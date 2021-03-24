Главу Союза поляков Беларуси Борис задержали в Гродно
Глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис задержана во вторник вечером в Гродно.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я еду в Ленинский РУВД", - написала Анжелика Борис.
Позже факт задержания подтвердил в своем твиттере замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "МИД Польши получил информацию о задержании председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис", - написал он.
По словам замминистра, польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис. Он выясняет причины задержания.
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Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.
С конца февраля этого года началась новая волна обострения белорусско-польских отношений. В связи с присутствием 28 февраля консула Генконсульства Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", белорусский МИД вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому. Консулу Генконсульства Польши в Бресте, а затем также руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию Беларуси. Польша, в свою очередь, также объявила персона нон-грата трех белорусских дипломатов.
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Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, был задержан соучредитель "Польской школы". Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги. Позже прокуратура предъявила иск о ликвидации "Польской школы".
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При всій моїй "нелюбові" до Лукашенка і його режиму подібна реакція цілком правильна...
"Генпрокуратура Білорусі має намір порушити кримінальну справу за фактом геноциду білоруського народу в період Великої Вітчизняної війни. Таку заяву в четвер, 18 березня, зробив генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед в бесіді з журналістами.
«Генпрокуратура кілька місяців тому почала роботу, спрямовану на те, щоб вирішити питання про порушення кримінальної справи за фактом геноциду білоруського народу в період Великої Вітчизняної війни. Сьогодні про це повідомлено главі держави. Робота ця триває спільно з іншими державними органами, Академією наук, архівами. І ми говоримо про те, що найближчим часом таке питання буде розглянуто», - наводить слова прокурора держагентство« Белта».
Генпрокуратура спільно з парламентом розробила законопроект, який протидіє героїзації нацизму, повідомив Швець.
Він вважає, що вступ закону в силу стане серйозним кроком у протидії негативним проявам в інтернеті і ЗМІ, які спрямовані на те, щоб «відбілити нацистських злочинців, які в роки Великої Вітчизняної війни зробили злочин проти білоруського народу, влаштували тут геноцид».
9 березня МЗС Білорусії закликав польського консула в Бресті Єжи Тімофеюк покинути республіку після його участі в неофіційному заході, присвяченому дню «проклятих солдатів» в Бресті. Акція пройшла 28 лютого з участю представників неурядових та молодіжних організацій, пов'язаних з Варшавою.
У Мінську наголосили, що героїзація військових злочинців абсолютно неприйнятна, а пам'ять про спалені села, сотні убитих і покалічених мирних громадян священна для країни.
Також в МЗС нагадали, що розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі і реабілітація нацизму є кримінальним злочином в Білорусії.
«Проклятими солдатами» називають учасників збройного антирадянського підпілля 1940-1950-х років. Активістом організації був Ромуальд Райс. Його стратили за геноцид білорусів в 1948 році".
"Нові норми можуть бути небезпечними для польської громади, яка проживає в Білорусі, передають Креси. Прокуратура міста Бреста розпочала репресії проти Форуму польських місцевих ініціатив Бреста та Брестської області під приводом "розпалювання національної ворожнечі" та "реабілітації нацизму". Так білоруський прокурор класифікував збір учнів польської школи, присвячений "проклятим солдатам".
Прокурор Бреста вже подав заяву про ліквідацію польської школи імені Ромуальда Травгутта. Президент Форуму Анна Панішева та його співзасновник Олександр Наводнічий перебувають в одиночній камері з минулого тижня.
Прокуратура Бреста стверджує, що в польській школі "під приводом надання інформаційних та культурно-освітніх послуг за участю щонайменше 20 неповнолітніх учнів та молодих жителів Бреста, прославляли військових злочинців, в тому числі Ромуальда Райса, відомого під псевдонімом "Бурий". За злочин, в якому прокурор звинувачує Панішеву і Наводничого, їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. (с)
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