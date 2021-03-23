Потяги у Львівській області зупинятимуться без змін, - Укрзалізниця

АО "Укрзалізниця" не буде обмежувати висадку і посадку пасажирів у Львівській області. При цьому буде посилено контроль за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці" агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

""Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку і посадку пасажирів у регіоні, як мінімум, до 30 березня включно. Залежно від динаміки захворюваності в регіоні впродовж тижня, комісією буде прийнято рішення про необхідність обмеження залізничних перевезень", - повідомили в компанії.

В УЗ вважають, що це рішення, "дозволить Львову залишатися контрольованим логістичним хабом для регіонів, пересування якими зараз обмежено".

Водночас УЗ спільно з Мінінфраструктури та МОЗ будуть уважно стежити за ситуацією і готуватися до відновлення рейсів у регіони з позитивною динамікою боротьби з пандемією.

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"Укрзалізниця" ще раз підкреслює, що буде суворо стежити за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, і звертається до пасажирів з проханням обов'язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів чи співробітників "Укрзалізниці" - гаряча лінія 0-800-50-3111 працює цілодобово, так само як і офіційний чат-бот у Viber і Telegram", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Львівській області з 25 березня.