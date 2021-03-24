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НАТО (6206) Північний потік (2446) Столтенберг Єнс (1595)

Глави МЗС країн НАТО обговорили "Північний потік-2", є розбіжності, - Столтенберг

Глави МЗС країн НАТО обговорили

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили в Брюсселі тему "Північного потоку-2", спільної позиції з цього питання а них досі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Цю тему порушували протягом останніх двох днів" - сказав він на прес-конференції в середу.

"У НАТО є розбіжності щодо цієї теми. Немає причин це приховувати", - додав Столетенберг.

За його словами, Північноатлантичний альянс може бути платформою для обговорення теми газопроводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу. При відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку 2".

Також читайте: Завершення будівництва "Північного потоку-2" посилить агресію з боку РФ, - Шмигаль

"Північний потік - 2" - це газопровід із двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу сягне 55 млрд куб. м газу в рік.
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Топ коментарі
+4
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет

А шо тут думать? Это не экономическая, а политическая труба. Кто "за" , тому Вова закинул или пообещал закинуть. Или шо, по дну моря этот газ как-то иначе будет бежать, чем по украинской трубе? Как на меня, тех, кто в Европе за трубу топит, можно сразу в буцегарню за взятки..
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24.03.2021 14:31
+4
Газ-то побежит также, только наши 2 лярда за транзит немцы с руснёй поделят.
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24.03.2021 14:34
+3
Точно достроят СП2, национал-социалист и кацапский коммунист - братья на века.
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24.03.2021 14:34
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Н....й вообще такие новости публиковать?
Ни о чем. Инормативности - ноль.
Все и так знают,что там может и не тридварасы, но геев полно.
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24.03.2021 14:29 Відповісти
Ну типа там озабоченность есть, правда не у всех.
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24.03.2021 15:11 Відповісти
Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе тему "Северного потока-2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет

А шо тут думать? Это не экономическая, а политическая труба. Кто "за" , тому Вова закинул или пообещал закинуть. Или шо, по дну моря этот газ как-то иначе будет бежать, чем по украинской трубе? Как на меня, тех, кто в Европе за трубу топит, можно сразу в буцегарню за взятки..
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24.03.2021 14:31 Відповісти
Газ-то побежит также, только наши 2 лярда за транзит немцы с руснёй поделят.
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24.03.2021 14:34 Відповісти
Столтенберг, погоди, не до Северного потока; в Украине президент с работы уволился!

https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy
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24.03.2021 14:33 Відповісти
Попутный болт на 32 ему в задницу
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24.03.2021 14:34 Відповісти
Во главе Украины стоит невменяемый клоун, который подмахивает документы, не читая их.
Ему не просто болт - ему бы торпеду загнать, чтобы с ускорением.
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24.03.2021 14:49 Відповісти
...и абордажный лом во все отверстия
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24.03.2021 15:50 Відповісти
Точно достроят СП2, национал-социалист и кацапский коммунист - братья на века.
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24.03.2021 14:34 Відповісти
Турецкий поток с пафосом запустили,отдача НОЛЬ,Эрдоган насрал Путлеру в карман 30 % мощности включнно..Сегодня Турция и РАБссия на грани войны,Эрдоган точит Ятаган.Ткая же матня будет и с Северным потоком,запустят а бабло 20 %,стадо мавзолейных идиотов...
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24.03.2021 14:43 Відповісти
Зеленые в Германии на выборах побеждают осенью и плакали 140 ярдов Путлера,что Гитлер Сралину в дупло...
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24.03.2021 14:46 Відповісти
Что заставят демонтировать? О-о-о-очень сомнительно. По факту на фоне закрытия угольных теплостанций, Германии газ действительно нужен.
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24.03.2021 15:13 Відповісти
Выгнать этих геев из НАТО !
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24.03.2021 16:01 Відповісти
Если члены НАТО крысятничают с москвой, то грош цена этой организации
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25.03.2021 00:53 Відповісти
 
 