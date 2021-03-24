Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия

Закон об освобождении производителей COVID-вакцин от ответственности за препарат был обязательным условием поставки вакцины Pfizer в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы изучали вопрос достаточно глубоко. С первого взгляда этот закон кажется неоднозначным - снимается ответственность производителя вакцины. Это условие компании Pfizer, она подписала везде в мире, куда поставляет свои вакцины. Во всех странах без исключения есть такая норма. Закон сделан под Pfizer, могу точно это классифицировать. Мы сейчас по программе COVAX ждем поставки Pfizer, и это являлось камнем преткновения для того, чтобы разблокировать процесс поставки. Это простая логика", - объяснил нардеп.

Арахамия напомнил, что в закон "добавили норму, что выплаты будут от Кабмина, если таковые возникнут".

"У нас в стране не распространена практика коллективных исков, как в США, у нас не работает такая механика. Я скептически оцениваю перспективы, что какие-то граждане объединятся и подадут иск на производителя вакцин для возмещения ущерба", - добавил "слуга народа".

Напомним, ранее Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат.

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