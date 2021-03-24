Главу Союзу поляків Білорусі Борис затримали в Гродно
Глава Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис затримана у вівторок увечері в Гродно.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я їду до Ленінського РУВС", - написала Анжеліка Борис.
Пізніше факт затримання підтвердив у своєму Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшідач. "МЗС Польщі отримало інформацію про затримання голови Союзу поляків Білорусі Анжеліки Борис", - написав він.
За словами заступника міністра, польський консул негайно попрямував до передбачуваного місцеперебування Борис. Він з'ясовує причини затримання.
Очолюваний Анжелікою Борис Союз поляків не зареєстрований білоруською владою. Він існує паралельно офіційно визнаному після події в 2005 році розколу організації.
З кінця лютого цього року почалася нова хвиля загострення білорусько-польських відносин. У зв'язку з присутністю 28 лютого консула Генконсульства Польщі у Бресті на неофіційному заході, присвяченому "Дню проклятих солдатів", білоруський МЗС вручив ноту тимчасовому повіреному в справах Польщі в Білорусі Мартіну Войцеховському. Консулу Генконсульства Польщі у Бресті, а потім також керівнику і консулу Генконсульства Польщі в Гродно було запропоновано покинути територію Білорусі. Польща, в свою чергу, також оголосила персоною нон-грата трьох білоруських дипломатів.
Прокуратура Бреста порушила кримінальну справу за фактом героїзації військових злочинців, був затриманий співзасновник "Польської школи". Крім того, прокуратура Брестської області внесла в облвиконком постанову і зажадала посилити контроль за діяльністю організацій, що надають культурно-освітні послуги. Пізніше прокуратура пред'явила позов про ліквідацію "Польської школи".
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"Генпрокуратура Білорусі має намір порушити кримінальну справу за фактом геноциду білоруського народу в період Великої Вітчизняної війни. Таку заяву в четвер, 18 березня, зробив генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед в бесіді з журналістами.
«Генпрокуратура кілька місяців тому почала роботу, спрямовану на те, щоб вирішити питання про порушення кримінальної справи за фактом геноциду білоруського народу в період Великої Вітчизняної війни. Сьогодні про це повідомлено главі держави. Робота ця триває спільно з іншими державними органами, Академією наук, архівами. І ми говоримо про те, що найближчим часом таке питання буде розглянуто», - наводить слова прокурора держагентство« Белта».
Генпрокуратура спільно з парламентом розробила законопроект, який протидіє героїзації нацизму, повідомив Швець.
Він вважає, що вступ закону в силу стане серйозним кроком у протидії негативним проявам в інтернеті і ЗМІ, які спрямовані на те, щоб «відбілити нацистських злочинців, які в роки Великої Вітчизняної війни зробили злочин проти білоруського народу, влаштували тут геноцид».
9 березня МЗС Білорусії закликав польського консула в Бресті Єжи Тімофеюк покинути республіку після його участі в неофіційному заході, присвяченому дню «проклятих солдатів» в Бресті. Акція пройшла 28 лютого з участю представників неурядових та молодіжних організацій, пов'язаних з Варшавою.
У Мінську наголосили, що героїзація військових злочинців абсолютно неприйнятна, а пам'ять про спалені села, сотні убитих і покалічених мирних громадян священна для країни.
Також в МЗС нагадали, що розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі і реабілітація нацизму є кримінальним злочином в Білорусії.
«Проклятими солдатами» називають учасників збройного антирадянського підпілля 1940-1950-х років. Активістом організації був Ромуальд Райс. Його стратили за геноцид білорусів в 1948 році".
"Нові норми можуть бути небезпечними для польської громади, яка проживає в Білорусі, передають Креси. Прокуратура міста Бреста розпочала репресії проти Форуму польських місцевих ініціатив Бреста та Брестської області під приводом "розпалювання національної ворожнечі" та "реабілітації нацизму". Так білоруський прокурор класифікував збір учнів польської школи, присвячений "проклятим солдатам".
Прокурор Бреста вже подав заяву про ліквідацію польської школи імені Ромуальда Травгутта. Президент Форуму Анна Панішева та його співзасновник Олександр Наводнічий перебувають в одиночній камері з минулого тижня.
Прокуратура Бреста стверджує, що в польській школі "під приводом надання інформаційних та культурно-освітніх послуг за участю щонайменше 20 неповнолітніх учнів та молодих жителів Бреста, прославляли військових злочинців, в тому числі Ромуальда Райса, відомого під псевдонімом "Бурий". За злочин, в якому прокурор звинувачує Панішеву і Наводничого, їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. (с)
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