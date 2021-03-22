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ВР (27377) законопроект (3204) референдум (1432)

Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме

Верховная Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Как сообщается, на основании распоряжения председателя Верховной Рады Украины от 13 января 2020 №2, с целью подготовки согласованных предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии, была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

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По результатам многочисленных заседаний этой Рабочей группы, после детального обсуждения и оживленных дискуссий ее участниками был принят и подготовлен представителями гражданского общества очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект Закона о местном референдуме.

С целью учета мнения представителей общественности, прежде всего органов местного самоуправления, территориальных общин, ассоциаций органов местного самоуправления, этот законопроект обнародуется и выносится для общественное обсуждение.

Также читайте: "Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

С текстом законопроекта каждый желающий может ознакомиться по ссылке.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде.

Обсуждение продлится до 11 апреля 2021 года включительно.
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Топ комментарии
+2
Покідьки, це перший крок до федералізації!
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22.03.2021 13:45
+2
Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 6190
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22.03.2021 13:49
+1
Лоха як раз вже не має в 95 кварталі, він на Банковій, так що все логічно)
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22.03.2021 13:51
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Покідьки, це перший крок до федералізації!
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22.03.2021 13:45 Ответить
Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 6190
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22.03.2021 13:49 Ответить
Лоха як раз вже не має в 95 кварталі, він на Банковій, так що все логічно)
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22.03.2021 13:51 Ответить
все просрали мрази пархатые, а быдлу73 надо же чем то мозги засирать...еще выпустит гундосик, и население снова радуется.
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22.03.2021 13:50 Ответить
"кормільци" і "кормільниці" потирають ратиці...
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22.03.2021 13:49 Ответить
дурний янєлох послідовно виконує наказ крємля.
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22.03.2021 13:51 Ответить
На Кримі і Домбасі вже референдили.
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22.03.2021 13:56 Ответить
"Слуга народа" под ГНИДОЙ Зеленского объедАет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук......Вот так правильно!!!
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22.03.2021 14:06 Ответить
Поліквідовували райони і селищні ради, а тепер створюють видимість "демократії"!
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22.03.2021 14:08 Ответить
Які рефендуми у країні яка воює?
Йти на фронт чи ні будуть вирішувати на місцевих референдумах? 100 років тому у 1918-21 роках вже дорефендились!
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22.03.2021 15:02 Ответить
Розвалять країну.
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22.03.2021 15:20 Ответить
 
 