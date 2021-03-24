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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 125 странах мира, - ВОЗ

Новый, так называемый "британский" штамм коронавируса, который изначально был зафиксирован в Великобритании, уже обнаружен в 125 странах мира.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе обнаружили еще в семи странах.

Отмечается, что "южноафриканский" штамм коронавируса, который получил маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, обнаружен еще в 11 странах, а всего - в 75.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, была зафиксирована еще в трех странах, теперь она присутствует в 41 стране.

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По подсчетам организации, во всем мире число подтвержденных случаев COVID-19 продолжало расти четвертую неделю подряд, за неделю с 15 по 21 марта в мире было зафиксировано 3 291 360 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество летальных случаев за вышеупомянутую неделю составляет 60 414, что на 1,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим недельным показателем.

Европейский регион и регион Северной и Южной Америки продолжают фиксировать почти 80% всех случаев заражения и смертей.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Бразилии (508 010, увеличение на 3%), США (374 369, увеличение на 19%), Индии (240 082, увеличение на 62%), Франции (204 840, увеличение на 27%), Италии (154493; аналогично предыдущей неделе).

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявлены 14 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 125 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2104
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24.03.2021 10:14 Ответить
"Карантин, маски, соц. дистанція, закриття кордонів допомагає"
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24.03.2021 10:17 Ответить
ЗЕчмо позвозило сюди заразу з усього світу самальотами заради піару і розпустило всіх по домам без карантину.Ось який я спасітєль чілавєков! Продало маски в Гішпанію. Не закрило вчасно Буковель щоб його подєльнік міг колотити бабло, чим забезпечив нову хвилю заражень. Тепер вірус здійснює дранг нах Остен звідти.
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24.03.2021 10:25 Ответить
Да ты, дружок, не https://censor.net/ru/user/27028 - ты 5 канал.
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24.03.2021 10:33 Ответить
У нас живе найвеличніший чемпіон всєя Галактики і пабідіт всі віруси.
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24.03.2021 10:17 Ответить
Бритты в атаку пошли,китайцев и РАБссиянцев выгнали из этого бизнеса...
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24.03.2021 10:34 Ответить
Новый, так называемый "британский" штамм коронавируса, который изначально был зафиксирован в Великобритании, уже обнаружен в 125 странах мира Источник: https://censor.net/ru/n3255218

ВСІМ БОЯТИСЬ, ЗАВТРА ЩЕ ЩОСЬ ПРИДУМАЮТЬ, БЕРМУДСЬКИЙ ШТАМ ВІРУСА
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24.03.2021 12:39 Ответить
 
 