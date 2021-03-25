У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров

Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті "Свободу Навальному", де окупований Крим позначений як частина Росії.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якої я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - зазначив Чубаров.

Він додав, що не хоче "транслювати аргументи", якими Волков пояснив свою відмову.

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"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - написав Чубаров.

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