Главу Союза поляков Беларуси Борис задержали в Гродно

Глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис задержана во вторник вечером в Гродно.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я еду в Ленинский РУВД", - написала Анжелика Борис.

Позже факт задержания подтвердил в своем твиттере замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "МИД Польши получил информацию о задержании председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис", - написал он.

По словам замминистра, польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис. Он выясняет причины задержания.

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Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.

С конца февраля этого года началась новая волна обострения белорусско-польских отношений. В связи с присутствием 28 февраля консула Генконсульства Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", белорусский МИД вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому. Консулу Генконсульства Польши в Бресте, а затем также руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию Беларуси. Польша, в свою очередь, также объявила персона нон-грата трех белорусских дипломатов.

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Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, был задержан соучредитель "Польской школы". Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги. Позже прокуратура предъявила иск о ликвидации "Польской школы".