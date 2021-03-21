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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14081) Чубаров (561)

"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров

21 березня Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у День весняного рівнодення - Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - нагадав про утиски кримських татар і етнічних українців в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"21 березня 2021 року відзначається шановане у багатьох народів свято – Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - День весняного рівнодення. Воно асоціюється із початком нового року, оновленням природи й початком нового життя. Особливого значення збереження давніх народних традицій, зміцнення міжкультурних взаємин набуває у час окупації Російською Федерацією Криму, що триває вже сім років поспіль, а також у часи гонінь, утисків, яких зазнають кримські татари й етнічні українці в анексованому РФ Криму через свою непокору агресору та через те, що продовжують відстоювати територіальну цілісність України, включно з Кримом", - написав Чубаров.

Читайте також: Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров

Він продовжив: "І ми віримо, що, як щороку все навкруги оновлюється та оживає і приходить на землю весна, провісником якої для багатьох народів є Наврез (Невруз Новруз) Байрам, так само й настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, а на території півострова запанує мир, спокій, по-весняному надія і впевненість у завтрашньому дні".

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто хочу сердечно привітати всіх, хто святкує це весняне свято - Наврез (Невруз Новруз) Байрам! Бажаю всім вам міцного здоров'я, миру і стабільності, процвітання, сімейного благополуччя, успіхів та здійснення бажань", - резюмував Чубаров.

Читайте також: Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"
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Топ коментарі
+28
Президент поклав квіти на Майдані Воїнам, побував у музеї Голодомору, виступив українською, закликав не купувати електроенергію в Московії , пообідав у піцерії ветеранів АТО, відвідав поранених, підтримав їх.. Президент Литви.. не України !!! (О.Мазур)
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21.03.2021 19:26
+27
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 7617
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21.03.2021 19:19
+21
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4130
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21.03.2021 19:17
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"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4830
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21.03.2021 19:15 Відповісти
"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров - Цензор.НЕТ 5777
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21.03.2021 19:45 Відповісти
Хм...От тут бачу,що 18с49е....не москаль ! Тут пишешь правильні речи.
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21.03.2021 20:22 Відповісти
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4130
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21.03.2021 19:17 Відповісти
Президент поклав квіти на Майдані Воїнам, побував у музеї Голодомору, виступив українською, закликав не купувати електроенергію в Московії , пообідав у піцерії ветеранів АТО, відвідав поранених, підтримав їх.. Президент Литви.. не України !!! (О.Мазур)
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21.03.2021 19:26 Відповісти
Господи, пошли нам правителя з Великого князівства Литовського, якщо своїх за 30 років так і не спромоглися виховати!
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21.03.2021 20:35 Відповісти
Был правитель и была самая проукраинская власть за последние годы. Только дебилам это было не нужно. Им нужен был герой из зомбоящика.
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21.03.2021 20:38 Відповісти
Кто же этот правитель? Назовите ка его ставленников, за действия которых не было бы стыдно! Хотя бы одного!
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21.03.2021 22:19 Відповісти
Павло Клімкін
Степан Полторак
Василь Грицак
Уляна Супрун
Олександр Турчинов (як секретар РНБО)
Достатньо?
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21.03.2021 23:57 Відповісти
Хто?
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22.03.2021 10:09 Відповісти
или проливным градом
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21.03.2021 19:17 Відповісти
Надежнее всего - проливным дождем ПУЛЬ.
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21.03.2021 19:41 Відповісти
"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров - Цензор.НЕТ 7617
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21.03.2021 19:19 Відповісти
і тільки згодом з'ясувалось, що він хотів влізти у всі сумочки одночасно
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21.03.2021 19:27 Відповісти
клас !
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21.03.2021 20:23 Відповісти
30 марта Эрдоган намерен посетить Казахстан с двудневным визитом. Визит предваряется активными мероприятиями и заключением базовых соглашений.
Достигнуты договоренности о резком наращивании товарооборота до 10 млрд долларов с нынешних примерно трех. Парламент Турции сегодня ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве.
Казахстан рассматривает вопрос о включении своих вооруженных сил в оборонительный союз в рамках "Тюркского совета", созданного Турцией.

