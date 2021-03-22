Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец

Треть стандартов НАТО не содержат конкретных цифр, требований или методик. Их наполнение вооруженные силы каждой страны определяют самостоятельно.

Об этом пишет в Фейсбуке замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Василий Саковец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на 2014 год по части вещевого обеспечения в Украине не был имплементирован ни один стандарт НАТО. К осени 2015 года эти документы об этих стандартах удалось получить от НАТО и перевести на украинский язык. С этого момент началось их внедрение в ВСУ.

"30% всех стандартов НАТО не несут никаких цифр, требований конкретных или методик. Они лишь декларативные, размытые и не конкретизированные! Да, документы НАТО размытые!!!" - пишет Саковец.

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Так, к примеру, стандарт маскировки предусматривает, что боевая одежда должна обеспечивать маскировку в нескольких диапазонах, но не указывает ни норму, которой она должна соответствовать, ни методы измерений, ни оборудование для измерений, ни допускаемые погрешности.

"Знаете, что это значит? ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ стандарта не является его ВНЕДРЕНИЕМ!" - подчеркнул Саковец.

"То есть 30% стандартов дают нам удочку, а рыбку должны ловить сами. То есть, имплементируя стандарт, мы не становимся сытыми, а только есть шанс поймать рыбу на обед. Это если просто и доступно", - добавил он.

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