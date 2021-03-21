Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники
По состоянию на 20 марта оккупационные администрации РФ в ОРДЛО продолжают подготовку к возможным боевым действиям против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Восточной правозащитной группы.
Тк, по данным источников правозащитников:
- На полигонах продолжают проходить учения с подразделениями т.н. "Народной Милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Сейчас упор они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи;
- В ночное время суток в период с 1.00 до 3.00 в посёлке Фащевка (ОРЛО) проходила колонна военной техники (гул стоял на весь посёлок);
- Информационная работа оккупационных администраций РФ в ОРДЛО с местными жителями очень усилилась. Даже в школах учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс;
- Мобилизация в городах ОРДЛО продолжается, мужское население приходит в военкоматы, многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам;
- В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном луче Казаки начали обновлять свои формирования.
При этом правозащитников удивляет, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не сворачивают проекты по восстановлению инфраструктуры, начато погашение долгов по заработной плате перед рабочими, практически завершен процесс передачи предприятий ВТС новым "инвесторам", не ограничен выезд мужского населения из ОРДЛО в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Баканов ?
Пересосал у укуренных сирийцев?
КГБ так само працювало...
@newkc14
Украина. Сегодня вечером в р-не Херсона были замечены "Байрактары". Похоже отрабатывались ранее запланированные украинскими военными манёвры
Их щаз в Румынии просто немеряно...
https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415583/
думаю это было правильное решение
Террористы РФ продолжают готовить обострения ситуации на Донбассе.
Пока не выйдет закона или Конституции в новой редакции, где пропишут законность переговоров с оккупантами, все вышеперечисленное измена Родине и чистый криминал.
На думку авторів законопроекту, зараз гарантований перелік ритуальних послуг занадто малий, тому про красивий відхід з життя РОССІЯНЄЦ можЕ лише мріяти.
Планується, що з моменту приходу на роботу кожен громадянин РФ буде щомісяця відраховувати до скарбниці певну суму, яку- поки не вирішили.
І ЩО РОБИТИ РОЗВІДЦІ З СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ КЛІНСТРОНІВ?