Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме
Верховная Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Как сообщается, на основании распоряжения председателя Верховной Рады Украины от 13 января 2020 №2, с целью подготовки согласованных предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии, была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.
По результатам многочисленных заседаний этой Рабочей группы, после детального обсуждения и оживленных дискуссий ее участниками был принят и подготовлен представителями гражданского общества очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект Закона о местном референдуме.
С целью учета мнения представителей общественности, прежде всего органов местного самоуправления, территориальных общин, ассоциаций органов местного самоуправления, этот законопроект обнародуется и выносится для общественное обсуждение.
С текстом законопроекта каждый желающий может ознакомиться по ссылке.
Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде.
Обсуждение продлится до 11 апреля 2021 года включительно.
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