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Новости Санкции против России
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Евросоюз утвердил новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - Йозвяк

Евросоюз утвердил новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - Йозвяк

Европейский Союз утвердил санкции против России, Китай, Северной Кореии из-за нарушения прав человека.

Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - говорится в сообщении.

По данным Йозвяка, имена будут опубликованы в официальном журнале сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе согласовали введение санкций против двух россиян из-за "чистки геев" в Чечне.

Также читайте: Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

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Порно немецкое это а не санкции , я-я ,дасиш фантастиш ....
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22.03.2021 11:27 Ответить
Государство занимается убийствами и разбоем, а эти амебы вводят санкции против пешек.
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22.03.2021 11:31 Ответить
Ага! Защекотать им пятки, что бы они быстрей ушли с Крыма и Донбасса!
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22.03.2021 11:33 Ответить
санкции правильные. но в массе своей человеки на параше не живут. там одно крепостное варварское быдло, животеющее на подножном корме и одевающиеся в то, шо диды в европе наворовали. ещё и белорашу к себе затянули.
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22.03.2021 11:45 Ответить
С такими санкциями рашн-фашистен будут иметь всю евротолерастию на бутылке! Уже имеют!
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22.03.2021 12:11 Ответить
если взять все преступления паРаши за условную единицу, то адекватность этих санкций где-то на уровне 0,0000000000000000000001 в отношении этой единицы. а может и еще меньше.
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22.03.2021 12:30 Ответить
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22.03.2021 12:39 Ответить
пока санкции не будут касаться уровня жизни всех одичалых в Мордоре, все они будут до лампады
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22.03.2021 15:44 Ответить
 
 