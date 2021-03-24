Кличко о просьбе перевозчиков запретить работу маршруток: "Это близко к манипуляции"
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, в котором они просили КГГА запретить работу маршруток, так как могут обанкротиться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире "Украина 24".
"Это близко к манипуляции "запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве он дотационный. Он неприбыльный. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане "запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить" - это манипуляция", - отметил мэр Киева.
Кличко также попросил киевлян, в случае отсутствия необходимости не пользоваться тарнспортом и оставаться дома.
Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.
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ФОПам магазини позакривали - ни одно чмо даже аренду не скостило єти шо белая кость?
Шоб вам, зебилам, наконец то прилетело как вы хотели.
Ты посмотри в Европе - везде трамваи, и красивые, просторные, удобные автобусы. Ты нигде не увидишь ржавых маршруток где людей забившихся как скот возят в жару без кондея и с услугой общественной душевой кабинки во время ливня.
Они итак дотационные, а вы им ещё и ограничения по численности какие-то рисуете. А одобрить запрещение, вы видимо стесняетесь, потому что ещё больше денег попросят? Правильно я понял?
Нормальный хук, Виталя....(
А ну так *за бугром * не видно
Моё мнение нефиг никого ограничивать. Всё должно быть в соответствии с Конституцией(с правами человека). А если они(маршруточники и весь в принципе частный бизнес) не платят налогов государству, так это понятно почему. Давно уже пора реформировать государство в сторону уменьшения и отмены(многих) налогов. Сейчас и налоги высокие, и петляют все от них, шо пятки свистят. Кому это выгодно!? Только теневым взяточникам, олигархам и мелким барыгам.
Трамваи и автобусы просторные вместо этого гомна.