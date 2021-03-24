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Новини Коронавірус і карантин
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"Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 125 країнах світу, - ВООЗ

Новий, так званий "британський" штам коронавірусу, який спочатку був зафіксований у Великій Британії, вже виявлено в 125 країнах світу.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще у семи країнах.

Зазначається, що "південноафриканський" штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 11 країнах, а загалом - у 75.

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Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в трьох країнах, тепер він присутній у 41 державі.

За підрахунками організації, у всьому світі підтверджені випадки COVID-19 продовжували зростати четвертий тиждень поспіль, за тиждень з 15 по 21 березня в світі було зафіксовано 3 291 360 нових випадків захворювання коронавірусом. Кількість летальних випадків за вищезазначений тиждень становить 60 414, що на 1,7 тис. більше в порівнянні з попереднім тижневим показником.

Європейський регіон та регіон Північної та Південної Америки продовжують становити майже 80% усіх випадків зараження та смертей.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано у Бразилії (508 010; збільшення на 3%), США (374 369; збільшення на 19%), Індії (240 082; збільшення на 62%), Франції (204 840; збільшення на 27%), Італії (154 493; аналогічно попередньому тижню).

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявлено 14 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також читайте: Багаті держави вакцинують від COVID-19 молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 125 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2104
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24.03.2021 10:14 Відповісти
"Карантин, маски, соц. дистанція, закриття кордонів допомагає"
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24.03.2021 10:17 Відповісти
ЗЕчмо позвозило сюди заразу з усього світу самальотами заради піару і розпустило всіх по домам без карантину.Ось який я спасітєль чілавєков! Продало маски в Гішпанію. Не закрило вчасно Буковель щоб його подєльнік міг колотити бабло, чим забезпечив нову хвилю заражень. Тепер вірус здійснює дранг нах Остен звідти.
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24.03.2021 10:25 Відповісти
Да ты, дружок, не https://censor.net/ru/user/27028 - ты 5 канал.
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24.03.2021 10:33 Відповісти
У нас живе найвеличніший чемпіон всєя Галактики і пабідіт всі віруси.
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24.03.2021 10:17 Відповісти
Бритты в атаку пошли,китайцев и РАБссиянцев выгнали из этого бизнеса...
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24.03.2021 10:34 Відповісти
Новый, так называемый "британский" штамм коронавируса, который изначально был зафиксирован в Великобритании, уже обнаружен в 125 странах мира Источник: https://censor.net/ru/n3255218

ВСІМ БОЯТИСЬ, ЗАВТРА ЩЕ ЩОСЬ ПРИДУМАЮТЬ, БЕРМУДСЬКИЙ ШТАМ ВІРУСА
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24.03.2021 12:39 Відповісти
 
 