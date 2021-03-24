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Новини Репресії в Білорусі
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Главу Союзу поляків Білорусі Борис затримали в Гродно

Главу Союзу поляків Білорусі Борис затримали в Гродно

Глава Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис затримана у вівторок увечері в Гродно.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я їду до Ленінського РУВС", - написала Анжеліка Борис.

Пізніше факт затримання підтвердив у своєму Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшідач. "МЗС Польщі отримало інформацію про затримання голови Союзу поляків Білорусі Анжеліки Борис", - написав він.

За словами заступника міністра, польський консул негайно попрямував до передбачуваного місцеперебування Борис. Він з'ясовує причини затримання.

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Очолюваний Анжелікою Борис Союз поляків не зареєстрований білоруською владою. Він існує паралельно офіційно визнаному після події в 2005 році розколу організації.

З кінця лютого цього року почалася нова хвиля загострення білорусько-польських відносин. У зв'язку з присутністю 28 лютого консула Генконсульства Польщі у Бресті на неофіційному заході, присвяченому "Дню проклятих солдатів", білоруський МЗС вручив ноту тимчасовому повіреному в справах Польщі в Білорусі Мартіну Войцеховському. Консулу Генконсульства Польщі у Бресті, а потім також керівнику і консулу Генконсульства Польщі в Гродно було запропоновано покинути територію Білорусі. Польща, в свою чергу, також оголосила персоною нон-грата трьох білоруських дипломатів.

Прокуратура Бреста порушила кримінальну справу за фактом героїзації військових злочинців, був затриманий співзасновник "Польської школи". Крім того, прокуратура Брестської області внесла в облвиконком постанову і зажадала посилити контроль за діяльністю організацій, що надають культурно-освітні послуги. Пізніше прокуратура пред'явила позов про ліквідацію "Польської школи".

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Автор: 

Білорусь (7929) Польща (8496) репресії (1622)


