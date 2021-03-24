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вуз (890) дети (6331) Кабмин (13505) школа (2993)

В школах и вузах разрешили организовывать кейтеринг, - решение Кабмина

В школах и вузах разрешили организовывать кейтеринг, - решение Кабмина

Правительство утвердило нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха. В частности, разрешается организация кейтеринга.

Такое постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Теперь основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать самую эффективную модель организации питания – кейтеринг, который должен соответствовать всем требованиям к безопасности пищевых продуктов или собственными силами заведения.

Помимо этого, предусмотрена структура питания, базирующаяся на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения относительно принципов здорового питания с учетом физиологических потребностей детей. Также установлены ограничения по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся, - Верховный Суд

При этом запрещено использовать снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкую газировку.

Также указан перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе учеников: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

При этом, если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.

Также на Цензор.НЕТ: Уроки для школьников 5-11 классов начнутся с завтрашнего дня, а ученики младших классов, возможно, вернутся за парты в понедельник, - Кличко

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Топ комментарии
+6
Налагодити дитяче харчування? Нє, не можна.
Запудрювати мізки іноземними термінами. це те єдине, що пліснява вміє робити,
"Щоб усьо по- новому, по- модньому, по- хранцюзьки ( англійскі)"
У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 5033
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24.03.2021 16:41
+5
блин а просто написать нельзя?
разрешили доставку еды в школу компаниями которые этим занимаются. т.е. в школах может не быть своего пищеблока.
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24.03.2021 15:59
+5
а почему не ********, или не булинг, или не клиринг ...
тьфу пля
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24.03.2021 16:04
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Правила форума Совет форумчан
вообще не знаю что это...надеюсь никаких извращений))
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24.03.2021 15:57 Ответить
Ке́йтеринг - отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие обслуживание мероприятий
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24.03.2021 15:59 Ответить
а почему не ********, или не булинг, или не клиринг ...
тьфу пля
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24.03.2021 16:04 Ответить
Лучше петтинг!
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25.03.2021 17:25 Ответить
Готовят не в школе,а привозят...борьба за чистоту языка(английского)
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24.03.2021 16:02 Ответить
пасиба...я уже загуглил))...да это слово выговорить невозможно... у нас похоже своих нет...
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24.03.2021 16:03 Ответить
тошнит от этой тупой срани - сама тупая пердит ротом и людям воздух портит.
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24.03.2021 16:05 Ответить
почему нету?есть...райпродснасбыт.как раз при этих,маузерах были.ну которые в кожаных тужурках
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24.03.2021 16:23 Ответить
ну не украинская реалія, не украинцьі придумали, поєтому и приходится название тоже брать. а пока вьідумают свое, єто уже прижилось.
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25.03.2021 08:19 Ответить
блин а просто написать нельзя?
разрешили доставку еды в школу компаниями которые этим занимаются. т.е. в школах может не быть своего пищеблока.
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24.03.2021 15:59 Ответить
Налагодити дитяче харчування? Нє, не можна.
Запудрювати мізки іноземними термінами. це те єдине, що пліснява вміє робити,
"Щоб усьо по- новому, по- модньому, по- хранцюзьки ( англійскі)"
У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 5033
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24.03.2021 16:41 Ответить
У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 970
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24.03.2021 17:11 Ответить
посчитай слова в своем предложении. новое понятие и название ему кетеринг.
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25.03.2021 08:21 Ответить
Ну мудрое решение: Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Не исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкина . Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется даже купаться в море и ездить на велосипеде
P.S.Самое главное все за счет налогоплательщиков, читай родителей.
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24.03.2021 16:02 Ответить
кейтеринг/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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24.03.2021 16:06 Ответить
Обычную "доставку еды" назвали модно-непонятным словом, только что бы запутать ЛОХов.
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24.03.2021 16:10 Ответить
короче говоря - зарабатывать теперь будут и на питании наших детей и их здоровье.. хорош хоть пока не решили на органы их резать..
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24.03.2021 16:10 Ответить
А можна сказати просто. Дозволили привозну їжу, без кейтарингів всяких? У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 8628
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24.03.2021 16:18 Ответить
Респект кабміну і журналістам за ефективне впровадження новоязу!
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24.03.2021 16:28 Ответить
Нифига себе!Краще школу пристроить к Мак Дональдсу и Аква парку
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24.03.2021 16:57 Ответить
к чебуречной
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25.03.2021 01:32 Ответить
кейтеринг,що в Україні в українській мові вже і слів не вистачає?Мудаки зарозумілі...
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24.03.2021 16:58 Ответить
не в назві справа, а у процесі, організації.
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25.03.2021 08:22 Ответить
Бачу,те міні СТЕРВСТВО потребує візиту укромовних диверсантів....
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24.03.2021 18:21 Ответить
Та до яких жеж пір можна калічити українську мову? Спочатку калічили російською,а тепер перекрученою англійською? Досить!
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24.03.2021 20:04 Ответить
Поясніть,бйдь ласка, значення слова кейтеринг. Знаю, що це точно не по нашому.
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24.03.2021 20:44 Ответить
привозні обіди. у школі не буде пищеблоку, а будуть лише столовка як обідня зала з утварью столовою, але не кастрюлі і плити для готовки и поварихи. будуть лише роздавальники привезеної їжі з привезених кастрюль. школі тепер треба спеціальні вітрини-холодильники чи теплоутримувачі, де стоятим у лотках їжа і діти будуть або самі звідти брати (як дома за столом із центральної миски) або казатимуть і показуватимуть пальцем, що їм у тарілку покласти.
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25.03.2021 08:28 Ответить
а пиво дітям можна безалкогольне?
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25.03.2021 01:30 Ответить
як батько ти можеш обирати меню.
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25.03.2021 08:29 Ответить
а як син не можу, чи що?
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25.03.2021 13:39 Ответить
ти дибіл?
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25.03.2021 14:45 Ответить
зовсім ні.
і не розумію, чому ти до мене вчепився, дятел інтернетний.
шукай братів
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25.03.2021 16:18 Ответить
тебе вже знайдено.
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25.03.2021 16:56 Ответить
 
 