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НАТО (8642) стандарт (88) ВСУ (6275)

Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец

Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец

Треть стандартов НАТО не содержат конкретных цифр, требований или методик. Их наполнение вооруженные силы каждой страны определяют самостоятельно.

Об этом пишет в Фейсбуке замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Василий Саковец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на 2014 год по части вещевого обеспечения в Украине не был имплементирован ни один стандарт НАТО. К осени 2015 года эти документы об этих стандартах удалось получить от НАТО и перевести на украинский язык. С этого момент началось их внедрение в ВСУ.

"30% всех стандартов НАТО не несут никаких цифр, требований конкретных или методик. Они лишь декларативные, размытые и не конкретизированные! Да, документы НАТО размытые!!!" - пишет Саковец.

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Так, к примеру, стандарт маскировки предусматривает, что боевая одежда должна обеспечивать маскировку в нескольких диапазонах, но не указывает ни норму, которой она должна соответствовать, ни методы измерений, ни оборудование для измерений, ни допускаемые погрешности.

"Знаете, что это значит? ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ стандарта не является его ВНЕДРЕНИЕМ!" - подчеркнул Саковец.

"То есть 30% стандартов дают нам удочку, а рыбку должны ловить сами. То есть, имплементируя стандарт, мы не становимся сытыми, а только есть шанс поймать рыбу на обед. Это если просто и доступно", - добавил он.

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Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец 01
Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец 02
Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец 03

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Топ комментарии
+3
Контракт ще більш менш.А от наша призовна армія,це совок і рабство.Ні про яке НАТО там мова не йде.
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22.03.2021 21:31
+3
Если не написали про роту негров, то еще не всю секретную информацию знают....негры особо воздействуют на "умы" жителей Домбабве и Лугандона...
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22.03.2021 21:42
+1
Тяжело генералам, когда надо думать самим...тем более, бесплатно...
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22.03.2021 21:31
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Правила форума Совет форумчан
Тяжело генералам, когда надо думать самим...тем более, бесплатно...
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22.03.2021 21:31 Ответить
Контракт ще більш менш.А от наша призовна армія,це совок і рабство.Ні про яке НАТО там мова не йде.
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22.03.2021 21:31 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

откуда-откуда... із ОПи немитої...

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 https://twitter.com/Shtirlitz53



От цікаво, звідки вони знають повністю "секретну" інформацію.
Щойно в столиці розвантажили 3 підрозділи НАТОвських військових і частинами відправили на схід, а вони вже знають. Дива та й годі.
ПС. Знають, що навіть волонтери їх переодягали у цивільну для приховуваного пересування...

Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец - Цензор.НЕТ 446
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22.03.2021 21:38 Ответить
не тиражируете мусор, плс
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22.03.2021 21:41 Ответить
Если не написали про роту негров, то еще не всю секретную информацию знают....негры особо воздействуют на "умы" жителей Домбабве и Лугандона...
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22.03.2021 21:42 Ответить
Так скоро и в проклятой паРаше нарозказують всегда спитым дурковатым кацапам про вроде как прибывших в Украину просто огромного количества военнослужащих негров. И эти негры просто остервенело массово трахают и главное что исключительно только беззащитных козломордых кацапок. Трахают эти негры и притом изуверским извращённым способом...несмотря на то что кремлёвские фашисты им всучили кацапские паспорта, которые преступные незаконные в Украинской державе..А значит кровавой кацапской орде надо срочно вторгнутся в Украину чтобы защитить российскую душу или жопу.
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23.03.2021 06:44 Ответить
очень жаль, что такие гиганты мысли отвечают за подобные вопросы
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22.03.2021 21:39 Ответить
Москва.Аэропорт Внуково.Стоит мужик с плакатом "Убийца!",двое в штатском подходят : вы арестованы за оскорбление президента.Чуваки,так тут не нацарапано : Путлер-Убийца!
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22.03.2021 21:41 Ответить
30% всех стандартов НАТО не несут никаких цифр, требований конкретных или методик. Они лишь декларативные, размытые и не конкретизированные! - с такой политикой лучше воровать .А реально посмотреть на вещевое обеспечение войск НАТО,питние ,места дислокации(жилье) полигоны ,вооружение ,подчинение ,организацию снабжения,хранение оружия и техники и воплощать тоже самое нет ума -размытость
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22.03.2021 21:44 Ответить
В Украинские территориальные воды зашли корабли стран НАТО до 29 марта идут учения стран Альянса вместе с украинскими войсками...,Крысы Мавзолейные вам не страшно?
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22.03.2021 21:44 Ответить
Анекдот из Ютьюба.
Путлер и Лукашеску пригласили Зеленского в Тухлый Союз ,накрыли поляну Шампусь и прочие цукерки на закусь Зеля подумав й каже, я йду в НАТО Я Байдена боюсь
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22.03.2021 21:55 Ответить
...каптер...ты не разглагольствуй херню всякую а согласовывай с натовцами вопросы или сомнения и одевай солдат...вот балабол бл))...на шару не проканает, в "дубке" сам воюй...
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22.03.2021 21:57 Ответить
Навіщо красти один раз, коли можна це зробити тричі: на імплементації, реалізації, та утилізації?
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22.03.2021 21:58 Ответить
Путлер арестовал Пензенского Губанатора на РАБссии,видать воровал больше фюрера РАБссии...
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22.03.2021 21:59 Ответить
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець - Цензор.НЕТ 3638
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22.03.2021 22:02 Ответить
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець - Цензор.НЕТ 4904
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22.03.2021 22:03 Ответить
У вас когда отбой в палате? По звонку или когда заведуюший сказку прочитает?
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22.03.2021 22:12 Ответить
Давите их, сенатор 😀😀😀
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22.03.2021 22:26 Ответить
Думать головой - это для наших военноначальников космос! А вот че-нить скомуниздить - это запросто!
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22.03.2021 22:21 Ответить
Не надо изобретать колесо!Надо перенимать уже апробированный опыт.В НАТО - разделение труда .Только очень мощные страны могут позволить разные виды вооружений.Германия-вообще сачок в НАТО.Британцы и Французы -наоборот.Нам надо тоже участвовать в разделении труда.Пока мы можем только солдат поставлять.
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22.03.2021 22:27 Ответить
А позвонить соседям в Польшу или в страны Балтии за пояснениями и опытом шо, религия запрещает?
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22.03.2021 22:28 Ответить
суки необразованные... вернее образованные по дебильным савецким стандартам, где солдат ничто, обмундирование - говно, жрачка - в тюрьме лучше...
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23.03.2021 05:33 Ответить
а тех кто служил ранее насколько миллиардов государство их обворовало??? а да все простили(((((
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23.03.2021 07:26 Ответить
Начскладу Саковцю подобаются совєтскі стандарти, бо лекше вкрасти!
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23.03.2021 08:43 Ответить
А чому цей Саковець не розкаже про намети, що йдуть у ЗСУ, виробляють з тканини з РФії, що чернігівська фірма "Сівертекс" є монополістом у виробництві та постачанні неякісного товару у ЗСУ за значно завищеними цінами. Конкуренція серед постачальників одягу та спорядження для армії безпідставно знищена на догоду окремим підприємствам - "заносчикам кешу" у високі кабінети МОУ. Офіцери, які намагаються чинити опір "схєматозу", піддаються цькуванню та переслідуванню...

Випадки постачання неякісного військового майна на речові склади старанно фіксуються СБУ, але справа далі не йде...

Тож "чому ми досі не у НАТО?" пане генерал, я думаю вам зрозуміло. Чи ви не знаєте РЕАЛЬНОЇ обстановки з забезпеченням речовим майном? Дійсно, "клеїти дурня" набагато легше ніж протистояти СИСТЕМІ, яку ви ж й очолюєте!
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21.09.2021 08:37 Ответить
 
 