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сдаётся мне, что скоро кацапня начнет активно поддерживать сепаратизм в Казахстане..
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21.03.2021 19:20 Відповісти
Не радуйся...это крах нато...черные начинают игарать свою игру открыто...
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21.03.2021 19:24 Відповісти
Они против Китая тоже, так что это скорее всего с НАТО должно быть все нормально.
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21.03.2021 19:30 Відповісти
якщо НАТУ може настати крах через відпадіння однієї країни, то гріш йому ціна
я б ставив скоріш на те, що турецька армія почне деградувати через відпадіння від НАТО
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21.03.2021 19:31 Відповісти
чо цэ ты решил, шо турки отпадают..???- отнюдь, они одни из самых активных)))
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21.03.2021 23:51 Відповісти
А когда Бриты с Аргентинцами в открытую фигячили ?Ниче не развалилось,НАТО всё пережило.
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21.03.2021 20:55 Відповісти
Казахи сплочённые, кацапне там только люди светят .
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21.03.2021 20:53 Відповісти
я тоже так думаю..
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21.03.2021 21:08 Відповісти
Это если дождь будет с градом, смерчем и ураганом...
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21.03.2021 19:20 Відповісти
У нас могут только и надеятся на дожди, ураганы, землетрясения на что угодно только не на собственные силы
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21.03.2021 19:22 Відповісти
Я имел в виду РСЗО
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21.03.2021 19:54 Відповісти
да кто ж тебе даст его там использовать...
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22.03.2021 11:29 Відповісти
Чекайте-чекайте... Вас вже двічі за сто років позбавили Батьківщини. Може за свою землю треба воювати?
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21.03.2021 19:25 Відповісти
татар всё устраивает, кроме вожаков их обдирающих...ну, судя из их пассивности....
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21.03.2021 20:24 Відповісти
Кислотный разве что дождь
А ещё Бог оккупантов поразит своей молнией.
А ещё скоро труп рашки проплывет мимо Украины.
Только вот , когда все это будет
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21.03.2021 19:29 Відповісти
"Як понесе з України у синєє море кров ворожу"...
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21.03.2021 19:36 Відповісти
Кацапам больше нравятся камни с неба на собственные головы...
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21.03.2021 19:40 Відповісти
Дуже надіюсь , що цей день вже не за горами....
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21.03.2021 19:43 Відповісти
если уж кацап куда то влез, его от туда никаким дихлофосом уже не вытравить ..
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21.03.2021 19:45 Відповісти
Скажи это туркменбаши...подобное выводится подобным
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21.03.2021 19:58 Відповісти
Ні. Швидше здує піщаною бурею...
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21.03.2021 19:48 Відповісти
Третья Мировая война, что ли?
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21.03.2021 19:49 Відповісти
Ага, когда всем миром одну рашку во все дыры оттарабанят.
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21.03.2021 20:57 Відповісти
Какая она Вам "рашка"? Нашли подружку! Больше почтения к Раше! А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из Вашей Вам ноги повыдёргивает -
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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21.03.2021 21:10 Відповісти
Ты немного не попал, я в Киеве в Спартаковец ходил на Минской и раз боролся с 2кратной чемпионкой мира по самбо мсмк, у неё шансов даже не было, это не с Белодедом или Гонтюхом стоять было, а вот кто бы может повыдёргивал так это тут до карантина в зал стероидная девка итальянка ходила, у неё на жиме 140 на 12 разминка заканчивалась .
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21.03.2021 21:40 Відповісти
Стало быть, тебе относиться почтительно к Раше Сраке надлежит из джентельменских соображений и как к коллеге по цеху.
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22.03.2021 10:31 Відповісти
крадене людям щастя не приносить, тільки щурам
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21.03.2021 20:01 Відповісти
Лучше взрывной волной ... а дождиком пускай смоет их дерьмо с полуострова Крым в море..
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21.03.2021 20:13 Відповісти
"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4065
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21.03.2021 20:21 Відповісти
Стреляет на 4 км: ВСУ испытали украинскую снайперскую винтовку «Ночной хищник»

Украинские военные продемонстрировали кадры стрельбы из снайперского ружья отечественной разработки «Ночной хищник». Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 000 метров. Об этом пишет АрмияИнформ.
Военные называют ружье «пехотной пушкой», так как оно способно пробивать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Винтовку будут изготавливать на заводе «Маяк», который входит в состав «Укроборонпрома».
«Отдача из этой пушки меньше чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные патроны благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/сек», - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские оружейники разработали саунд-модератор нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике.
Кроме того, саунд-модератор работает как «баллистический холодильник»: температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела, что существенно усложняет ее обнаружение при соответствующей маскировке.ВИДЕО https://begemot-media.com/news/strelyaet-na-4-km-vsu-ispytali-ukrainskuyu-snajperskuyu-vintovku-nochnoj-hishhnik/
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21.03.2021 20:23 Відповісти
На 4 км хер в кого попадёшь, хиба шо в камаз
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21.03.2021 21:00 Відповісти
Отклонение пули от прямой даже на 1 градус (представь себе угол в 1 градус) на таком расстоянии даст отклонение от цели на 35 метров вправо или влево (грубо, конечно).
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21.03.2021 22:19 Відповісти
У них в описании винтовки володар обрию приведены результаты после отстрела по 5 патронов, на 3 км укладываются в метр, на км 30 см на 2 км 60 см, на 3 км в метр это ещё очень не плохо для своих целей
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21.03.2021 22:29 Відповісти
это та Маяковская хрень к которой нужен стол 2 метровой высоты чтобы куда-то вдаль стрелять ?
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21.03.2021 21:25 Відповісти
Ну для гор или города нормально, а для 2км стол уже не нужен.
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21.03.2021 21:32 Відповісти
Просто так проливной дождик не появляется, разве что в детских мечтах. Надо понимать процессы и их динамику на планете. А тут впопыхах все на Марс лезут и на ...Луну!!!!???? Которые заняты! Я вам так скажу ребятня, если бы маленькие зеленые были уверены, что мы не появимся на Марсе(....сдуру!)....никакого коронавируса не было бы. Это не значит, что мы мы должны перед вонючим трубным зелено-высраным говном преклонить колени. (Сори, я их не перевариваю на молекулярном уровне) Но мы должны понимать природу происходящего. И кстати, я надеюсь вы понимаете, что они не одни!!!!!! Я абсолютно серьезно и без хохота какого то квартала. Есть еще невысокие серые(вы их знаете, если в церковь ходите) и высокие белые. Последние очень немногословны. За всю свою жизнь высоких белых я видел пару раз. Признаюсь, это огромная честь, чтобы они почтили вас своим вниманием.
Ну так вот природа процессов такова, что пока работает мода Н21(вы же просто упорно не хотите читать электродинамику!) никаких дождиков не предвидится. Да, год будет холодный, но это вынужденная мера, иначе мы бы все сдохли от жары, а не от коронавируса.
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21.03.2021 20:24 Відповісти
Маты и мечты от бессилия...
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21.03.2021 20:27 Відповісти
Не навпускала бы Украина в свое время татарву, может и никакой аннексии бы не было.
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21.03.2021 20:32 Відповісти
Может, тебя с семьей куда-нибудь в сибирь, шоб не вонял ?
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21.03.2021 20:35 Відповісти
Лучше тебя, вместе с табором. На историческую родину, в какой-нибудь Узбекистан.
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21.03.2021 20:38 Відповісти
На день победобесия уже дилда на палку насадило, русмартышко?
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21.03.2021 20:41 Відповісти
Для ,,мироненко''Ну ты ,,*****&док '' фсб-ный,не пошел бы пупкина в ж&пу.
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22.03.2021 07:31 Відповісти
Тебе ближе 9000 км запрещено быть ближе к Украине ПОНЯТНО

