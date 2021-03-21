РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12849 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
642 5
карантин (16728) саммит (1113) Евросоюз (16684) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Саммит ЕС пройдет в онлайн формате из-за роста заболеваемости COVID-19

Саммит ЕС пройдет в онлайн формате из-за роста заболеваемости COVID-19

Саммит Европейского союза, который должен состояться 25-26 марта в Брюсселе, будет проходить в режиме видеоконференции из-за роста числа выявленных заражений COVID-19

Об этом пресс-секретарь главы Европейкого Совета Баренд Лейтс заявил в своем Твиттере 21 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Председатель ЕС Шарль Мишель принял решение провести саммит в онлайн режиме, сославшись на "всплеск случаев заболевания COVID-19 в государствах-членах Союза", - сообщил Баренд Лейтс.

В ходе третьей волны распространения коронавируса в Европе ежедневно растет число инфицированных, в том числе более опасными штаммами коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну коронавируса, - министр здравоохранения Германии Шпан

Лидеры 27 стран ЕС должны были лично обсудить вопросы ускорения вакцинации во всех странах блока, а также экономику и отношения с Турцией и Россией, сообщают СМИ. В то же время, по мнению источников, повестка дня может быть сокращена, так как виртуальные встречи ограничивают возможности дискуссий и принятия решений.

Также читайте: Конфликт на Донбассе вызван агрессией России и оккупацией Крыма, - Евросоюз
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обоснуй.
показать весь комментарий
21.03.2021 16:52 Ответить
Лидеры 27 стран ЕС должны были лично обсудить вопросы ускорения вакцинации во всех странахИсточник: https://censor.net/ru/n3254672 Тільки от біда .люди не настільки тупі .щоб колоти собі .якийсь шмурдяк від фейкового вірусу.тому хер вам в рот .уроди)
показать весь комментарий
21.03.2021 16:42 Ответить
Мировые лжецы
показать весь комментарий
21.03.2021 19:39 Ответить
 
 