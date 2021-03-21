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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26004) Чубаров (939)

"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в День весеннего равноденствия Наврез (Новруз) Байрам 21 марта напомнил о притеснениях крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"21 марта 2021 отмечается почитаемый у многих народов праздник - Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - День весеннего равноденствия, который ассоциируется с началом нового года, обновления природы и начала новой жизни. Особое значение сохранения древних народных традиций, укрепление межкультурных отношений приобретает во время продолжающейся уже семь лет подряд оккупации Российской Федерацией Крыму, гонений, притеснений, которые несут крымские татары и этнические украинцы в аннексированном РФ Крыму за свое неповиновение агрессору и за то, что продолжают отстаивать территориальную целостность Украины, включая Крым", - написал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый год оккупации Крыма - потери, которые надо будет восполнять десятилетиями, - Чубаров

Он продолжил: "И мы верим, что, как каждый год все вокруг обновляется и оживает и приходит на землю весна, предвестником которой для многих народов является Наврез (Невруз Новруз) Байрам, так же и наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, а на территории полуострова воцарится мир, спокойствие, по-весеннему надежда и уверенность в завтрашнем дне".

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично хочу сердечно поздравить всех, кто празднует этот весенний праздник - Наврез (Невруз Новруз) Байрам! Желаю всем Вам крепкого здоровья, мира и стабильности, процветания, семейного благополучия, успехов и исполнения желаний", - резюмировал Чубаров. 

Также читайте: Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"
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Топ комментарии
+28
Президент поклав квіти на Майдані Воїнам, побував у музеї Голодомору, виступив українською, закликав не купувати електроенергію в Московії , пообідав у піцерії ветеранів АТО, відвідав поранених, підтримав їх.. Президент Литви.. не України !!! (О.Мазур)
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21.03.2021 19:26
+27
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 7617
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21.03.2021 19:19
+21
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4130
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21.03.2021 19:17
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И все их дерьмо любителей *****

"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4830
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21.03.2021 19:15 Ответить
"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров - Цензор.НЕТ 5777
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21.03.2021 19:45 Ответить
Хм...От тут бачу,що 18с49е....не москаль ! Тут пишешь правильні речи.
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21.03.2021 20:22 Ответить
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4130
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21.03.2021 19:17 Ответить
Президент поклав квіти на Майдані Воїнам, побував у музеї Голодомору, виступив українською, закликав не купувати електроенергію в Московії , пообідав у піцерії ветеранів АТО, відвідав поранених, підтримав їх.. Президент Литви.. не України !!! (О.Мазур)
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21.03.2021 19:26 Ответить
Господи, пошли нам правителя з Великого князівства Литовського, якщо своїх за 30 років так і не спромоглися виховати!
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21.03.2021 20:35 Ответить
Был правитель и была самая проукраинская власть за последние годы. Только дебилам это было не нужно. Им нужен был герой из зомбоящика.
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21.03.2021 20:38 Ответить
Кто же этот правитель? Назовите ка его ставленников, за действия которых не было бы стыдно! Хотя бы одного!
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21.03.2021 22:19 Ответить
Павло Клімкін
Степан Полторак
Василь Грицак
Уляна Супрун
Олександр Турчинов (як секретар РНБО)
Достатньо?
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21.03.2021 23:57 Ответить
Хто?
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22.03.2021 10:09 Ответить
или проливным градом
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21.03.2021 19:17 Ответить
Надежнее всего - проливным дождем ПУЛЬ.
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21.03.2021 19:41 Ответить
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 7617
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21.03.2021 19:19 Ответить
і тільки згодом з'ясувалось, що він хотів влізти у всі сумочки одночасно
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21.03.2021 19:27 Ответить
клас !
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21.03.2021 20:23 Ответить
30 марта Эрдоган намерен посетить Казахстан с двудневным визитом. Визит предваряется активными мероприятиями и заключением базовых соглашений.
Достигнуты договоренности о резком наращивании товарооборота до 10 млрд долларов с нынешних примерно трех. Парламент Турции сегодня ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве.
Казахстан рассматривает вопрос о включении своих вооруженных сил в оборонительный союз в рамках "Тюркского совета", созданного Турцией.

