
Но нужно его подтвердить у гадалки!
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19.03.2021 16:55 Ответить
Надо еще проверить ОП, может и Зеля окажется не президентом, а клоуном.
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19.03.2021 17:13 Ответить
Значит именно такую державу и выстроил для себя зелемойский
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19.03.2021 17:48 Ответить
Где президент - дворовой скоморох ялынковича, а нынешняя его свита- экстрасенсы да лыжные инструктора
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19.03.2021 17:51 Ответить
Так и до костров дойдем. Дебилизм зашкаливает.
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19.03.2021 17:58 Ответить
А на брифінгу не вказували? Бо вже є прецедент по справі вбивства Шеремета.
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19.03.2021 18:05 Ответить
 
 