В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки , - замминистра здравоохранения Иващенко
В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые провели трансплантацию почки.
Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В НДСБ "Охматдет" впервые провели трансплантацию почки для 14-летней девочки", - сказал он.
По словам замминистра, больница стала вторым медучреждением, в котором одновременно проводятся трансплантации костного мозга и органов.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий25.03.2021 10:28 Ответить Мне нравится 2
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