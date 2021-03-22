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Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум

Верховна Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Як повідомляють, на підставі розпорядження голови Верховної Ради України від 13 січня 2020 №2, з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і прямої демократії, була створена Робоча група з розробки проєктів законів із питань народовладдя.

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За результатами численних засідань цієї Робочої групи, після детального обговорення і жвавих дискусій її учасниками було прийнято і підготовлено представниками громадянського суспільства черговий законопроєкт у сфері народовладдя і прямої демократії - проєкт Закону про місцевий референдум.

Із метою врахування думки представників громадськості, перш за все органів місцевого самоврядування, територіальних громад, асоціацій органів місцевого самоврядування, цей законопроєкт оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення.

Також читайте: "Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Із текстом законопроєкту кожен бажаючий може ознайомитися за посиланням.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються в електронному вигляді.

Обговорення триватиме до 11 квітня 2021 року включно.
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Топ коментарі
+2
Покідьки, це перший крок до федералізації!
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22.03.2021 13:45
+2
Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 6190
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22.03.2021 13:49
+1
Лоха як раз вже не має в 95 кварталі, він на Банковій, так що все логічно)
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22.03.2021 13:51
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Правила форума Рада форумчан
Покідьки, це перший крок до федералізації!
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22.03.2021 13:45 Відповісти
Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум - Цензор.НЕТ 6190
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22.03.2021 13:49 Відповісти
Лоха як раз вже не має в 95 кварталі, він на Банковій, так що все логічно)
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22.03.2021 13:51 Відповісти
все просрали мрази пархатые, а быдлу73 надо же чем то мозги засирать...еще выпустит гундосик, и население снова радуется.
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22.03.2021 13:50 Відповісти
"кормільци" і "кормільниці" потирають ратиці...
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22.03.2021 13:49 Відповісти
дурний янєлох послідовно виконує наказ крємля.
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22.03.2021 13:51 Відповісти
На Кримі і Домбасі вже референдили.
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22.03.2021 13:56 Відповісти
"Слуга народа" под ГНИДОЙ Зеленского объедАет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук......Вот так правильно!!!
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22.03.2021 14:06 Відповісти
Поліквідовували райони і селищні ради, а тепер створюють видимість "демократії"!
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22.03.2021 14:08 Відповісти
Які рефендуми у країні яка воює?
Йти на фронт чи ні будуть вирішувати на місцевих референдумах? 100 років тому у 1918-21 роках вже дорефендились!
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22.03.2021 15:02 Відповісти
Розвалять країну.
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22.03.2021 15:20 Відповісти
 
 