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сдаётся мне, что скоро кацапня начнет активно поддерживать сепаратизм в Казахстане..
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21.03.2021 19:20 Ответить
Не радуйся...это крах нато...черные начинают игарать свою игру открыто...
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21.03.2021 19:24 Ответить
Они против Китая тоже, так что это скорее всего с НАТО должно быть все нормально.
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21.03.2021 19:30 Ответить
якщо НАТУ може настати крах через відпадіння однієї країни, то гріш йому ціна
я б ставив скоріш на те, що турецька армія почне деградувати через відпадіння від НАТО
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21.03.2021 19:31 Ответить
чо цэ ты решил, шо турки отпадают..???- отнюдь, они одни из самых активных)))
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21.03.2021 23:51 Ответить
А когда Бриты с Аргентинцами в открытую фигячили ?Ниче не развалилось,НАТО всё пережило.
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21.03.2021 20:55 Ответить
Казахи сплочённые, кацапне там только люди светят .
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21.03.2021 20:53 Ответить
я тоже так думаю..
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21.03.2021 21:08 Ответить
Это если дождь будет с градом, смерчем и ураганом...
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21.03.2021 19:20 Ответить
У нас могут только и надеятся на дожди, ураганы, землетрясения на что угодно только не на собственные силы
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21.03.2021 19:22 Ответить
Я имел в виду РСЗО
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21.03.2021 19:54 Ответить
да кто ж тебе даст его там использовать...
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22.03.2021 11:29 Ответить
Чекайте-чекайте... Вас вже двічі за сто років позбавили Батьківщини. Може за свою землю треба воювати?
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21.03.2021 19:25 Ответить
татар всё устраивает, кроме вожаков их обдирающих...ну, судя из их пассивности....
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21.03.2021 20:24 Ответить
Кислотный разве что дождь
А ещё Бог оккупантов поразит своей молнией.
А ещё скоро труп рашки проплывет мимо Украины.
Только вот , когда все это будет
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21.03.2021 19:29 Ответить
"Як понесе з України у синєє море кров ворожу"...
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21.03.2021 19:36 Ответить
Кацапам больше нравятся камни с неба на собственные головы...
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21.03.2021 19:40 Ответить
Дуже надіюсь , що цей день вже не за горами....
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21.03.2021 19:43 Ответить
если уж кацап куда то влез, его от туда никаким дихлофосом уже не вытравить ..
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21.03.2021 19:45 Ответить
Скажи это туркменбаши...подобное выводится подобным
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21.03.2021 19:58 Ответить
Ні. Швидше здує піщаною бурею...
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21.03.2021 19:48 Ответить
Третья Мировая война, что ли?
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21.03.2021 19:49 Ответить
Ага, когда всем миром одну рашку во все дыры оттарабанят.
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21.03.2021 20:57 Ответить
Какая она Вам "рашка"? Нашли подружку! Больше почтения к Раше! А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из Вашей Вам ноги повыдёргивает -
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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21.03.2021 21:10 Ответить
Ты немного не попал, я в Киеве в Спартаковец ходил на Минской и раз боролся с 2кратной чемпионкой мира по самбо мсмк, у неё шансов даже не было, это не с Белодедом или Гонтюхом стоять было, а вот кто бы может повыдёргивал так это тут до карантина в зал стероидная девка итальянка ходила, у неё на жиме 140 на 12 разминка заканчивалась .
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21.03.2021 21:40 Ответить
Стало быть, тебе относиться почтительно к Раше Сраке надлежит из джентельменских соображений и как к коллеге по цеху.
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22.03.2021 10:31 Ответить
крадене людям щастя не приносить, тільки щурам
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21.03.2021 20:01 Ответить
Лучше взрывной волной ... а дождиком пускай смоет их дерьмо с полуострова Крым в море..
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21.03.2021 20:13 Ответить
"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4065
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21.03.2021 20:21 Ответить
Стреляет на 4 км: ВСУ испытали украинскую снайперскую винтовку «Ночной хищник»

Украинские военные продемонстрировали кадры стрельбы из снайперского ружья отечественной разработки «Ночной хищник». Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 000 метров. Об этом пишет АрмияИнформ.
Военные называют ружье «пехотной пушкой», так как оно способно пробивать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Винтовку будут изготавливать на заводе «Маяк», который входит в состав «Укроборонпрома».
«Отдача из этой пушки меньше чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные патроны благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/сек», - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские оружейники разработали саунд-модератор нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике.
Кроме того, саунд-модератор работает как «баллистический холодильник»: температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела, что существенно усложняет ее обнаружение при соответствующей маскировке.ВИДЕО https://begemot-media.com/news/strelyaet-na-4-km-vsu-ispytali-ukrainskuyu-snajperskuyu-vintovku-nochnoj-hishhnik/
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21.03.2021 20:23 Ответить
На 4 км хер в кого попадёшь, хиба шо в камаз
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21.03.2021 21:00 Ответить
Отклонение пули от прямой даже на 1 градус (представь себе угол в 1 градус) на таком расстоянии даст отклонение от цели на 35 метров вправо или влево (грубо, конечно).
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21.03.2021 22:19 Ответить
У них в описании винтовки володар обрию приведены результаты после отстрела по 5 патронов, на 3 км укладываются в метр, на км 30 см на 2 км 60 см, на 3 км в метр это ещё очень не плохо для своих целей
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21.03.2021 22:29 Ответить
это та Маяковская хрень к которой нужен стол 2 метровой высоты чтобы куда-то вдаль стрелять ?
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21.03.2021 21:25 Ответить
Ну для гор или города нормально, а для 2км стол уже не нужен.
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21.03.2021 21:32 Ответить
Просто так проливной дождик не появляется, разве что в детских мечтах. Надо понимать процессы и их динамику на планете. А тут впопыхах все на Марс лезут и на ...Луну!!!!???? Которые заняты! Я вам так скажу ребятня, если бы маленькие зеленые были уверены, что мы не появимся на Марсе(....сдуру!)....никакого коронавируса не было бы. Это не значит, что мы мы должны перед вонючим трубным зелено-высраным говном преклонить колени. (Сори, я их не перевариваю на молекулярном уровне) Но мы должны понимать природу происходящего. И кстати, я надеюсь вы понимаете, что они не одни!!!!!! Я абсолютно серьезно и без хохота какого то квартала. Есть еще невысокие серые(вы их знаете, если в церковь ходите) и высокие белые. Последние очень немногословны. За всю свою жизнь высоких белых я видел пару раз. Признаюсь, это огромная честь, чтобы они почтили вас своим вниманием.
Ну так вот природа процессов такова, что пока работает мода Н21(вы же просто упорно не хотите читать электродинамику!) никаких дождиков не предвидится. Да, год будет холодный, но это вынужденная мера, иначе мы бы все сдохли от жары, а не от коронавируса.
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21.03.2021 20:24 Ответить
Маты и мечты от бессилия...
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21.03.2021 20:27 Ответить
Не навпускала бы Украина в свое время татарву, может и никакой аннексии бы не было.
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21.03.2021 20:32 Ответить
Может, тебя с семьей куда-нибудь в сибирь, шоб не вонял ?
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21.03.2021 20:35 Ответить
Лучше тебя, вместе с табором. На историческую родину, в какой-нибудь Узбекистан.
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21.03.2021 20:38 Ответить
На день победобесия уже дилда на палку насадило, русмартышко?
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21.03.2021 20:41 Ответить
Для ,,мироненко''Ну ты ,,*****&док '' фсб-ный,не пошел бы пупкина в ж&пу.
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22.03.2021 07:31 Ответить
Тебе ближе 9000 км запрещено быть ближе к Украине ПОНЯТНО

