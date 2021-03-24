Подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации Минских соглашений находится в РФ, – Ермак
Публикация в российской газете, раскрывающая положения доработанного Украиной немецко-французского проекта мирного урегулирования на Донбассе "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений", подтверждает факт наличия этого документа у российской стороны.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Положительный момент заключается в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено под сомнение представителями России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации", - рассказал Ермак.
Он добавил, что "наличие у России мирного плана предоставляет ей возможность способствовать завершению войны на Донбассе, вернуть Украине её территории и людей при условии политической воли на то".
Ермак также добавил, что сам факт наличия такой публикации в российских СМИ, разглашающей детали переговорного процесса между политическими советниками нормандской четверки, "нарушает существующую этику внутренних договорённостей в рамках нормандского формата".
24 марта российское издание "КоммерсантЪ" опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.
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В последнем пункте кластера говорится о проведении Украиной конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию и принятие следующих законов: об особом статусе ОРДЛО, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне. Каждый шаг пункта снабжен ссылкой на соответствующее положение «Комплекса мер о выполнении Минских соглашений».
https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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пипец эпоха открытости, и все будем спрашивать у наріда