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Данилов (1066) СНБО (4228) ЧВК Вагнер (1326)

Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах"

Данилов: У СНБО нет ни одного документа о

Совет национальной безопасности и оборони не рассматривал вопрос о провале спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера".

Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он.

Данилов считает, что публично обсуждать работу разведки - это "моветон".

"Так не делает ни одна страна в мире. Если мы говорим, что мы государство и у нас есть мощная разведка (а она у нас есть), то мы не имеем права говорить о том, где они работают, как они работают, чем они занимаются - это закрытая информация на 100%", - подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта

Секретарь СНБО также высказал сомнение в том, что будущий фильм Bellingcat о провале спецоперации вызовет общественный резонанс.

"Давайте мы сразу сделаем акцент на слове "если" (фильм выйдет и вызовет резонанс. - Ред.). Мы не можем предположениям жить - Совет нацбезопасности работает только с фактами. А с домыслами и предположениями мы не можем работать, потому что РФ нам каждый день "подбрасывает" новые вызовы, на которые мы должны реагировать", - сказал Данилов.

"Что касается "вагнеровцев", то мы вообще на эту тему не разговариваем", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+37
Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 4662
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25.03.2021 16:18
+37
Так данилов уже сам и признался, что зебилы уничтожили все документы лишь бы народ не видел, какое сцикливое ничтожество управляет страной.
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25.03.2021 16:19
+36
Мы не разведку обсуждаем публично,а предательство в верхах власти
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25.03.2021 16:18
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...дожёвывая последний клочок бумаги.
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25.03.2021 16:17 Ответить
Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 4662
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25.03.2021 16:18 Ответить
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25.03.2021 16:19 Ответить
Цікаво, данілов буде так само, як пшонка тікати, чи він знов скаже то все дохлий від передозу ********** винуватий, а у мене ніяких документів не було, у мене кнопковий телефон, інтернету нема і по телевізору йдуть тільки УТ-1 і УТ-2, навіть дециметрових каналів немає
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25.03.2021 16:44 Ответить
английский же хоть в рамках школьной программы знаете? ... Тут вам Грозев кричит : Астанавитесь!!! Gave an interview to Ukraine's https://twitter.com/LIGAnet @LIGAnet where I was asked to rank, subjectively, the top 5 intel agencies. Using a particular set of criteria, I ranked Ukraine's intel services over Russia's - partly because of recent daring extraction ops, like the Tsemakh and Wagnerian ops. However, as before, we do not comment on our ********** investigation into WagnerGate - and the rumors being spread today in Ukraine that we "received a tip from a Western intel service suggesting sabotage" are simply wild, irresponsible fabrications. And again more misleading articles today. No, we are no publishing a documentary "in late March", and no, the documentary is not "about treason". It's about an incredibly daring special operation, how it came to be, what it already achieved, and what caused it to be aborted. .. https://twitter.com/christogrozev/status/1375094730149797890 Christo Grozev https://twitter.com/christogrozev/status/1375094730149797890 Christo Grozev
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25.03.2021 17:07 Ответить
So, "what caused it to be aborted"?
Давай дочекаємось...
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25.03.2021 23:30 Ответить
це тре усвідомити тим хто не може припинити істерію ...
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26.03.2021 00:05 Ответить
Тобто, ви думаєте що ніякої операції не було? Ніхто нічого не зливав кацапам? Ну добре, я зрозумів, вам до зоопсихолога, а потім до мого колеги на прийом, це я вам як паталогоанатом кажу.
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26.03.2021 09:12 Ответить
Так а в ОПу можливо розглядати ? Ото *кантора * сПРацювала ,
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25.03.2021 16:17 Ответить
Данилов - не глава разведки. Он может комментировать только то что ему дают. Нет документов от СБУ или парламента - ему нечего сказать. Да у него и нет таких полномочий, т.к. СНБО - орган при президенте...
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25.03.2021 17:13 Ответить
Зараз вже немає...
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25.03.2021 16:17 Ответить
Рукописи ведь не горят, а значит они все-таки есть
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25.03.2021 16:18 Ответить
у американцев-точно есть...
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25.03.2021 16:23 Ответить
Ну конечно. Данилов избрал совершенно глупую тактику отнекиваться. Это всегда приносило прямо противоположные результаты.
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25.03.2021 16:31 Ответить
Данилов про "вагнергейт" :Коли нам починають розповідати нісенітниці, вони починають розповсюджуватися по всіх телеграм-каналах, по фейсбуках, інших мережах - зупинити це вкрай важко.Тому ще раз кажу - що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо...До речі, мені не подобається слова "фейк". Раніше було набагато смачніше українське слово "брехня". Як тільки починаєш з кимось з'ясовувати стосунки щодо брехні - просто якийсь жах. ...
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25.03.2021 16:52 Ответить
что-то меня терзают смутные сомнения))Данилов-перелогинься!!
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25.03.2021 18:46 Ответить
чекаю на інсайди з ЦРУ та Мі -6 ... ))))
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25.03.2021 19:41 Ответить
конечно .. у Гордона с Бутусовым же есть свои источники в ЦРУ и Ми-6 .. они всьо восстановят
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25.03.2021 16:48 Ответить
Мы не разведку обсуждаем публично,а предательство в верхах власти
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25.03.2021 16:18 Ответить
Ну так чтобы обсуждать нужно наверное документы иметь или достоверную информацию.
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25.03.2021 18:39 Ответить
конечно нет