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Топ коментарі
+3
Ну, та позиція, яку займають поляки стосовно діяльності Армії Крайової (Зокрема, загонів Райсса ("Бурого") на території Білорусі, після звільнення її від окупації - "то не є добре"... Адже "Бурий", стосовно білорусів, робив те саме, що і Микола Лебідь на Волині, стосовно поляків... Однак, у України вистачає розуму мовчать і робить вигляд, що такого діяча ОУН немає, а поляки Райсса вважають національним героєм, бо він за "креси всходні" воював, тобто, за "Польску" в кордонах до 1939 року... А, якщо поглянуть на це з точки зору міжнародного права, то, виходить, що Польща, по суті, не визнає рішення Акту заключної наради в Хельсінкі! А ця "непризнана" владою Білорусі "фракція" якраз і пропагує на території Білорусі саме цю позицію... Так що нічого дивного, що їм почали "хвіст на палицю накручувать...". Адже тут ця діяльність направлена не проти діючої влади, а проти держави Білорусь...
При всій моїй "нелюбові" до Лукашенка і його режиму подібна реакція цілком правильна...
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24.03.2021 01:50
+1
А я про що пишу? Досить уже в моїй задниці колупаться, "кацавелики виколупуючи" - у всіх "рило в пуху" було, і нема чого ділить усе на "чорне і біле"!!!...
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24.03.2021 07:51
+1
Поляки такі кумедні коли вихваляють своїх вбивць і при цьому вказують іншим кого треба засуджувати.
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24.03.2021 08:14
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Ну, та позиція, яку займають поляки стосовно діяльності Армії Крайової (Зокрема, загонів Райсса ("Бурого") на території Білорусі, після звільнення її від окупації - "то не є добре"... Адже "Бурий", стосовно білорусів, робив те саме, що і Микола Лебідь на Волині, стосовно поляків... Однак, у України вистачає розуму мовчать і робить вигляд, що такого діяча ОУН немає, а поляки Райсса вважають національним героєм, бо він за "креси всходні" воював, тобто, за "Польску" в кордонах до 1939 року... А, якщо поглянуть на це з точки зору міжнародного права, то, виходить, що Польща, по суті, не визнає рішення Акту заключної наради в Хельсінкі! А ця "непризнана" владою Білорусі "фракція" якраз і пропагує на території Білорусі саме цю позицію... Так що нічого дивного, що їм почали "хвіст на палицю накручувать...". Адже тут ця діяльність направлена не проти діючої влади, а проти держави Білорусь...
При всій моїй "нелюбові" до Лукашенка і його режиму подібна реакція цілком правильна...
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24.03.2021 01:50 Відповісти
Поляки шанують на офіційному рівні військових злочинців причетних до етнічних чисток і ні в кого на це дозволу не питають и питати не збираються. В Польщі є вулиці імені Станіслава Басая на прізвисько "Рись" і Зенона Яхімека - "Віктора" які вбивали українських селян Холмщини.
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24.03.2021 07:41 Відповісти
А я про що пишу? Досить уже в моїй задниці колупаться, "кацавелики виколупуючи" - у всіх "рило в пуху" було, і нема чого ділить усе на "чорне і біле"!!!...
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24.03.2021 07:51 Відповісти
Ти щось наплутав зі своєю задницею. )) Поляки глухі до будь яких аргументів відмінних від їх погляду на минуле.
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24.03.2021 07:55 Відповісти
То чого ти хочеш, доколупуючись до мого першого коментарю? Я саме про це й вказав...
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24.03.2021 08:06 Відповісти
Бо ти безпідставно звинувачуєш Миколу Лебідя.
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24.03.2021 08:11 Відповісти
Та ну?!!! Тоді скажи мені, чому Лебідь, маючи панівне положення УПА на теренах Волині, не діяв, як Шухевич на Галичині, обмежившись "наполегливими пропозиціями" полякам виїхати на "історичну батьківщину"? Чому не зупинив спалення сіл, населених поляками, їх убивства?
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24.03.2021 08:16 Відповісти
А що робив Микола Лебідь на Волині ? Є якісь документи ?
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24.03.2021 07:42 Відповісти
А ти, "бідолаха", не знаєш... Керував загонами УПА... Що творилося на Волині, в період окупації її німцями, прекрасно відомо... А документи шукай сам... (Ти ще мене звинувать у "пропольських" і "антиукраїнських настроях...).
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24.03.2021 07:48 Відповісти
Не знаю, бо вірю тільки документам, а не польській пропаганді.
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24.03.2021 07:51 Відповісти
ЗА ПРОСЛАВЛЯННЯ "ПРОКЛЯТИХ СОЛДАТІВ" ПОЛЬЩІ - 5-12 РОКІВ В'ЯЗНИЦІ

"Генпрокуратура Білорусі має намір порушити кримінальну справу за фактом геноциду білоруського народу в період Великої Вітчизняної війни. Таку заяву в четвер, 18 березня, зробив генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед в бесіді з журналістами.

«Генпрокуратура кілька місяців тому почала роботу, спрямовану на те, щоб вирішити питання про порушення кримінальної справи за фактом геноциду білоруського народу в період Великої Вітчизняної війни. Сьогодні про це повідомлено главі держави. Робота ця триває спільно з іншими державними органами, Академією наук, архівами. І ми говоримо про те, що найближчим часом таке питання буде розглянуто», - наводить слова прокурора держагентство« Белта».

Генпрокуратура спільно з парламентом розробила законопроект, який протидіє героїзації нацизму, повідомив Швець.

Він вважає, що вступ закону в силу стане серйозним кроком у протидії негативним проявам в інтернеті і ЗМІ, які спрямовані на те, щоб «відбілити нацистських злочинців, які в роки Великої Вітчизняної війни зробили злочин проти білоруського народу, влаштували тут геноцид».