ь
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21.03.2021 22:05 Ответить
А может лучше бы жидву с кацапами было не пускать?Не там ты крайних ищешь .
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21.03.2021 22:32 Ответить
Більшість татар теж "змиє"... за співпрацю з окупантами.
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21.03.2021 20:40 Ответить
Рефат, вова пу убийца но не дурак, пока ты воздух сотрясаешь он поставил там смотрящим Марата Х,, твоей веры и думаю он с твоими земляками очень быстро найдет взаимопонимание, кстати когда идем в поход на Крым?
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21.03.2021 20:52 Ответить
Сенченко говорит,. что россияне выедут за две недели... блин это московиты и арку на Керченском мосту заберут себе"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров - Цензор.НЕТ 3002
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21.03.2021 20:55 Ответить
Ну якщо вони вирішили втопитись, тоді так, заберуть із собою на дно
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21.03.2021 22:53 Ответить
Коли в кацапії почнеться суверенітет республік, цапи самі будуть по мосту пятками сверкати.
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21.03.2021 20:55 Ответить
То якщо б Янукович війшов до асоціації з ЄС і Україна опинилася б під протекцією ЄС - тодіб може якийсь дощ і допоміг, а тепер - хіба дощ із куль.
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21.03.2021 21:02 Ответить
конечно бывший директор Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР и коммуняка не может ошибаться. Загнивший капитализм в каком году у него смыло уже ? Умеют некоторые в жизни ничего руками не сделать и только из киевского обоза грозить кулачком кацапскому врагу.
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21.03.2021 21:16 Ответить
Со всем согласен а где Чубаров был в 2014 самый неоднозначный и противоречивый лидер Крымско-татарского народа к нему больше вопросов по сути
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21.03.2021 22:03 Ответить
Шо ты хочешь от татарина если у тебя почти все менты, сбушники, альфа, морпехи и моряки остались служить кацапам и в раде целый жопоблок с половиной слуг на пару?Типа соринка в глазу у соседа и бревно в своём?
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21.03.2021 22:36 Ответить
у меня жопоблок давно уже пошел на хутор бабочек ловить и все остальные вышеперечисленные ну точно не мои а просто предатели Уважаемый будь добрее а то за такие высказывания могут и послать
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22.03.2021 11:01 Ответить
Ага. І також, сгинуть наші вороженьки,як роса на сонці. Будемо чекати...
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21.03.2021 22:48 Ответить
Не смоет дождем,не сдует ветром,не унесет ураганом.нужна только сила!чубаров,ты старый дед,а несёшь чушь .ты ещё скажи,мы сейчас закроем глазки досчетаем до десяти и они исчезнут
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22.03.2021 03:14 Ответить
чубаров с джемилевым - это позор нации...
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22.03.2021 07:16 Ответить
Обер-татарина потянуло на аллегории и гиперболы. Так всегда бывает, когда чего-то очень хочется, но не знаешь, как добиться. Стало быть, насчёт реального возвращения Крыма в состав Украины даже татарве "что-то ничего в волнах не видно"©.
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22.03.2021 07:38 Ответить
який романтичний дядьку. мабудь сочно за свою романтику у кишеню кладе пачку лаве.
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22.03.2021 10:40 Ответить
 
 