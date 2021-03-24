Главу Союзу поляків Білорусі Борис затримали в Гродно

Глава Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис затримана у вівторок увечері в Гродно.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я їду до Ленінського РУВС", - написала Анжеліка Борис.

Пізніше факт затримання підтвердив у своєму Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшідач. "МЗС Польщі отримало інформацію про затримання голови Союзу поляків Білорусі Анжеліки Борис", - написав він.

За словами заступника міністра, польський консул негайно попрямував до передбачуваного місцеперебування Борис. Він з'ясовує причини затримання.

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Очолюваний Анжелікою Борис Союз поляків не зареєстрований білоруською владою. Він існує паралельно офіційно визнаному після події в 2005 році розколу організації.

З кінця лютого цього року почалася нова хвиля загострення білорусько-польських відносин. У зв'язку з присутністю 28 лютого консула Генконсульства Польщі у Бресті на неофіційному заході, присвяченому "Дню проклятих солдатів", білоруський МЗС вручив ноту тимчасовому повіреному в справах Польщі в Білорусі Мартіну Войцеховському. Консулу Генконсульства Польщі у Бресті, а потім також керівнику і консулу Генконсульства Польщі в Гродно було запропоновано покинути територію Білорусі. Польща, в свою чергу, також оголосила персоною нон-грата трьох білоруських дипломатів.

Прокуратура Бреста порушила кримінальну справу за фактом героїзації військових злочинців, був затриманий співзасновник "Польської школи". Крім того, прокуратура Брестської області внесла в облвиконком постанову і зажадала посилити контроль за діяльністю організацій, що надають культурно-освітні послуги. Пізніше прокуратура пред'явила позов про ліквідацію "Польської школи".

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