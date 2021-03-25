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У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров

У штабі Навального відмовилися виправити карту з

Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті "Свободу Навальному", де окупований Крим позначений як частина Росії.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якої я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - зазначив Чубаров.

Він додав, що не хоче "транслювати аргументи", якими Волков пояснив свою відмову.

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"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - написав Чубаров.

У штабі Навального відмовилися виправити карту з російським Кримом, - Чубаров 01

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Топ коментарі
+51
Очень ошибаются те, кто считает, что враг Украины - не Россия, а только Путин. Путина не было сто лет назад, и двести, и триста. А Россия была такой же, как и сейчас, т.е. врагом Украины.
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25.03.2021 01:06
+44
Всем давно известно, что даже самый либеральный кацапский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Удивляет, что Чубаров об этом не знал.
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25.03.2021 01:05
+32
Кто бы ни стал следующим президентом казламордии - в отношении Украины ничего не изменится. Это в конце концов необходимо понять и принять как данность. И в соответствии с этим понимание выстраивать свою международную политику в отношении Мордора. И не нужно строить никаких иллюзий. Покуда Мордор жив покоя Украине не будет.
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25.03.2021 01:09
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А що ви хотіли? Що вони заплачуть і приповзуть на колінах? "Тільки ексгумація дасть відповіді на усі питання" - так казали у старому болгарському фільмі. Нічого не змінилось. Крапка.
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25.03.2021 11:17 Відповісти
Кляті лаптєногі! Скрізь як таргани! То в BBC опублікували карту України без Криму! То у Навальнічка (того що по легенді замінить х№№ла і всім буде добре) крим до рахляндії присобачили! Й The Times не відстала! Намалювали Ураїну і написали Belsrus
У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров - Цензор.НЕТ 698
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Вывод простой: навальный не бутерброд, посадили - хай сидит.
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25.03.2021 11:40 Відповісти
Це все, що потрібно знати українцям про "новиє ліца" паРаші.
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25.03.2021 11:46 Відповісти
що там у місцевих дрокєрів на овального?
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25.03.2021 11:47 Відповісти
Згадую слова Олени Степової:
Я утратила все чувства эмпатии и доверия к любым либералам и оппозиционерам из РФ. С 2014-го года у меня нет «не таких русских». Для меня все русские оккупанты. ©
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25.03.2021 11:50 Відповісти
У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6966
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25.03.2021 11:58 Відповісти
Дивує мене тільки одно - з чого в українців (незалежно від поглядів) така спрага за "навастямі із расєі"? Курва. та як на мене, хай хоч передохнуть до єдиного, хоть діамантами обсипаються. Мусять українці, яким не байдуже майбутнє України, вимагати повної блокади всього кацапського. Я не розумію, чому і досі посол сидить в мацквє? Якого хріна лисого не вести перемовини з кремлядью через амбасади третіх країн, наприклад Канади чи США. Чому і досі їздить транспорт за порєбрік? Чому таке лайно як ригоанально-комуняче ожопапе знаходиться у всіх структурах країни? І за них голосують не марсіани, не путінХУЙЛО, і не якісь міфічні колаборанти! Чому інформаційні потоки заполонили геть всі ЗМІ і інтернет в Україні? І ось на останнє питання маю відповідь - бо, курва, величезний запит в Україні на "вєстачки с расєї". І доки так буде - не буде миру в Україні.
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25.03.2021 15:32 Відповісти
Тут на "Цензорі" вже писали - гірше війни з росією може бути тільки дружба з нею.
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26.03.2021 00:47 Відповісти
Чубаров не понял смысла. это интерактиваная карта Крыма, на которой обозначены сторонники Навального, готовые выйти ни митинг за его освобождение.
Навальный - последний человек в рф с которым нам стоит бодаться.
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27.03.2021 23:57 Відповісти
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