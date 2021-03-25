У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров
Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті "Свободу Навальному", де окупований Крим позначений як частина Росії.
Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якої я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - зазначив Чубаров.
Він додав, що не хоче "транслювати аргументи", якими Волков пояснив свою відмову.
"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - написав Чубаров.
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Я утратила все чувства эмпатии и доверия к любым либералам и оппозиционерам из РФ. С 2014-го года у меня нет «не таких русских». Для меня все русские оккупанты. ©
Навальный - последний человек в рф с которым нам стоит бодаться.