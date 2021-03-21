"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров
21 березня Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у День весняного рівнодення - Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - нагадав про утиски кримських татар і етнічних українців в окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"21 березня 2021 року відзначається шановане у багатьох народів свято – Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - День весняного рівнодення. Воно асоціюється із початком нового року, оновленням природи й початком нового життя. Особливого значення збереження давніх народних традицій, зміцнення міжкультурних взаємин набуває у час окупації Російською Федерацією Криму, що триває вже сім років поспіль, а також у часи гонінь, утисків, яких зазнають кримські татари й етнічні українці в анексованому РФ Криму через свою непокору агресору та через те, що продовжують відстоювати територіальну цілісність України, включно з Кримом", - написав Чубаров.
Він продовжив: "І ми віримо, що, як щороку все навкруги оновлюється та оживає і приходить на землю весна, провісником якої для багатьох народів є Наврез (Невруз Новруз) Байрам, так само й настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, а на території півострова запанує мир, спокій, по-весняному надія і впевненість у завтрашньому дні".
"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто хочу сердечно привітати всіх, хто святкує це весняне свято - Наврез (Невруз Новруз) Байрам! Бажаю всім вам міцного здоров'я, миру і стабільності, процвітання, сімейного благополуччя, успіхів та здійснення бажань", - резюмував Чубаров.
Будь ласка, зачекайте...
Степан Полторак
Василь Грицак
Уляна Супрун
Олександр Турчинов (як секретар РНБО)
Достатньо?
Достигнуты договоренности о резком наращивании товарооборота до 10 млрд долларов с нынешних примерно трех. Парламент Турции сегодня ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве.
Казахстан рассматривает вопрос о включении своих вооруженных сил в оборонительный союз в рамках "Тюркского совета", созданного Турцией.
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сдаётся мне, что скоро кацапня начнет активно поддерживать сепаратизм в Казахстане..
я б ставив скоріш на те, що турецька армія почне деградувати через відпадіння від НАТО
А ещё Бог оккупантов поразит своей молнией.
А ещё скоро труп рашки проплывет мимо Украины.
Только вот , когда все это будет
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
Украинские военные продемонстрировали кадры стрельбы из снайперского ружья отечественной разработки «Ночной хищник». Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 000 метров. Об этом пишет АрмияИнформ.
Военные называют ружье «пехотной пушкой», так как оно способно пробивать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Винтовку будут изготавливать на заводе «Маяк», который входит в состав «Укроборонпрома».
«Отдача из этой пушки меньше чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные патроны благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/сек», - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские оружейники разработали саунд-модератор нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике.
Кроме того, саунд-модератор работает как «баллистический холодильник»: температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела, что существенно усложняет ее обнаружение при соответствующей маскировке.ВИДЕО https://begemot-media.com/news/strelyaet-na-4-km-vsu-ispytali-ukrainskuyu-snajperskuyu-vintovku-nochnoj-hishhnik/
Ну так вот природа процессов такова, что пока работает мода Н21(вы же просто упорно не хотите читать электродинамику!) никаких дождиков не предвидится. Да, год будет холодный, но это вынужденная мера, иначе мы бы все сдохли от жары, а не от коронавируса.
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