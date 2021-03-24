"Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 125 країнах світу, - ВООЗ

Новий, так званий "британський" штам коронавірусу, який спочатку був зафіксований у Великій Британії, вже виявлено в 125 країнах світу.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще у семи країнах.

Зазначається, що "південноафриканський" штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 11 країнах, а загалом - у 75.

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Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в трьох країнах, тепер він присутній у 41 державі.

За підрахунками організації, у всьому світі підтверджені випадки COVID-19 продовжували зростати четвертий тиждень поспіль, за тиждень з 15 по 21 березня в світі було зафіксовано 3 291 360 нових випадків захворювання коронавірусом. Кількість летальних випадків за вищезазначений тиждень становить 60 414, що на 1,7 тис. більше в порівнянні з попереднім тижневим показником.

Європейський регіон та регіон Північної та Південної Америки продовжують становити майже 80% усіх випадків зараження та смертей.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано у Бразилії (508 010; збільшення на 3%), США (374 369; збільшення на 19%), Індії (240 082; збільшення на 62%), Франції (204 840; збільшення на 27%), Італії (154 493; аналогічно попередньому тижню).

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявлено 14 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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