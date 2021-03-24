РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11213 посетителей онлайн
Новости
3 878 14

Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток-2", есть разногласия, - Столтенберг

Главы МИД стран НАТО обсудили

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эту тему поднимали в течение последних двух дней" - сказал он на пресс-конференции в среду.

"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - добавил Столетенберг.

По его словам, Североатлантический альянс, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы требуют от Госдепа США наконец остановить "Северный поток-2" санкциями

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

НАТО (9980) Северный поток (1449) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет

А шо тут думать? Это не экономическая, а политическая труба. Кто "за" , тому Вова закинул или пообещал закинуть. Или шо, по дну моря этот газ как-то иначе будет бежать, чем по украинской трубе? Как на меня, тех, кто в Европе за трубу топит, можно сразу в буцегарню за взятки..
показать весь комментарий
24.03.2021 14:31
+4
Газ-то побежит также, только наши 2 лярда за транзит немцы с руснёй поделят.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:34
+3
Точно достроят СП2, национал-социалист и кацапский коммунист - братья на века.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Н....й вообще такие новости публиковать?
Ни о чем. Инормативности - ноль.
Все и так знают,что там может и не тридварасы, но геев полно.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:29 Ответить
Ну типа там озабоченность есть, правда не у всех.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:11 Ответить
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет

А шо тут думать? Это не экономическая, а политическая труба. Кто "за" , тому Вова закинул или пообещал закинуть. Или шо, по дну моря этот газ как-то иначе будет бежать, чем по украинской трубе? Как на меня, тех, кто в Европе за трубу топит, можно сразу в буцегарню за взятки..
показать весь комментарий
24.03.2021 14:31 Ответить
Газ-то побежит также, только наши 2 лярда за транзит немцы с руснёй поделят.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:34 Ответить
Столтенберг, погоди, не до Северного потока; в Украине президент с работы уволился!

https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy
показать весь комментарий
24.03.2021 14:33 Ответить
Попутный болт на 32 ему в задницу
показать весь комментарий
24.03.2021 14:34 Ответить
Во главе Украины стоит невменяемый клоун, который подмахивает документы, не читая их.
Ему не просто болт - ему бы торпеду загнать, чтобы с ускорением.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:49 Ответить
...и абордажный лом во все отверстия
показать весь комментарий
24.03.2021 15:50 Ответить
Точно достроят СП2, национал-социалист и кацапский коммунист - братья на века.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:34 Ответить
Турецкий поток с пафосом запустили,отдача НОЛЬ,Эрдоган насрал Путлеру в карман 30 % мощности включнно..Сегодня Турция и РАБссия на грани войны,Эрдоган точит Ятаган.Ткая же матня будет и с Северным потоком,запустят а бабло 20 %,стадо мавзолейных идиотов...
показать весь комментарий
24.03.2021 14:43 Ответить
Зеленые в Германии на выборах побеждают осенью и плакали 140 ярдов Путлера,что Гитлер Сралину в дупло...
показать весь комментарий
24.03.2021 14:46 Ответить
Что заставят демонтировать? О-о-о-очень сомнительно. По факту на фоне закрытия угольных теплостанций, Германии газ действительно нужен.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:13 Ответить
Выгнать этих геев из НАТО !
показать весь комментарий
24.03.2021 16:01 Ответить
Если члены НАТО крысятничают с москвой, то грош цена этой организации
показать весь комментарий
25.03.2021 00:53 Ответить
 
 