Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток-2", есть разногласия, - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эту тему поднимали в течение последних двух дней" - сказал он на пресс-конференции в среду.

"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - добавил Столетенберг.

По его словам, Североатлантический альянс, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

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"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.