Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники

По состоянию на 20 марта оккупационные администрации РФ в ОРДЛО продолжают подготовку к возможным боевым действиям против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Восточной правозащитной группы.

Тк, по данным источников правозащитников:

- На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.н. "Народной Милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Сейчас упор они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи;

- В ночное время суток в период с 1.00 до 3.00 в посёлке Фащевка (ОРЛО) проходила колонна военной техники (гул стоял на весь посёлок);

- Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс;

- Мобилизация в городах ОРДЛО продолжается, мужское население приходит в военкоматы, многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам;

- В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном луче Казаки начали обновлять свои формирования.

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При этом правозащитников удивляет, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не сворачивают проекты по восстановлению инфраструктуры, начато погашение долгов по заработной плате перед рабочими, практически завершен процесс передачи предприятий ВТС новым "инвесторам", не ограничен выезд мужского населения из ОРДЛО в РФ.

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