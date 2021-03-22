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Евросоюз утвердил новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - Йозвяк
Европейский Союз утвердил санкции против России, Китай, Северной Кореии из-за нарушения прав человека.
Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - говорится в сообщении.
По данным Йозвяка, имена будут опубликованы в официальном журнале сегодня.
Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе согласовали введение санкций против двух россиян из-за "чистки геев" в Чечне.
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