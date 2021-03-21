Саммит ЕС пройдет в онлайн формате из-за роста заболеваемости COVID-19

Саммит Европейского союза, который должен состояться 25-26 марта в Брюсселе, будет проходить в режиме видеоконференции из-за роста числа выявленных заражений COVID-19

Об этом пресс-секретарь главы Европейкого Совета Баренд Лейтс заявил в своем Твиттере 21 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Председатель ЕС Шарль Мишель принял решение провести саммит в онлайн режиме, сославшись на "всплеск случаев заболевания COVID-19 в государствах-членах Союза", - сообщил Баренд Лейтс.

В ходе третьей волны распространения коронавируса в Европе ежедневно растет число инфицированных, в том числе более опасными штаммами коронавируса.

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Лидеры 27 стран ЕС должны были лично обсудить вопросы ускорения вакцинации во всех странах блока, а также экономику и отношения с Турцией и Россией, сообщают СМИ. В то же время, по мнению источников, повестка дня может быть сокращена, так как виртуальные встречи ограничивают возможности дискуссий и принятия решений.

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