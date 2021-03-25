В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки , - замминистра здравоохранения Иващенко

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые провели трансплантацию почки.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В НДСБ "Охматдет" впервые провели трансплантацию почки для 14-летней девочки", - сказал он.

По словам замминистра, больница стала вторым медучреждением, в котором одновременно проводятся трансплантации костного мозга и органов.

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