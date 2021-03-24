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Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг

Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг

Североатлантический Альянс имеет консолидированную позицию относительно поведения России, которая прибегает к репрессиям внутри страны, а также к агрессии вне собственных границ, поэтому союзники по НАТО продолжат давать твердый и решительный ответ на угрозы со стороны РФ.

Об этом в среду во время пресс-конференции по итогам второго дня встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры иностранных дел НАТО только что завершили обсуждение относительно России. К нам присоединились наши близкие партнеры - Финляндия и Швеция, а также высокий представитель ЕС Боррель. В то время, как наши отношения с Россией остаются очень сложными, наша встреча продемонстрировала мощное согласие среди союзников по НАТО и партнеров... Ответ НАТО твердый и содержательный", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, несмотря на попытки и усилия НАТО развить содержательный диалог с Россией, эта страна стала на путь усиления внутренних репрессий против политических оппонентов дома и агрессивного поведения вне собственных границ.

Генсек сообщил, что министры НАТО в очередной раз призвали российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех участников мирных демонстраций, которые были арестованы в России.

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"Мы видели масштабные действия России по подрыву и дестабилизации соседей, включая Украину, Грузию и Республику Молдова. Она поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешиваться в ситуацию в регионе Западных Балкан. Россия продолжает свое широкомасштабное военное наращивание, от Балтики до Черного моря, от Ближнего Востока до Северной Африки, от Средиземноморья до Арктики. Союзники по НАТО ощутили действия России по дезинформации и пропаганде, ее усилия влиять на выборы, кибернетические атаки и использование ею химического оружия против политических оппонентов как дома, так и на нашей территории", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в ответ на такие действия России НАТО выполнило наибольшее усиление коллективной обороны за целое поколение, укрепило оборону против гибридных и кибернетических угроз и впредь будет сохранять бдительность.

"Мы будем продолжать работать с ЕС и нашими близкими партнерами, чтобы вместе ответить на такое поведение России", - добавил генсек НАТО.

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Топ комментарии
+12
только вот этот "твердый и содержательный" ответ выглядит очень бледно на фоне действий дикаря с дубиной.
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24.03.2021 16:55
+8
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 453
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24.03.2021 16:55
+8
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5426
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24.03.2021 16:58
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Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг

Сказал, дрочите жопу, Владимир, завтра идём на медведя.
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24.03.2021 16:53 Ответить
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5426
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24.03.2021 16:58 Ответить
"...а ви готови умєрєть за Нарву?"
хло (с)
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24.03.2021 16:53 Ответить
Ответ НАТО:
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3924
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24.03.2021 16:54 Ответить
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 453
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24.03.2021 16:55 Ответить
Ну і побільше авіаносців в Чорне море,пля....!
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24.03.2021 16:55 Ответить
Ну а хоча б крейсери типу Тіконгдерога,ну або ваші чудесні есмінці типу Арли Бёрк
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24.03.2021 16:58 Ответить
только вот этот "твердый и содержательный" ответ выглядит очень бледно на фоне действий дикаря с дубиной.
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24.03.2021 16:55 Ответить
Будет очень большая озабоченность
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24.03.2021 16:58 Ответить
а чому у Столтенберка фейс лица такой испуганный... он уверенность должен внушать, но не внушае...
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24.03.2021 16:59 Ответить
Врага в заблуждение вводит.
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24.03.2021 17:28 Ответить
Тебе ботоксное рыло уверенность внушает, русский?
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24.03.2021 17:36 Ответить
переходите от анонсов к делу
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24.03.2021 16:59 Ответить
смищно... Сколько они там этот "ответ" уже подготавливают?
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24.03.2021 17:01 Ответить
Параша думает, что она как в "Брате" всех побяяядит. Но с тех пор сценарий поменялся:
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8082
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24.03.2021 17:05 Ответить
Енс, после нанадання нам летального оружия после Крыма и Донецка , лоббирования СП2, ты должен уйти в отставку
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24.03.2021 17:08 Ответить
Да неужели?!
Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2988
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24.03.2021 17:11 Ответить
Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1873
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24.03.2021 17:12 Ответить
Лучше раз Тама гавкнуть чем сто раз урезонивать Ху-ло.
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24.03.2021 18:28 Ответить
Чтобы НАТА Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8741 Тама гавкнула нужно получить одобрение Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3170 министра обороны Чехии и Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7148 черногорского главнокомандующего.
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24.03.2021 18:49 Ответить
Свято наближається... НАТО наближається...
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24.03.2021 20:19 Ответить
КОГДА !?
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24.03.2021 21:31 Ответить
Пустая болтовня
Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9212
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25.03.2021 00:44 Ответить
 
 