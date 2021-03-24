У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну

Уряд затвердив норми і порядок організації харчування в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, дозволяється влаштування кейтерингу.

Таку постанову уряд прийняв з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тепер засновники і керівники навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можуть вибрати найефективнішу модель організації харчування - кейтеринг, який повинен відповідати всім вимогам щодо безпечності харчових продуктів або власними силами закладу.

Крім цього, передбачена структура харчування, що базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо принципів здорового харчування з урахуванням фізіологічних потреб дітей. Також встановлено обмеження щодо продуктів, що містять сіль, цукор і жири.

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При цьому заборонено використовувати снеки, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, каву, солодку газовану воду.

Також зазначено перелік продуктів, які повинні бути в щоденному раціоні учнів: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.

При цьому, якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про деякі дієтичні потреби, навчальний заклад зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини.

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