Поезда во Львовской области будут останавливаться без изменений, - Укрзализныця

АО "Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров во Львовской области. При этом будет усилен контроль за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

""Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе, как минимум, до 30 марта включительно. В зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок", - сообщили в компании.

В УЗ считают, что это решение, "позволит Львову оставаться контролируемым логистическим хабом для регионов, передвижение по которым сейчас ограничено".

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В то же время УЗ совместно с Мининфраструктуры и Минздравом будут внимательно следит за ситуацией и готовиться к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией.

"Укрзализныця" еще раз подчеркивает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников "Укрзализныци" - горячая линия 0-800- 50-3111 работает круглосуточно, так же как и официальный чат-бот в Viber и Telegram", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности во Львовской области с 25 марта.