9 березня МЗС Білорусії закликав польського консула в Бресті Єжи Тімофеюк покинути республіку після його участі в неофіційному заході, присвяченому дню «проклятих солдатів» в Бресті. Акція пройшла 28 лютого з участю представників неурядових та молодіжних організацій, пов'язаних з Варшавою.

У Мінську наголосили, що героїзація військових злочинців абсолютно неприйнятна, а пам'ять про спалені села, сотні убитих і покалічених мирних громадян священна для країни.

Також в МЗС нагадали, що розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі і реабілітація нацизму є кримінальним злочином в Білорусії.

«Проклятими солдатами» називають учасників збройного антирадянського підпілля 1940-1950-х років. Активістом організації був Ромуальд Райс. Його стратили за геноцид білорусів в 1948 році".

"Нові норми можуть бути небезпечними для польської громади, яка проживає в Білорусі, передають Креси. Прокуратура міста Бреста розпочала репресії проти Форуму польських місцевих ініціатив Бреста та Брестської області під приводом "розпалювання національної ворожнечі" та "реабілітації нацизму". Так білоруський прокурор класифікував збір учнів польської школи, присвячений "проклятим солдатам".

Прокурор Бреста вже подав заяву про ліквідацію польської школи імені Ромуальда Травгутта. Президент Форуму Анна Панішева та його співзасновник Олександр Наводнічий перебувають в одиночній камері з минулого тижня.

Прокуратура Бреста стверджує, що в польській школі "під приводом надання інформаційних та культурно-освітніх послуг за участю щонайменше 20 неповнолітніх учнів та молодих жителів Бреста, прославляли військових злочинців, в тому числі Ромуальда Райса, відомого під псевдонімом "Бурий". За злочин, в якому прокурор звинувачує Панішеву і Наводничого, їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. (с)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1574402999435663&set=a.467522763457031&__cft__[0]=AZWgtP__rHYInd9zSyo-U47FOIsPP9KEjoyAwV4xLupOM6BuE9mvt4IhIA0zjOdJ9bTFbkMbpd1228hQUVOkqmy9sxI9d5LEBxiV_kAgq6UnquolGTfDU_dPr1iffecOj6s&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1574402999435663&set=a.467522763457031&__cft__[0]=AZWgtP__rHYInd9zSyo-U47FOIsPP9KEjoyAwV4xLupOM6BuE9mvt4IhIA0zjOdJ9bTFbkMbpd1228hQUVOkqmy9sxI9d5LEBxiV_kAgq6UnquolGTfDU_dPr1iffecOj6s&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1574402999435663&set=a.467522763457031&__cft__[0]=AZWgtP__rHYInd9zSyo-U47FOIsPP9KEjoyAwV4xLupOM6BuE9mvt4IhIA0zjOdJ9bTFbkMbpd1228hQUVOkqmy9sxI9d5LEBxiV_kAgq6UnquolGTfDU_dPr1iffecOj6s&__tn__=EH-R

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24.03.2021 07:49 Відповісти
Это как если бы в Украине создали "союз русских".
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24.03.2021 07:56 Відповісти
Поляки такі кумедні коли вихваляють своїх вбивць і при цьому вказують іншим кого треба засуджувати.
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24.03.2021 08:14 Відповісти
Панам режим Лукашенко очень выгоден. Особенно когда педирация ввела продуктовые антисанкции. Белорусь это контрабандный хаб по перегрузке продуктов из ЕС и отправки их на россию и все с этого имеют неплохой гешефт. Под Минском десятки логистических центров построили по перебрендингу продукции под : сделано в Беларуси и 90% этого груза приходит через Польшу. Закройте транспортное сообщение и Лука через месяц всех поляков в стране не то что из тюрьмы выпустит но и медалями наградит. А то вызвыли временного поверенного и высказали очередную озабоченность, во лукашенко сейчас от горя обрыдается.
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24.03.2021 08:37 Відповісти
Борис,- борись
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24.03.2021 09:03 Відповісти
 
 