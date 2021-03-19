Обвинувачення ексміністру транспорту Рудьковському частково засноване на свідченнях екстрасенсів, - адвокат

У кримінальній справі ексдепутата і ексміністра транспорту Миколи Рудьковського, якого звинувачують у викраденні народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, є свідчення екстрасенсів.

Про це заявив адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери" Микола Катеринчук.

"Наприклад, там є такий ексцентричний фрагмент: з показань тестя Семінського Башая О.Ф. стало відомо, що він найняв екстрасенсів. Усі екстрасенси нібито вказували на фото Рудьковського і говорили, що цей чоловік причетний до зникнення Семінського", - повідомив адвокат.

Також досудове розслідування дійшло висновку, що "Рудьковський М.М. нібито в 2012 році передавав посереднику невстановлену суму за невстановлених обставин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Семінського просили поставити на контроль Офісу Президента, - джерело

Раніше були оприлюднені записи, на яких Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій і озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат, - сім мільйонів доларів. У коментарі Суспільному Семінський визнав, що розмова між ним і екснардепом Миколою Рудьковським, зафіксована на записі, справді мала місце, однак заявив, що це монтаж.