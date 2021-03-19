Обвинение экс-министру транспорта Рудьковскому частично основано на показаниях экстрасенсов, - адвокат

В уголовном деле экс-депутата и экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого обвиняют в похищении народного депутата от "Слуги Народа" Олега Семинского, есть свидетельства экстрасенсов.

Об этом заявил адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры" Николай Катеринчук.

"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - сообщил адвокат.

Также досудебное расследование пришло к выводу, что "Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах".

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Ранее были обнародованы записи, на которых Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий и озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов. В комментарии Суспільному, Семинский признал, что разговор между ним и экс-нардепом Николаем Рудьковским, зафиксированный на записи, действительно имел место, однако заявил, что это монтаж.