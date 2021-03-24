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Новости Нормандские переговоры
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минские соглашения (3225) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1240)

Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак

Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак

Публикация в российской газете, раскрывающая положения доработанного Украиной немецко-французского проекта мирного урегулирования на Донбассе "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений", подтверждает факт наличия этого документа у российской стороны.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Положительный момент заключается в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено под сомнение представителями России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации", - рассказал Ермак.

Он добавил, что "наличие у России мирного плана предоставляет ей возможность способствовать завершению войны на Донбассе, вернуть Украине её территории и людей при условии политической воли на то".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России

Ермак также добавил, что сам факт наличия такой публикации в российских СМИ, разглашающей детали переговорного процесса между политическими советниками нормандской четверки, "нарушает существующую этику внутренних договорённостей в рамках нормандского формата".

24 марта российское издание "КоммерсантЪ" опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.

Также читайте: Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания

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Топ комментарии
+6
Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
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24.03.2021 21:00
+5
Факт того, що цей "план" ховають від українців, і базікає про нього фсб-шний дерьмак, говорить про те, що під виглядом поступок, компромісу, Україні пропонують капітулювати.
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24.03.2021 21:02
+5
Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак - Цензор.НЕТ 879
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24.03.2021 21:07
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Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
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24.03.2021 21:00 Ответить
Бубачка не може заарештувати куратора. вищого по чину.
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24.03.2021 21:03 Ответить
Дєрмак відкрито заявляє що український мирний план знаходиться (розроблюється) у кацапів? Як можуть клоуни-нарколиги розроблювати план, хіба що два мішка найкращого пакистанського плану.
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25.03.2021 07:46 Ответить
Факт того, що цей "план" ховають від українців, і базікає про нього фсб-шний дерьмак, говорить про те, що під виглядом поступок, компромісу, Україні пропонують капітулювати.
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24.03.2021 21:02 Ответить
В политико-экономическом кластере В четыре пункта. «Формула Штайнмайера» (одобрена контактной группой в октябре 2019 года; определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) включается в украинское законодательство. Затем руководители стран «нормандской четверки» одобрят «дорожную карту», а потом Киев согласует с ОРДЛО в контактной группе все правовые акты, которые будут касаться этих регионов Донбасса.
В последнем пункте кластера говорится о проведении Украиной конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию и принятие следующих законов: об особом статусе ОРДЛО, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне. Каждый шаг пункта снабжен ссылкой на соответствующее положение «Комплекса мер о выполнении Минских соглашений».
https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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24.03.2021 21:09 Ответить
козырь лично в качестве курьера доставил пакет....
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24.03.2021 21:04 Ответить
Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак - Цензор.НЕТ 879
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24.03.2021 21:07 Ответить
Не только милиция ,но и республики.
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24.03.2021 22:01 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, почему в связи с поездкой Путина и Шойгу в тайгу всё время вспоминают фильм "Горбатая гора"?
- Ну, понимаешь, Сёма, это фильм о любви двух мужчин.
- Так какая же тут связь? Там речь о двух гомосексуалах, а тут мы имеем двух *********!
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24.03.2021 21:10 Ответить
В параше находится не только "мирный план" Елдака, но и всё, что составляет государственную тайну Украины, включая операцию с вагнеровцами. Одно только Елдак не слил- как Бубочка умудрялся бацать по клавишам рояля, которые имеют ширину всего 23 мм.
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24.03.2021 21:12 Ответить
Эрдоган обычно говорит таким любителям пинать пинусы, что и тридцать лет - это не срок для Минских соглашений. Ключевые кластеры.... Во Ермака вштырило.... Где-то заржал Лавров и сказал свое любимое, дебил. бл....
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24.03.2021 21:13 Ответить
Вы хоть 100 кластеров распишите,а рашка их все равно выполнять не будет.Всё что можно сделать с донбассом в ближайшие 10 лет это заморозить конфликт и отгородиться от чумных ровом с крокодилами.
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24.03.2021 21:59 Ответить
Когдо это чмр уже будет раскачиваться на столбе?
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24.03.2021 22:42 Ответить
то есть парашка достойна его видеть, а мы нет...
пипец эпоха открытости, и все будем спрашивать у наріда
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24.03.2021 22:50 Ответить
Очередная сдача Украины. Когда пристрелят этого Ермака. ЗЕк заработал на пожизненное. Колоборанты.
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24.03.2021 23:24 Ответить
Увидеть бы этот план! Который конечно же в итоговом варианте сварганил кто ? ЕРМАК! ))
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24.03.2021 23:55 Ответить
Підготовлений Дерьмаком план?? А чому не МЗС?? Думаю це план капітуляції!! Дерьмак зрадник!!
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25.03.2021 08:32 Ответить
 
 