ь
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21.03.2021 22:05 Відповісти
А может лучше бы жидву с кацапами было не пускать?Не там ты крайних ищешь .
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21.03.2021 22:32 Відповісти
Більшість татар теж "змиє"... за співпрацю з окупантами.
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21.03.2021 20:40 Відповісти
Рефат, вова пу убийца но не дурак, пока ты воздух сотрясаешь он поставил там смотрящим Марата Х,, твоей веры и думаю он с твоими земляками очень быстро найдет взаимопонимание, кстати когда идем в поход на Крым?
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21.03.2021 20:52 Відповісти
Сенченко говорит,. что россияне выедут за две недели... блин это московиты и арку на Керченском мосту заберут себе"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров - Цензор.НЕТ 3002
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21.03.2021 20:55 Відповісти
Ну якщо вони вирішили втопитись, тоді так, заберуть із собою на дно
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21.03.2021 22:53 Відповісти
Коли в кацапії почнеться суверенітет республік, цапи самі будуть по мосту пятками сверкати.
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21.03.2021 20:55 Відповісти
То якщо б Янукович війшов до асоціації з ЄС і Україна опинилася б під протекцією ЄС - тодіб може якийсь дощ і допоміг, а тепер - хіба дощ із куль.
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21.03.2021 21:02 Відповісти
конечно бывший директор Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР и коммуняка не может ошибаться. Загнивший капитализм в каком году у него смыло уже ? Умеют некоторые в жизни ничего руками не сделать и только из киевского обоза грозить кулачком кацапскому врагу.
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21.03.2021 21:16 Відповісти
Со всем согласен а где Чубаров был в 2014 самый неоднозначный и противоречивый лидер Крымско-татарского народа к нему больше вопросов по сути
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21.03.2021 22:03 Відповісти
Шо ты хочешь от татарина если у тебя почти все менты, сбушники, альфа, морпехи и моряки остались служить кацапам и в раде целый жопоблок с половиной слуг на пару?Типа соринка в глазу у соседа и бревно в своём?
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21.03.2021 22:36 Відповісти
у меня жопоблок давно уже пошел на хутор бабочек ловить и все остальные вышеперечисленные ну точно не мои а просто предатели Уважаемый будь добрее а то за такие высказывания могут и послать
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22.03.2021 11:01 Відповісти
Ага. І також, сгинуть наші вороженьки,як роса на сонці. Будемо чекати...
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21.03.2021 22:48 Відповісти
Не смоет дождем,не сдует ветром,не унесет ураганом.нужна только сила!чубаров,ты старый дед,а несёшь чушь .ты ещё скажи,мы сейчас закроем глазки досчетаем до десяти и они исчезнут
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22.03.2021 03:14 Відповісти
чубаров с джемилевым - это позор нации...
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22.03.2021 07:16 Відповісти
Обер-татарина потянуло на аллегории и гиперболы. Так всегда бывает, когда чего-то очень хочется, но не знаешь, как добиться. Стало быть, насчёт реального возвращения Крыма в состав Украины даже татарве "что-то ничего в волнах не видно"©.
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22.03.2021 07:38 Відповісти
який романтичний дядьку. мабудь сочно за свою романтику у кишеню кладе пачку лаве.
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22.03.2021 10:40 Відповісти
 
 