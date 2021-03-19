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Обвинувачення ексміністру транспорту Рудьковському частково засноване на свідченнях екстрасенсів, - адвокат

Обвинувачення ексміністру транспорту Рудьковському частково засноване на свідченнях екстрасенсів, - адвокат

У кримінальній справі ексдепутата і ексміністра транспорту Миколи Рудьковського, якого звинувачують у викраденні народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, є свідчення екстрасенсів.

Про це заявив адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери" Микола Катеринчук.

"Наприклад, там є такий ексцентричний фрагмент: з показань тестя Семінського Башая О.Ф. стало відомо, що він найняв екстрасенсів. Усі екстрасенси нібито вказували на фото Рудьковського і говорили, що цей чоловік причетний до зникнення Семінського", - повідомив адвокат.

Також досудове розслідування дійшло висновку, що "Рудьковський М.М. нібито в 2012 році передавав посереднику невстановлену суму за невстановлених обставин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Семінського просили поставити на контроль Офісу Президента, - джерело

Раніше були оприлюднені записи, на яких Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій і озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат, - сім мільйонів доларів. У коментарі Суспільному Семінський визнав, що розмова між ним і екснардепом Миколою Рудьковським, зафіксована на записі, справді мала місце, однак заявив, що це монтаж.

Автор: 

Катеринчук Микола (21) викрадення (819) Рудьковський Микола (78) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+5
Это все что нужно знать о клоунском следствии и правосудии
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19.03.2021 15:43
+3
"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - сообщил адвокат.

Капец. Так пусть бы уже сказали и в каком подвале его прячут.
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19.03.2021 15:38
+1
Ну а че,при зеленскАм и это пройдет)
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19.03.2021 15:40
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а баба- яга - против
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19.03.2021 15:37 Відповісти
А шо, Бенядиктова тоже участвовала?
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19.03.2021 17:17 Відповісти
ПО СТЕРНЕНКУ ЯКИЙСЬ ЧОЛОВІК СКАЗАВ А МО І НЕСКАЗАВ ЩО В НЬОГО ВІДІБРАЛИ 5 ЧОЛОВІК 330 ГР І ДЕКІЛЬКА ГОДИН ТРИМАЛИ В НЕВОЛІ СІМ РОКІВ УВЬЯЗНЕНЯ, РУДЬКОВСКИЙ ВИКРАВ ЛЮДИНУ НА 3 РОКИ ЗАБРАВ БІЗНЕС СВІДОК ДАЄ ПОКАЗИ І НІЧОГО.
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19.03.2021 17:35 Відповісти
"Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - сообщил адвокат.

Капец. Так пусть бы уже сказали и в каком подвале его прячут.
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19.03.2021 15:38 Відповісти
То був не підвал, то був бордель. Та й наручники були бутафорські - пластикові. 😊
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19.03.2021 15:42 Відповісти
і чим екстрасенси гірші англійського екперда по походці?
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19.03.2021 17:05 Відповісти
Ну а че,при зеленскАм и это пройдет)
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19.03.2021 15:40 Відповісти
Это все что нужно знать о клоунском следствии и правосудии
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19.03.2021 15:43 Відповісти
почему с "экстрасенсами", те лохи, которые хотят получить у них "консультацию", должны связываться по поводу времени приёма? ведь по умолчанию, эти спецы о событиях в прошлом, настоящем и будущем знают всё )))
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19.03.2021 15:51 Відповісти
ЗЕбилы, сэр...
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19.03.2021 17:16 Відповісти
Отдать Рудьковского в руки инквизиции!
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19.03.2021 16:00 Відповісти
Вряд ли Рудьковский был сторонником правового государства,он наверняка думал что со всеми можно порешать.Вот пусть теперь хлебает это счастье ситечком,когда оказалось что порешать могут и против него
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19.03.2021 16:01 Відповісти
Адвокат відмазує Колю як може, бо Коля в Кацапстані відсидів ні за що, а от Україні винен державі декілька років буцегарні - і цілком є за що.
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19.03.2021 16:09 Відповісти
И что тут нового сказал Катеринчук? Просто вырвал из контекста показания одного неумного свидетеля.
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19.03.2021 16:15 Відповісти
Когда этот дурдом уже закончится ...
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19.03.2021 16:22 Відповісти
Придется 3 года ждать, до выборов.
А может и раньше, я надеюсь.
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19.03.2021 17:15 Відповісти
Показание экстрасенса - серьезное доказательство.
Но нужно его подтвердить у гадалки!
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19.03.2021 16:55 Відповісти
Надо еще проверить ОП, может и Зеля окажется не президентом, а клоуном.
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19.03.2021 17:13 Відповісти
Значит именно такую державу и выстроил для себя зелемойский
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19.03.2021 17:48 Відповісти
Где президент - дворовой скоморох ялынковича, а нынешняя его свита- экстрасенсы да лыжные инструктора
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19.03.2021 17:51 Відповісти
Так и до костров дойдем. Дебилизм зашкаливает.
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19.03.2021 17:58 Відповісти
А на брифінгу не вказували? Бо вже є прецедент по справі вбивства Шеремета.
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19.03.2021 18:05 Відповісти
 
 