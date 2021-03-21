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Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники

Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники

По состоянию на 20 марта оккупационные администрации РФ в ОРДЛО продолжают подготовку к возможным боевым действиям против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Восточной правозащитной группы.

Тк, по данным источников правозащитников:

- На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.н. "Народной Милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Сейчас упор они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи;

- В ночное время суток в период с 1.00 до 3.00 в посёлке Фащевка (ОРЛО) проходила колонна военной техники (гул стоял на весь посёлок);

- Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс;

- Мобилизация в городах ОРДЛО продолжается, мужское население приходит в военкоматы, многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам;

- В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном луче Казаки начали обновлять свои формирования.

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При этом правозащитников удивляет, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не сворачивают проекты по восстановлению инфраструктуры, начато погашение долгов по заработной плате перед рабочими, практически завершен процесс передачи предприятий ВТС новым "инвесторам", не ограничен выезд мужского населения из ОРДЛО в РФ.

Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники 01

Также читайте: Наемники РФ стягивают технику к линии соприкосновения и проводят боевое слаживание, - Украинская сторона СЦКК

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Топ комментарии
+8
Этого не видит только или дурак или предатель.. а замес с кацапами будет - он неизбежен ..
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21.03.2021 01:17
+6
Зато у нас дурачок пархатый все к очередным "перемириям" готовится, а расхлебывать все это будут наши солдаты.
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21.03.2021 02:35
+5
а бубочка ждет пока лучше подготовятся? ещё приказ подпишет что нельзя отвечать, чтобы сковать армию в первые минуты нападения
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21.03.2021 01:40
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Ну, если от рф что-то останется...
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21.03.2021 01:03 Ответить
Как говорят специалисты: "инфа воняет".
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21.03.2021 01:10 Ответить
Выяснилось, что Россия создавала шпионскую сеть в Болгарии через русскую жену бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб этой страны. Видимо лубянская жена вербанула своего болгарского мужа и тот уже стал отрабатывать чекистскую пайку

Баканов ?
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21.03.2021 01:11 Ответить
Она их своей давалкой вербовала и повязывала?
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21.03.2021 01:13 Ответить
Нет , через жопу как и ты
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21.03.2021 01:16 Ответить
Тебя,свежеотмороженного дебила,жерез жопу акушеры достали
Пересосал у укуренных сирийцев?
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21.03.2021 01:19 Ответить
нічого нового.
КГБ так само працювало...
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21.03.2021 09:45 Ответить
ага, хвалимося, що терористи готуються, а міністри-прокурори багато крадуть. От якщо б було навпаки - була б новина. А це дуркаїнська традиція.
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21.03.2021 01:11 Ответить
ти мерзота вже навіть слів не добираєш!
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21.03.2021 04:47 Ответить
А вот и мерзота Баклуха-Болтай опорожнилась себе в портки...
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21.03.2021 09:58 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Украина. Сегодня вечером в р-не Херсона были замечены "Байрактары". Похоже отрабатывались ранее запланированные украинскими военными манёвры
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21.03.2021 01:13 Ответить
Та уже и Жнецы порхали.
Их щаз в Румынии просто немеряно...
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21.03.2021 01:14 Ответить
Глава Пентагона: Призываем всех отказаться от российской техники

