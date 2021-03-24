Главы МИД стран НАТО обсудили "Северный поток-2", есть разногласия, - Столтенберг
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Эту тему поднимали в течение последних двух дней" - сказал он на пресс-конференции в среду.
"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - добавил Столетенберг.
По его словам, Североатлантический альянс, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".
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"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.
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Ни о чем. Инормативности - ноль.
Все и так знают,что там может и не тридварасы, но геев полно.
А шо тут думать? Это не экономическая, а политическая труба. Кто "за" , тому Вова закинул или пообещал закинуть. Или шо, по дну моря этот газ как-то иначе будет бежать, чем по украинской трубе? Как на меня, тех, кто в Европе за трубу топит, можно сразу в буцегарню за взятки..
https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy
Ему не просто болт - ему бы торпеду загнать, чтобы с ускорением.