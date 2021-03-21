Терористи РФ далі готуються до загострення ситуації на Донбасі, - правозахисники
Станом на 20 березня окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО продовжують підготовку до можливих бойових дій проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Східної правозахисної групи.
Так, за даними джерел правозахисників:
- На полігонах далі відбуваються навчання з підрозділами т.зв. "Народної Міліції" НВФ "ЛНР" і "ДНР". Зараз наголос вони роблять на підготовку танкістів, артилеристів і фахівців зв'язку;
- У нічний час доби в період з 1.00 до 3.00 в селищі Фащівка (ОРЛО) проходила колона військової техніки (гуркіт був на все селище);
- Інформаційна робота окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО з місцевими жителями дуже посилилася. Навіть у школах вчителі розповідають дітям про майбутню "військову агресію" України і необхідність захищати Донбас;
- Мобілізація в містах ОРДЛО триває, чоловіче населення приходить до військкоматів, багато хто виїжджає в РФ, щоб не йти у військкомати за повістками;
- В Антрациті, Ровеньках, Свердловську, Красному Лучі казаки почали оновлювати свої формування.
При цьому правозахисників дивує, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не згортають проєкти з відновлення інфраструктури, розпочато погашення боргів по заробітній платі перед робітниками, практично завершено процес передачі підприємств ВТС новим "інвесторам", не обмежено виїзд чоловічого населення з ОРДЛО в РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Баканов ?
Пересосал у укуренных сирийцев?
КГБ так само працювало...
@newkc14
Украина. Сегодня вечером в р-не Херсона были замечены "Байрактары". Похоже отрабатывались ранее запланированные украинскими военными манёвры
Их щаз в Румынии просто немеряно...
https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415583/
думаю это было правильное решение
Террористы РФ продолжают готовить обострения ситуации на Донбассе.
Пока не выйдет закона или Конституции в новой редакции, где пропишут законность переговоров с оккупантами, все вышеперечисленное измена Родине и чистый криминал.
На думку авторів законопроекту, зараз гарантований перелік ритуальних послуг занадто малий, тому про красивий відхід з життя РОССІЯНЄЦ можЕ лише мріяти.
Планується, що з моменту приходу на роботу кожен громадянин РФ буде щомісяця відраховувати до скарбниці певну суму, яку- поки не вирішили.
І ЩО РОБИТИ РОЗВІДЦІ З СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ КЛІНСТРОНІВ?