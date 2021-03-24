Глави МЗС країн НАТО обговорили "Північний потік-2", є розбіжності, - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили в Брюсселі тему "Північного потоку-2", спільної позиції з цього питання а них досі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Цю тему порушували протягом останніх двох днів" - сказав він на прес-конференції в середу.

"У НАТО є розбіжності щодо цієї теми. Немає причин це приховувати", - додав Столетенберг.

За його словами, Північноатлантичний альянс може бути платформою для обговорення теми газопроводу.

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Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу. При відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку 2".

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"Північний потік - 2" - це газопровід із двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу сягне 55 млрд куб. м газу в рік.