В школах и вузах разрешили организовывать кейтеринг, - решение Кабмина
Правительство утвердило нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха. В частности, разрешается организация кейтеринга.
Такое постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Теперь основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать самую эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать всем требованиям к безопасности пищевых продуктов или собственными силами заведения.
Помимо этого, предусмотрена структура питания, базирующаяся на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения относительно принципов здорового питания с учетом физиологических потребностей детей. Также установлены ограничения по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.
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При этом запрещено использовать снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкую газировку.
Также указан перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе учеников: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.
При этом, если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.
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тьфу пля
разрешили доставку еды в школу компаниями которые этим занимаются. т.е. в школах может не быть своего пищеблока.
Запудрювати мізки іноземними термінами. це те єдине, що пліснява вміє робити,
"Щоб усьо по- новому, по- модньому, по- хранцюзьки ( англійскі)"
P.S.Самое главное все за счет налогоплательщиков, читай родителей.
і не розумію, чому ти до мене вчепився, дятел інтернетний.
шукай братів