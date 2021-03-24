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НАТО (6206) росія (63556) Євросоюз (12768) Столтенберг Єнс (1595) Боррель (1074)

Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг

Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс має консолідовану позицію щодо поведінки Росії, яка вдається до репресій вдома та до агресії поза власними кордонами, тож союзники по НАТО продовжать давати тверду і рішучу відповідь на загрози з боку РФ.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри закордонних справ НАТО щойно завершили обговорення щодо Росії. До нас приєдналися наші близькі партнери – Фінляндія і Швеція, а також високий представник ЄС Боррель. У той час, як наші відносини з Росією залишаються дуже складними, наша зустріч продемонструвала потужну згоду серед союзників по НАТО і партнерів… Відповідь НАТО є твердою і змістовною", - наголосив Столтенберг.

За його словами, незважаючи на спроби та зусилля НАТО розвинути змістовний діалог з Росією, ця країна ступила на шлях посилення внутрішніх репресій проти політичних опонентів вдома та до агресивної поведінки за власними кордонами.

Генсек повідомив, що міністри НАТО вкотре закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального та всіх учасників мирних демонстрацій, що були арештовані в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг

"Ми бачили масштабні дії Росії з підриву та дестабілізації сусідів, включаючи Україну, Грузію і Республіку Молдова. Вона підтримує репресії в Білорусі і намагається втручатися в ситуацію в регіоні Західних Балкан. Росія продовжує свої широкомасштабне військове нарощування, від Балтики до Чорного Моря, від Близького Сходу до Північної Африки, від Середземномор’я до Арктики. Союзники по НАТО відчули дії Росії з дезінформації і пропаганди, її зусилля впливати на вибори, кібернетичні атаки та використання нею хімічної зброї проти політичних опонентів як вдома, так і на наший території", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що у відповідь на такі дії Росії НАТО виконало найбільше посилення колективної оборони за ціле покоління, зміцнило оборону проти гібридних та кібернетичних загроз і надалі буде зберігати пильність.

"Ми будемо продовжувати працювати з ЄС та нашими близькими партнерами, щоб разом відповісти на таку поведінку Росії", - додав генсек НАТО.

Читайте також: Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО
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Топ коментарі
+12
только вот этот "твердый и содержательный" ответ выглядит очень бледно на фоне действий дикаря с дубиной.
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24.03.2021 16:55
+8
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 453
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24.03.2021 16:55
+8
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5426
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24.03.2021 16:58
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Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг

Сказал, дрочите жопу, Владимир, завтра идём на медведя.
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24.03.2021 16:53 Відповісти
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5426
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24.03.2021 16:58 Відповісти
"...а ви готови умєрєть за Нарву?"
хло (с)
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24.03.2021 16:53 Відповісти
Ответ НАТО:
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3924
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24.03.2021 16:54 Відповісти
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 453
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24.03.2021 16:55 Відповісти
Ну і побільше авіаносців в Чорне море,пля....!
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24.03.2021 16:55 Відповісти
Ну а хоча б крейсери типу Тіконгдерога,ну або ваші чудесні есмінці типу Арли Бёрк
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24.03.2021 16:58 Відповісти
только вот этот "твердый и содержательный" ответ выглядит очень бледно на фоне действий дикаря с дубиной.
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24.03.2021 16:55 Відповісти
Будет очень большая озабоченность
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24.03.2021 16:58 Відповісти
а чому у Столтенберка фейс лица такой испуганный... он уверенность должен внушать, но не внушае...
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24.03.2021 16:59 Відповісти
Врага в заблуждение вводит.
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24.03.2021 17:28 Відповісти
Тебе ботоксное рыло уверенность внушает, русский?
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24.03.2021 17:36 Відповісти
переходите от анонсов к делу
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24.03.2021 16:59 Відповісти
смищно... Сколько они там этот "ответ" уже подготавливают?
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24.03.2021 17:01 Відповісти
Параша думает, что она как в "Брате" всех побяяядит. Но с тех пор сценарий поменялся:
Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8082
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24.03.2021 17:05 Відповісти
Енс, после нанадання нам летального оружия после Крыма и Донецка , лоббирования СП2, ты должен уйти в отставку
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24.03.2021 17:08 Відповісти
Да неужели?!
Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2988
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24.03.2021 17:11 Відповісти
Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1873
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24.03.2021 17:12 Відповісти
Лучше раз Тама гавкнуть чем сто раз урезонивать Ху-ло.
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24.03.2021 18:28 Відповісти
Чтобы НАТА Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8741 Тама гавкнула нужно получить одобрение Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3170 министра обороны Чехии и Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7148 черногорского главнокомандующего.
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24.03.2021 18:49 Відповісти
Свято наближається... НАТО наближається...
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24.03.2021 20:19 Відповісти
КОГДА !?
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24.03.2021 21:31 Відповісти
Пустая болтовня
Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9212
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25.03.2021 00:44 Відповісти
 
 