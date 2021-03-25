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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В штабе Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом, - Чубаров

В штабе Навального отказались исправить карту с

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте "Свободу Навальному", где оккупированный Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления", - отметил Чубаров.

Он добавил, что не хочет "транслировать аргументы", которыми Волков объяснил свой отказ.

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"Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным - хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", - написал Чубаров.

В штабе Навального отказались исправить карту с российским Крымом, - Чубаров 01

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Топ комментарии
+51
Очень ошибаются те, кто считает, что враг Украины - не Россия, а только Путин. Путина не было сто лет назад, и двести, и триста. А Россия была такой же, как и сейчас, т.е. врагом Украины.
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25.03.2021 01:06
+44
Всем давно известно, что даже самый либеральный кацапский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Удивляет, что Чубаров об этом не знал.
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25.03.2021 01:05
+32
Кто бы ни стал следующим президентом казламордии - в отношении Украины ничего не изменится. Это в конце концов необходимо понять и принять как данность. И в соответствии с этим понимание выстраивать свою международную политику в отношении Мордора. И не нужно строить никаких иллюзий. Покуда Мордор жив покоя Украине не будет.
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25.03.2021 01:09
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Страница 3 из 3
А що ви хотіли? Що вони заплачуть і приповзуть на колінах? "Тільки ексгумація дасть відповіді на усі питання" - так казали у старому болгарському фільмі. Нічого не змінилось. Крапка.
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25.03.2021 11:17 Ответить
Кляті лаптєногі! Скрізь як таргани! То в BBC опублікували карту України без Криму! То у Навальнічка (того що по легенді замінить х№№ла і всім буде добре) крим до рахляндії присобачили! Й The Times не відстала! Намалювали Ураїну і написали Belsrus
У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров - Цензор.НЕТ 698
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25.03.2021 11:39 Ответить
Вывод простой: навальный не бутерброд, посадили - хай сидит.
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25.03.2021 11:40 Ответить
Це все, що потрібно знати українцям про "новиє ліца" паРаші.
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25.03.2021 11:46 Ответить
що там у місцевих дрокєрів на овального?
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25.03.2021 11:47 Ответить
Згадую слова Олени Степової:
Я утратила все чувства эмпатии и доверия к любым либералам и оппозиционерам из РФ. С 2014-го года у меня нет «не таких русских». Для меня все русские оккупанты. ©
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25.03.2021 11:50 Ответить
У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6966
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25.03.2021 11:58 Ответить
Дивує мене тільки одно - з чого в українців (незалежно від поглядів) така спрага за "навастямі із расєі"? Курва. та як на мене, хай хоч передохнуть до єдиного, хоть діамантами обсипаються. Мусять українці, яким не байдуже майбутнє України, вимагати повної блокади всього кацапського. Я не розумію, чому і досі посол сидить в мацквє? Якого хріна лисого не вести перемовини з кремлядью через амбасади третіх країн, наприклад Канади чи США. Чому і досі їздить транспорт за порєбрік? Чому таке лайно як ригоанально-комуняче ожопапе знаходиться у всіх структурах країни? І за них голосують не марсіани, не путінХУЙЛО, і не якісь міфічні колаборанти! Чому інформаційні потоки заполонили геть всі ЗМІ і інтернет в Україні? І ось на останнє питання маю відповідь - бо, курва, величезний запит в Україні на "вєстачки с расєї". І доки так буде - не буде миру в Україні.
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25.03.2021 15:32 Ответить
Тут на "Цензорі" вже писали - гірше війни з росією може бути тільки дружба з нею.
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26.03.2021 00:47 Ответить
Чубаров не понял смысла. это интерактиваная карта Крыма, на которой обозначены сторонники Навального, готовые выйти ни митинг за его освобождение.
Навальный - последний человек в рф с которым нам стоит бодаться.
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27.03.2021 23:57 Ответить
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