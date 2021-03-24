Кличко о просьбе перевозчиков запретить работу маршруток: "Это близко к манипуляции"

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, в котором они просили КГГА запретить работу маршруток, так как могут обанкротиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире "Украина 24".

"Это близко к манипуляции "запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве он дотационный. Он неприбыльный. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане "запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить" - это манипуляция", - отметил мэр Киева.

Кличко также попросил киевлян, в случае отсутствия необходимости не пользоваться тарнспортом и оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

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