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Кличко о просьбе перевозчиков запретить работу маршруток: "Это близко к манипуляции"

Кличко о просьбе перевозчиков запретить работу маршруток:

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, в котором они просили КГГА запретить работу маршруток, так как могут обанкротиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире "Украина 24".

"Это близко к манипуляции "запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве он дотационный. Он неприбыльный. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане "запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить" - это манипуляция", - отметил мэр Киева.

Кличко также попросил киевлян, в случае отсутствия необходимости не пользоваться тарнспортом и оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уроки для школьников 5-11 классов начнутся с завтрашнего дня, а ученики младших классов, возможно, вернутся за парты в понедельник, - Кличко

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Топ комментарии
+8
можеш сдать лицензию если не нравится.
ФОПам магазини позакривали - ни одно чмо даже аренду не скостило єти шо белая кость?
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24.03.2021 17:45
+6
Ой какое горе - обанкротятся маршрутчики. ВЫ для начала заставьте их давать билеты и сделайте это железным правилом перевозок, а пока это золотое дно и там готовы "за бабки" убивать друг друга.
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24.03.2021 18:09
+4
новое слово педаля выучил - манипуляция...
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24.03.2021 17:54
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можеш сдать лицензию если не нравится.
ФОПам магазини позакривали - ни одно чмо даже аренду не скостило єти шо белая кость?
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24.03.2021 17:45 Ответить
Ты голосовал за потерпевшего?
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24.03.2021 17:57 Ответить
Я голосовал за Владимира Александровича Зеленского.
Шоб вам, зебилам, наконец то прилетело как вы хотели.
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24.03.2021 18:00 Ответить
О, новая форма отмазки: я голосовал за ЗЕ, что бы зебилов наказать.
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24.03.2021 18:04 Ответить
Кличко о просьбе перевозчиков запретить работу маршруток: "Это близко к манипуляции" - Цензор.НЕТ 4418
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24.03.2021 17:44 Ответить
Скотовозки должны исчезнуть.
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24.03.2021 17:45 Ответить
Скотовозками маршрутки становятся когда ты в них заходишь.
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24.03.2021 17:50 Ответить
та то понятно,шо может быть и мерин-трансгендер
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24.03.2021 18:53 Ответить
а что она не так сказала? Скотовозки оккупировали города в то время когда власти гробили парк общественного транспорта, а сейчас не дают развиваться добросовестным перевозчикам и тому же мунициапальному транспорту.
Ты посмотри в Европе - везде трамваи, и красивые, просторные, удобные автобусы. Ты нигде не увидишь ржавых маршруток где людей забившихся как скот возят в жару без кондея и с услугой общественной душевой кабинки во время ливня.
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24.03.2021 18:55 Ответить
"Я не я, и хата не моя..."
Они итак дотационные, а вы им ещё и ограничения по численности какие-то рисуете. А одобрить запрещение, вы видимо стесняетесь, потому что ещё больше денег попросят? Правильно я понял?
Нормальный хук, Виталя....(
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24.03.2021 17:50 Ответить
Дотаційний комунальний транспорт ..А *приватники * баблос звикли косити без сплати податків ..Та і візьми любого *за зябр *там водії на минімалці або взагалі не оформлені .
А ну так *за бугром * не видно
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24.03.2021 18:00 Ответить
Ну вон Кличко же жалуется, что на сегодняшний день- "дотационные". Но я в курсе, что это "ложный замах".
Моё мнение нефиг никого ограничивать. Всё должно быть в соответствии с Конституцией(с правами человека). А если они(маршруточники и весь в принципе частный бизнес) не платят налогов государству, так это понятно почему. Давно уже пора реформировать государство в сторону уменьшения и отмены(многих) налогов. Сейчас и налоги высокие, и петляют все от них, шо пятки свистят. Кому это выгодно!? Только теневым взяточникам, олигархам и мелким барыгам.
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24.03.2021 18:11 Ответить
Кличко нигде не говорил, что частных перевозчиков дотируют - не неси бред
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24.03.2021 18:48 Ответить
новое слово педаля выучил - манипуляция...
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24.03.2021 17:54 Ответить
я б еще послушал с интересом, как он его произносит)))
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24.03.2021 17:58 Ответить
не быстро
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24.03.2021 18:04 Ответить
Много шума из ничего!
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24.03.2021 18:08 Ответить
Ой какое горе - обанкротятся маршрутчики. ВЫ для начала заставьте их давать билеты и сделайте это железным правилом перевозок, а пока это золотое дно и там готовы "за бабки" убивать друг друга.
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24.03.2021 18:09 Ответить
ты попроси - тебе дадут
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24.03.2021 18:46 Ответить
шо такое?
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24.03.2021 18:13 Ответить
хитрожопые перевозчики... хотят, чтоб мы выплачивали им компенсацию... за что? не нравится возить - металлолом на прикол и едьте на мальдивы.... пересижывать вирус. конкуренты ждут...
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24.03.2021 18:24 Ответить
Давно пора эти скотовозки убирать.
Трамваи и автобусы просторные вместо этого гомна.
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24.03.2021 18:46 Ответить
такого позора как у нас с маршрутками нигде в мире нет!!
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24.03.2021 19:13 Ответить
да не говори - пробки, забитые остановки, а внутрь маршруток людей с цивилизованных стран вообще нельзя пускать.
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24.03.2021 19:42 Ответить
АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ МАССОВО ГДЕ !!!???
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24.03.2021 23:04 Ответить
 
 