УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4419 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
5 508 36
правозахисники (376) Донбас (22348) найманці рф (2026)

Терористи РФ далі готуються до загострення ситуації на Донбасі, - правозахисники

Терористи РФ далі готуються до загострення ситуації на Донбасі, - правозахисники

Станом на 20 березня окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО продовжують підготовку до можливих бойових дій проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Східної правозахисної групи.

Так, за даними джерел правозахисників:

- На полігонах далі відбуваються навчання з підрозділами т.зв. "Народної Міліції" НВФ "ЛНР" і "ДНР". Зараз наголос вони роблять на підготовку танкістів, артилеристів і фахівців зв'язку;

- У нічний час доби в період з 1.00 до 3.00 в селищі Фащівка (ОРЛО) проходила колона військової техніки (гуркіт був на все селище);

- Інформаційна робота окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО з місцевими жителями дуже посилилася. Навіть у школах вчителі розповідають дітям про майбутню "військову агресію" України і необхідність захищати Донбас;

Читайте також: За минулу добу загинув воїн, 9 порушень режиму "тиші", терористи обстрілювали Водяне з гранатометів різних систем, - ООС

- Мобілізація в містах ОРДЛО триває, чоловіче населення приходить до військкоматів, багато хто виїжджає в РФ, щоб не йти у військкомати за повістками;

- В Антрациті, Ровеньках, Свердловську, Красному Лучі казаки почали оновлювати свої формування.

При цьому правозахисників дивує, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не згортають проєкти з відновлення інфраструктури, розпочато погашення боргів по заробітній платі перед робітниками, практично завершено процес передачі підприємств ВТС новим "інвесторам", не обмежено виїзд чоловічого населення з ОРДЛО в РФ.

Терористи РФ далі готуються до загострення ситуації на Донбасі, - правозахисники 01

Также читайте: Наемники РФ стягивают технику к линии соприкосновения и проводят боевое слаживание, - Украинская сторона СЦКК
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Этого не видит только или дурак или предатель.. а замес с кацапами будет - он неизбежен ..
показати весь коментар
21.03.2021 01:17
+6
Зато у нас дурачок пархатый все к очередным "перемириям" готовится, а расхлебывать все это будут наши солдаты.
показати весь коментар
21.03.2021 02:35
+5
а бубочка ждет пока лучше подготовятся? ещё приказ подпишет что нельзя отвечать, чтобы сковать армию в первые минуты нападения
показати весь коментар
21.03.2021 01:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, если от рф что-то останется...
показати весь коментар
21.03.2021 01:03 Відповісти
Как говорят специалисты: "инфа воняет".
показати весь коментар
21.03.2021 01:10 Відповісти
Выяснилось, что Россия создавала шпионскую сеть в Болгарии через русскую жену бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб этой страны. Видимо лубянская жена вербанула своего болгарского мужа и тот уже стал отрабатывать чекистскую пайку

Баканов ?
показати весь коментар
21.03.2021 01:11 Відповісти
Она их своей давалкой вербовала и повязывала?
показати весь коментар
21.03.2021 01:13 Відповісти
Нет , через жопу как и ты
показати весь коментар
21.03.2021 01:16 Відповісти
Тебя,свежеотмороженного дебила,жерез жопу акушеры достали
Пересосал у укуренных сирийцев?
показати весь коментар
21.03.2021 01:19 Відповісти
нічого нового.
КГБ так само працювало...
показати весь коментар
21.03.2021 09:45 Відповісти
ага, хвалимося, що терористи готуються, а міністри-прокурори багато крадуть. От якщо б було навпаки - була б новина. А це дуркаїнська традиція.
показати весь коментар
21.03.2021 01:11 Відповісти
ти мерзота вже навіть слів не добираєш!
показати весь коментар
21.03.2021 04:47 Відповісти
А вот и мерзота Баклуха-Болтай опорожнилась себе в портки...
показати весь коментар
21.03.2021 09:58 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Украина. Сегодня вечером в р-не Херсона были замечены "Байрактары". Похоже отрабатывались ранее запланированные украинскими военными манёвры
показати весь коментар
21.03.2021 01:13 Відповісти
Та уже и Жнецы порхали.
Их щаз в Румынии просто немеряно...
показати весь коментар
21.03.2021 01:14 Відповісти
Глава Пентагона: Призываем всех отказаться от российской техники

