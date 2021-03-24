Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия
Закон об освобождении производителей COVID-вакцин от ответственности за препарат был обязательным условием поставки вакцины Pfizer в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Мы изучали вопрос достаточно глубоко. С первого взгляда этот закон кажется неоднозначным - снимается ответственность производителя вакцины. Это условие компании Pfizer, она подписала везде в мире, куда поставляет свои вакцины. Во всех странах без исключения есть такая норма. Закон сделан под Pfizer, могу точно это классифицировать. Мы сейчас по программе COVAX ждем поставки Pfizer, и это являлось камнем преткновения для того, чтобы разблокировать процесс поставки. Это простая логика", - объяснил нардеп.
Арахамия напомнил, что в закон "добавили норму, что выплаты будут от Кабмина, если таковые возникнут".
"У нас в стране не распространена практика коллективных исков, как в США, у нас не работает такая механика. Я скептически оцениваю перспективы, что какие-то граждане объединятся и подадут иск на производителя вакцин для возмещения ущерба", - добавил "слуга народа".
Напомним, ранее Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат.
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Пишут, что "с учетом обстоятельств, в которых они были разработаны (то есть во время пандемии) участники механизма COVAX согласились, что освобождают производителей от возможных рисков из-за применения вакцин"
Я привёл логичные рассуждения о том, что инициатива защиты от исков принадлежит производителям, а это значит, что они заставят всех покупателей подписать отказ от претензий, независимо о того, принят закон на этот счёт в той или иной стране, или нет.
два...мммм....где она? или ждать пока бесплатно не дадут 1-2 ляма доз гуманитарочкой?
видно в понедельник их мама родила (А. Миронов)
хихоньки и хахоньки, но люди мрут каждый день(
де брать килотонны грн на лечение от ковида, где большинству брать деньги после года локдаунов на тесты по 700грн, КТ по 900грн? большинство дома сидит лечит "грипп" чайком и терафлю. Все платно. рубят бабки безбожно морды и ложили они на людей, главное Степанову курточку за 600к грн не вымазать
п.с. надеюсь потом всем этим деятелям и их действиям будет дана оценка, и оценят их на длительный срок с компенсацией имущества их жен или кто там у кого "резко стал очень удачливым и предпреимчивым"
в них навіть контракту нема на той Пфайзер, бо інакше про це знали б навіть миші і кроти в степах херсонщини, ці товариші вміють оголошувати "перемоги"... програма COVAX досить широка и там майже 200 країн в ній, як ті що на самозабезпечені так і країни с низьким чи середнім рівнем доходу, що будут чекати коли їм щось обломиться по акції зі знижкою чи може якщо взагалі біднота то і безкоштовно. Програма фінансує розробку більше 10 різних вакцин, і яка кому і коли дістанеться ніхто можливо ще не знає...погодься, що стояння в черзі, в довгій черзі серед 200 країн має мало спільного с контрактами між Держава Україна і Транснаціональна Фармацефтична компанія Пфайзер
Так же, как откаты фирме Богатыревой были условием поставки китайской вакцины.
Від відповідальності звільнили виробників визнаного в ЄС і США Пфайзера,але в Україну прибуває несертифікований навіть в Китаї CoronaVac...
In February, Health and Human Services Secretary Alex Azar http://govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-17/pdf/2020-05484.pdf invoked the Public Readiness and Emergency Preparedness Act . The 2005 law empowers the HHS secretary to provide legal protection to companies making or distributing critical medical supplies, such as vaccines and treatments, unless there's "willful misconduct" by the company. The protection lasts until 2024.
That means that for the next four years, these companies https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10443 "cannot be sued for money damages in court" over injuries related to the administration or use of products to treat or protect against https://www.cnbc.com/coronavirus/ Covid .
По этой логике надо принять закон, освобождающий всех от всего.
Скоріш за все саме тому призупинялись використання AstraZeneca, саме тому її і досі перевіряє CDC... Відповідальність таки має бути.
https://www.nytimes.com/live/2021/03/22/world/covid-vaccine-coronavirus-cases Federal Health Officials Say AstraZeneca Vaccine Trial May Have Relied on 'Outdated Information'
https://www.youtube.com/watch?v=pNL8jpyW1HM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1374628872982003712 3 ч "Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия" В стандартном специализированном протоколе условий поставок вакцины BNT162b2 Pfizer‑BioNTech есть пункт отказа от ответственности производителя, в случае нарушения условий транспортировки и хранения прописанные в договорах как условия "гипотермических ограничений". Никакого отношения к другим вакцинам и другим обстоятельствам это не имеет.