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В Украине чаще COVID-19 выявляют у людей старше 50 лет, - Ляшко

В Украине чаще COVID-19 выявляют у людей старше 50 лет, - Ляшко

Больше всего заболевших коронавирусом в Украине старше 50 лет.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Пожилые люди все еще в красной зоне риска. Больше всего заболевших людей - в возрастных группах 50-59 лет, а также 60 лет и старше",- сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине структура заболеваемости по возрасту практически не изменилась с 2020 года.

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"В последнее время было много информации о том, что коронавирусом стали больше болеть молодые люди, в отличие от 2020 года, когда болели преимущественно люди в возрасте 60+. Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась", - сказал он.

Замминистра добавил, что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также наиболее критическое течение заболевания.

"75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, и их вакцинация начнется сразу после медиков", - сказал он.

По словам Ляшко, журнал The Lancet опубликовал данные о том, что вероятность повторного инфицирования COVID-19 выше в возрастной группе 65 и старше – в 47,1% случаев перенесенная болезнь защитила от повторного инфицирования. При этом для людей младше 65-ти такой показатель составил 80,5%.

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Замминистра также подчеркнул, что эффективность вакцины AstraZeneca в возрастной группе 65+ составляет 80%.

"Недавно также обнародовали результаты третьей фазы клинисследования вакцины AZD1222 (AstraZeneca), которое завершилось в США. В возрастной группе 65 лет и старше эффективность вакцины составляет 80%. В целом вакцина продемонстрировала эффективность 79% против симптоматического COVID-19 и 100% - против трудного течения и госпитализации", - сказал он.

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Топ комментарии
+2
а він вже вийшов на роботу після вакцинації?
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22.03.2021 18:39
+2
Спасибо санвредитель очевидность. Это мы и так знаем. Еще полгода назад было известно. Вы там что опытами на народе Украины это подтверждаете? Где вакцинация, саншляшко?
,
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22.03.2021 18:47
+2
А це щось змінює? Толку що з ним, що без нього...
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22.03.2021 18:54
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а він вже вийшов на роботу після вакцинації?
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22.03.2021 18:39 Ответить
А це щось змінює? Толку що з ним, що без нього...
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22.03.2021 18:54 Ответить
а воно уже выздоровело или в бреду Уточните его состояние
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22.03.2021 19:11 Ответить
Насправді у всіх вікових группах однакова захворюваність, просто старші важче хворіють і частіше звертаються до лікарів.
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22.03.2021 18:46 Ответить
Спасибо санвредитель очевидность. Это мы и так знаем. Еще полгода назад было известно. Вы там что опытами на народе Украины это подтверждаете? Где вакцинация, саншляшко?
,
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22.03.2021 18:47 Ответить
Ляшко - транслятор старих новин.
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22.03.2021 18:48 Ответить
"75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, и их вакцинация начнется сразу после медиков", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3254895.

Ясно. Уроды хотят вытравить пенсионеров.
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22.03.2021 18:51 Ответить
иди отхлебни бояры, убогий
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22.03.2021 18:58 Ответить
уродец ватный, а чего забыл про ГМО, масонов и не обосрал Байдена? скучное кукареканье ватоцефального ссущества
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22.03.2021 19:03 Ответить
Русская вакцина даже не бояра. Русской вакциной вас хутин побрызгал прямо в глаза. Вы теперь феерически скреподупны, имеет он вас а вы все с колен встать пытаетесь.
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22.03.2021 19:10 Ответить
чего не болеется типа привитому ковишитом? ни дня без зашквара в сети....
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22.03.2021 18:57 Ответить
Побочные эффекты дают знать о себе. Сильнейшая диарея из всех отверстий.
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22.03.2021 19:12 Ответить
без лжи у "зелени " никак -А разве Степанов.Зеленский . ЛяШко- старше полста?
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22.03.2021 19:20 Ответить
Воно, знов ляпа - ніпрощо !!!
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22.03.2021 23:40 Ответить
Опять ляпнул, опять не в тему.
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23.03.2021 06:18 Ответить
 
 