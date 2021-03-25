В штабе Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом, - Чубаров

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте "Свободу Навальному", где оккупированный Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления", - отметил Чубаров.

Он добавил, что не хочет "транслировать аргументы", которыми Волков объяснил свой отказ.

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"Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным - хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", - написал Чубаров.

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