"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в День весеннего равноденствия Наврез (Новруз) Байрам 21 марта напомнил о притеснениях крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"21 марта 2021 отмечается почитаемый у многих народов праздник - Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - День весеннего равноденствия, который ассоциируется с началом нового года, обновления природы и начала новой жизни. Особое значение сохранения древних народных традиций, укрепление межкультурных отношений приобретает во время продолжающейся уже семь лет подряд оккупации Российской Федерацией Крыму, гонений, притеснений, которые несут крымские татары и этнические украинцы в аннексированном РФ Крыму за свое неповиновение агрессору и за то, что продолжают отстаивать территориальную целостность Украины, включая Крым", - написал Чубаров.
Он продолжил: "И мы верим, что, как каждый год все вокруг обновляется и оживает и приходит на землю весна, предвестником которой для многих народов является Наврез (Невруз Новруз) Байрам, так же и наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, а на территории полуострова воцарится мир, спокойствие, по-весеннему надежда и уверенность в завтрашнем дне".
"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично хочу сердечно поздравить всех, кто празднует этот весенний праздник - Наврез (Невруз Новруз) Байрам! Желаю всем Вам крепкого здоровья, мира и стабильности, процветания, семейного благополучия, успехов и исполнения желаний", - резюмировал Чубаров.
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Степан Полторак
Василь Грицак
Уляна Супрун
Олександр Турчинов (як секретар РНБО)
Достатньо?
Достигнуты договоренности о резком наращивании товарооборота до 10 млрд долларов с нынешних примерно трех. Парламент Турции сегодня ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве.
Казахстан рассматривает вопрос о включении своих вооруженных сил в оборонительный союз в рамках "Тюркского совета", созданного Турцией.
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сдаётся мне, что скоро кацапня начнет активно поддерживать сепаратизм в Казахстане..
я б ставив скоріш на те, що турецька армія почне деградувати через відпадіння від НАТО
А ещё Бог оккупантов поразит своей молнией.
А ещё скоро труп рашки проплывет мимо Украины.
Только вот , когда все это будет
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
Украинские военные продемонстрировали кадры стрельбы из снайперского ружья отечественной разработки «Ночной хищник». Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 000 метров. Об этом пишет АрмияИнформ.
Военные называют ружье «пехотной пушкой», так как оно способно пробивать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Винтовку будут изготавливать на заводе «Маяк», который входит в состав «Укроборонпрома».
«Отдача из этой пушки меньше чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные патроны благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/сек», - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские оружейники разработали саунд-модератор нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике.
Кроме того, саунд-модератор работает как «баллистический холодильник»: температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела, что существенно усложняет ее обнаружение при соответствующей маскировке.ВИДЕО https://begemot-media.com/news/strelyaet-na-4-km-vsu-ispytali-ukrainskuyu-snajperskuyu-vintovku-nochnoj-hishhnik/
Ну так вот природа процессов такова, что пока работает мода Н21(вы же просто упорно не хотите читать электродинамику!) никаких дождиков не предвидится. Да, год будет холодный, но это вынужденная мера, иначе мы бы все сдохли от жары, а не от коронавируса.
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