https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415583/
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21.03.2021 01:15 Ответить
Этого не видит только или дурак или предатель.. а замес с кацапами будет - он неизбежен ..
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21.03.2021 01:17 Ответить
во время второй мировой войны за нагнетание паники и истерии - расстреливали
думаю это было правильное решение
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21.03.2021 01:24 Ответить
За правду також розстрілювали.
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21.03.2021 01:36 Ответить
предателей и дезертиров також - захочете знайдете цифры...
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21.03.2021 01:54 Ответить
ага, твій любий сралін так і робив... буквально напередодні вторгнення "панікьорів" їб*шив
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21.03.2021 04:49 Ответить
а бубочка ждет пока лучше подготовятся? ещё приказ подпишет что нельзя отвечать, чтобы сковать армию в первые минуты нападения
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21.03.2021 01:40 Ответить
дула у пушек прочистите - им еще стрелять...
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21.03.2021 01:51 Ответить
Зато у нас дурачок пархатый все к очередным "перемириям" готовится, а расхлебывать все это будут наши солдаты.
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21.03.2021 02:35 Ответить
Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9747
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21.03.2021 05:59 Ответить
Невірний заголовок, вірний мав би бути таким:
Террористы РФ продолжают готовить обострения ситуации на Донбассе.
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21.03.2021 06:09 Ответить
Не террористы, а партнеры Украины по ТКГ, Минску, Нормандскому форматы, ОБСЕ, СЦКК, разведению сторон, прекращению огня и прочего....
Пока не выйдет закона или Конституции в новой редакции, где пропишут законность переговоров с оккупантами, все вышеперечисленное измена Родине и чистый криминал.
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21.03.2021 06:55 Ответить
Мавзолейное быдло опять братство предложило...., Гитлер от этого братства в 1939 году не пострадал,а мочил советских баранов миллионами...
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21.03.2021 07:04 Ответить
Росіян чекає ще податок на смерть
На думку авторів законопроекту, зараз гарантований перелік ритуальних послуг занадто малий, тому про красивий відхід з життя РОССІЯНЄЦ можЕ лише мріяти.
Планується, що з моменту приходу на роботу кожен громадянин РФ буде щомісяця відраховувати до скарбниці певну суму, яку- поки не вирішили.
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21.03.2021 09:49 Ответить
Минск это была рекламная пауза по просьбе сестры Кремля Ангелы Меркель,дочери родной Адольфа Алоизыча...
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21.03.2021 07:07 Ответить
Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5326 это быдло Шариковское называет себя "братьями"? 3,14дары не бывают народом,а не то что братьями..
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21.03.2021 07:10 Ответить
Будет хороший замес. А потом Кацапия зайдет на Донбасс в качестве миротворца,и будет стоять как в Приднестровье. И тогда нам уже никакое НАТО не светит точно.
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21.03.2021 08:36 Ответить
Если введут миротворцев то Украина окончательно утратит окупированые територии.Миротворцы тудут только тогда эфективны когда будут расположены между Украиной и кацапской границей.
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21.03.2021 08:58 Ответить
михуил , вам (Моржовии)уже ничего не поможет сохраниться, как государство ,будете удушены а-ля сссссср,дикие собаки...
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21.03.2021 10:07 Ответить
Кацапа всегда выдает его культура общения и его черноротость.Вот и ты засветился.
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21.03.2021 10:59 Ответить
ГРОБЫ СЕБЕ ДЕЛАЮТ И ЯМЫ КОПАЮТ !)
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21.03.2021 08:45 Ответить
Ну і шо... В ОПУ вже не те, що крота, а вже доброго путінського хряка вигодовували, і номери клінстронів здали ворогу, а перед клінстронами знищили аеророзвідку, а перед аеророрзвідкою здали без бою, за понюху президентом трусів Путіна в Омані відвели війська і здали свою ж теритолрію ворогу. Їх би в контрозвідку, да шість зубів вибити да зламати щелепи, а потім їх кинути на реакриацію Чорнобильської зони.
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21.03.2021 09:40 Ответить
НУ!?
І ЩО РОБИТИ РОЗВІДЦІ З СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ КЛІНСТРОНІВ?
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21.03.2021 09:50 Ответить
Ви шановний, дурних запитань не задавайте, все діло в тому, що ці клінстрони (потужні генератори надвисоких частот) для ПВО купили ЗСУ через свої спецслужби на підприємстві в РФ, (бо до цих пір наші бариги так і не навчились їх виготовляти для РЛС) тому їх ФСБ швидко по номерам виробів вичислить, хто їх продав і кому, через який ланцюжок вони потрапили в Україну, а без клінстронів ПВО буде недієздатна а без ПВО бомби посиплються і на ваші голови і голови ваших рідних. Спочатку вивчить проблему а потім обурюйтесь. Ця здача номерів і вилучення клінстронів з РЛС тягне в нормальній країні на державну зраду з рострілом тих хто це зробив.
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21.03.2021 11:10 Ответить
 
 