https://charter97.org/ru/news/2021/3/20/415583/
показати весь коментар
21.03.2021 01:15 Відповісти
Этого не видит только или дурак или предатель.. а замес с кацапами будет - он неизбежен ..
показати весь коментар
21.03.2021 01:17 Відповісти
во время второй мировой войны за нагнетание паники и истерии - расстреливали
думаю это было правильное решение
показати весь коментар
21.03.2021 01:24 Відповісти
За правду також розстрілювали.
показати весь коментар
21.03.2021 01:36 Відповісти
предателей и дезертиров також - захочете знайдете цифры...
показати весь коментар
21.03.2021 01:54 Відповісти
ага, твій любий сралін так і робив... буквально напередодні вторгнення "панікьорів" їб*шив
показати весь коментар
21.03.2021 04:49 Відповісти
а бубочка ждет пока лучше подготовятся? ещё приказ подпишет что нельзя отвечать, чтобы сковать армию в первые минуты нападения
показати весь коментар
21.03.2021 01:40 Відповісти
дула у пушек прочистите - им еще стрелять...
показати весь коментар
21.03.2021 01:51 Відповісти
Зато у нас дурачок пархатый все к очередным "перемириям" готовится, а расхлебывать все это будут наши солдаты.
показати весь коментар
21.03.2021 02:35 Відповісти
Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9747
показати весь коментар
21.03.2021 05:59 Відповісти
Невірний заголовок, вірний мав би бути таким:
Террористы РФ продолжают готовить обострения ситуации на Донбассе.
показати весь коментар
21.03.2021 06:09 Відповісти
Не террористы, а партнеры Украины по ТКГ, Минску, Нормандскому форматы, ОБСЕ, СЦКК, разведению сторон, прекращению огня и прочего....
Пока не выйдет закона или Конституции в новой редакции, где пропишут законность переговоров с оккупантами, все вышеперечисленное измена Родине и чистый криминал.
показати весь коментар
21.03.2021 06:55 Відповісти
Мавзолейное быдло опять братство предложило...., Гитлер от этого братства в 1939 году не пострадал,а мочил советских баранов миллионами...
показати весь коментар
21.03.2021 07:04 Відповісти
Росіян чекає ще податок на смерть
На думку авторів законопроекту, зараз гарантований перелік ритуальних послуг занадто малий, тому про красивий відхід з життя РОССІЯНЄЦ можЕ лише мріяти.
Планується, що з моменту приходу на роботу кожен громадянин РФ буде щомісяця відраховувати до скарбниці певну суму, яку- поки не вирішили.
показати весь коментар
21.03.2021 09:49 Відповісти
Минск это была рекламная пауза по просьбе сестры Кремля Ангелы Меркель,дочери родной Адольфа Алоизыча...
показати весь коментар
21.03.2021 07:07 Відповісти
Террористы РФ продолжают готовиться к обострению ситуации на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5326 это быдло Шариковское называет себя "братьями"? 3,14дары не бывают народом,а не то что братьями..
показати весь коментар
21.03.2021 07:10 Відповісти
Будет хороший замес. А потом Кацапия зайдет на Донбасс в качестве миротворца,и будет стоять как в Приднестровье. И тогда нам уже никакое НАТО не светит точно.
показати весь коментар
21.03.2021 08:36 Відповісти
Если введут миротворцев то Украина окончательно утратит окупированые територии.Миротворцы тудут только тогда эфективны когда будут расположены между Украиной и кацапской границей.
показати весь коментар
21.03.2021 08:58 Відповісти
михуил , вам (Моржовии)уже ничего не поможет сохраниться, как государство ,будете удушены а-ля сссссср,дикие собаки...
показати весь коментар
21.03.2021 10:07 Відповісти
Кацапа всегда выдает его культура общения и его черноротость.Вот и ты засветился.
показати весь коментар
21.03.2021 10:59 Відповісти
ГРОБЫ СЕБЕ ДЕЛАЮТ И ЯМЫ КОПАЮТ !)
показати весь коментар
21.03.2021 08:45 Відповісти
Ну і шо... В ОПУ вже не те, що крота, а вже доброго путінського хряка вигодовували, і номери клінстронів здали ворогу, а перед клінстронами знищили аеророзвідку, а перед аеророрзвідкою здали без бою, за понюху президентом трусів Путіна в Омані відвели війська і здали свою ж теритолрію ворогу. Їх би в контрозвідку, да шість зубів вибити да зламати щелепи, а потім їх кинути на реакриацію Чорнобильської зони.
показати весь коментар
21.03.2021 09:40 Відповісти
НУ!?
І ЩО РОБИТИ РОЗВІДЦІ З СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ КЛІНСТРОНІВ?
показати весь коментар
21.03.2021 09:50 Відповісти
Ви шановний, дурних запитань не задавайте, все діло в тому, що ці клінстрони (потужні генератори надвисоких частот) для ПВО купили ЗСУ через свої спецслужби на підприємстві в РФ, (бо до цих пір наші бариги так і не навчились їх виготовляти для РЛС) тому їх ФСБ швидко по номерам виробів вичислить, хто їх продав і кому, через який ланцюжок вони потрапили в Україну, а без клінстронів ПВО буде недієздатна а без ПВО бомби посиплються і на ваші голови і голови ваших рідних. Спочатку вивчить проблему а потім обурюйтесь. Ця здача номерів і вилучення клінстронів з РЛС тягне в нормальній країні на державну зраду з рострілом тих хто це зробив.
показати весь коментар
21.03.2021 11:10 Відповісти
 
 