куда делись документы и почему у Ермака запор непонятно
Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 6754
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25.03.2021 16:19 Ответить
Зачем ты своего ребенка туалетной бумагой кормишь?
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25.03.2021 16:35 Ответить
а ты реально надеешься на дибильный вопрос получить ответ ?
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25.03.2021 16:38 Ответить
Это документы по "вагнеровцам"?
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25.03.2021 17:25 Ответить
Цей малюк схожий на ВАЗеленського чи дерьмака?
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25.03.2021 17:35 Ответить
Як би їв вживаний папір, то була би копія.
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25.03.2021 21:09 Ответить
Так данилов уже сам и признался, что зебилы уничтожили все документы лишь бы народ не видел, какое сцикливое ничтожество управляет страной.
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25.03.2021 16:19 Ответить
Уже нет
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25.03.2021 16:20 Ответить
а мы не говорим как и где работает разведка. мы говорим о том как кто и когда слил информацию мешающую этой работе разведки.
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25.03.2021 16:20 Ответить
Их всех кажется отбирают на посады по степени дебилизма в обратной пропорции.
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25.03.2021 16:20 Ответить
там порог IQ для прохода. "не выше чем...."
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25.03.2021 16:31 Ответить
Там не порог.......... там плинтус и все, что под ним.
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25.03.2021 17:34 Ответить
Бо тема "вагнерівців" для влади це як "анал-табу".
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25.03.2021 16:21 Ответить
Хорошо вам, ведь вы без табу
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25.03.2021 16:23 Ответить
Стал бы луноликий такие бумаги в свое PR-агентство отправлять...
Вы кто такие, вообще?!
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25.03.2021 16:22 Ответить
Ляля-тополя...Короче-перекинул стрелки на ермака и его шоблу,окопавшуюся в ОП. И правильно сделал. Клован? Вообще хрен с горы, судя по всему.
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25.03.2021 16:23 Ответить
Офигеть! Есть ощущение, что все документы с упоминанием ЧВК "Вагнера" уничтожаются или УЖЕ канули, а Христо Грозева назовут выдумщиком, фантазером или еще хуже, манипулятором. У плесени хорошо выходит копировать всякую мразь, которая вроде бы родилась, как человек.
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25.03.2021 16:23 Ответить
Але Грозєв уже зробив собі міжнародну репутацію на розслідуваннях МН-17 і отруєння Навального! Тому якщо зелені назвуть його маніпулятором, то на міжнародній арені це буде просто голосний пук. І навіть тут у нас в лише найбільш упороті зебіли можуть повірити таким заявам ОП... І так, того, хто ставить під сумнів розслідування Беллінгкету, можна сміливо клеймити як ватніка - бо тоді виходить, що ця людина і в офіційну версію по МН-17 не вірить!
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25.03.2021 16:31 Ответить
От прям таки в суспільстві не обговорюється розвідка? А справа Дрейфуса, а Іран-контрас, а діяльність Мати Харі? А Pentagon papers?
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25.03.2021 16:24 Ответить
Это у вас, дыбилов, нет документов по вагнеровцам, а у Штатах, у Турции и у Ми-6 Великобритании они есть и аккуратненько подшиты, пронумерованы и сложены в отдельную папочку под названием "Оманский вислюк".
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25.03.2021 16:24 Ответить
Данилов, не тупи. Твой шеф видимо замешан в этом, прямо или косвенно. Посмотрим "кино" - поймём ху из ху. Пока это тоже одна из причин, почему Байден не хочет разговаривать с ЗЕ.
ИМХО.
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25.03.2021 16:24 Ответить
Я думаю, Байдену кіно не треба, йому ЦРУ доповіли вже давно... Кіно - це для широкого загалу, хто в темі - той все знає і розуміє!
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25.03.2021 16:32 Ответить
Звісно що кіно від Биллингкет - то для нас, бо дядечко Джо дивився інше "кіно" 😁
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26.03.2021 07:06 Ответить
Данілов, як завжди бреше. Але тут він має рацію і "отмазку" - така інформація дійсно не підлягає публічному обговоренню. Тому, чим більше "мутняка" тим краще.
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25.03.2021 16:25 Ответить
Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь, ми кушаем.. (с)

Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 9530
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25.03.2021 16:25 Ответить
та да...откуда им взяться? )))
шо горит уже сгорело... ))))
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25.03.2021 16:27 Ответить
зеЛя/ермак/потнов/демченко за все ответят.дело времени
тюряга ждет
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25.03.2021 16:31 Ответить
брешуть зелені виродки
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25.03.2021 16:33 Ответить
конь коня не сьест...
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25.03.2021 16:33 Ответить
То це, недолік РНБО! Чому у вас нема досі ніяких документів?
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25.03.2021 16:35 Ответить
"У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"
Так затребуйте. Самі документи до вас не прибіжать. Викручуватися не гарно.
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25.03.2021 16:35 Ответить
Всі документи з цієї "справи" знаходяться у організатора цієї операції. Вона задумана і проводиться ще з кінця 2018року. Всі питання до організатора.
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25.03.2021 16:38 Ответить
До ЦРУ?
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25.03.2021 16:45 Ответить
Даю посилання. https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-operatsia-zatrymannia-vahnerivtsiv/31027303.html
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25.03.2021 16:52 Ответить
Тю, так він не органіхатор, він тільки добро давав. Організатори - ЦРУ і МІ-6! До речі, саме Мі-6 зливає потихеньку інфу Беллінгкету...
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25.03.2021 16:59 Ответить
Тю, тоді які питання про злив інформації до наших керівників? Якщо саме Мі-6 "..зливає потихеньку інфу Беллінгкету...". Одним словом, ПО затіяв, Мі-6 зливає,а винні - в офісі Президента України.
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25.03.2021 17:04 Ответить
Усі питання задаватимш після виходу фільму... Мі-6 ж не кацапам інфу злила, а кацапам злили наші!
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25.03.2021 17:05 Ответить
"...Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.
"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", - резюмировал он" Источник:https://censor.net/ru/n3255445 Так, що кіно може з іншими героями.
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25.03.2021 18:11 Ответить
Абсолютно ніхто не знає і не чув про "вагнерівців" і жодного разу по телевізору не говорили, в інтернеті не було повідомлень? Потрібно завірити нотаріусом, бажано московським і занести в РНБО і тоді це буде документ і тоді буде підстава для розгляду?
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25.03.2021 16:40 Ответить
данилов, когда эту операцию спланировали в 2018 году ты тогда был никем , простым чиновником из донецка, поэтому ты о ней и не слышал и не ведал.
второе- когда операция получила свое развитие и была позорно слита в 2020 году ,ты тоже мог ничего не знать о ней, т.к. на том совещании ты не присутствовал. хотя твой зам демченко, который там был , и который глава комитета по разведке (не понятно правда за какие такие заслуги) должен был тебе как начальнику доложить. значит зам у тебя такой.... а вообще значит врете или ты или зам.
третье - наверняка отмазуешь керивныцтво (наверное такой темник из оп) потому что после Беллинкэта разголос будет очень большой.
четвертое - помнится мне что неделю тому назад ио главы гбр в интервью признал что такая операция готовилась и сейчас ведется расследование с допытами лиц присутствовавших на той нараде. так кто врет данилов? ты или гбр или может офицеры разведки бравшие в операции участие и дававшие интервью ? или вы украинцев за стадо держите? а принцип сделал - отвечай , это для кого? для пушкина?
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25.03.2021 16:41 Ответить
Навіть стенограми засідання РБ коли доповідали про операцію? Тобто, РБ збирається незаконно?
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25.03.2021 16:43 Ответить
Данилов: У СНБО нет ни одного неудобного документа о "вагнеровцах"...всё так туманно.
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25.03.2021 16:46 Ответить
дядько солідний довіра появилась а тут??
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25.03.2021 17:28 Ответить
Требо запросити панів, до дубочку...
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25.03.2021 16:46 Ответить
Для них осика!
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25.03.2021 17:19 Ответить
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов......???!!!!!
"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он..................?????!!!!!
И еще........?????!!!!! ......так понимаю СБУ поднялась с какого то места на какое то место... в рейтинге......????!!!! ..кхе, кхе.....у вас есть эти документы по рейтингу?... они к вам поступали?.

https://censor.net/ru/n3255583
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25.03.2021 16:51 Ответить
а то их кто-то оставил бы потомкам при таком раскладе..., можно ж выйти на сами верхи..., это треш вообще, может у кого-то хоть копии остались))...
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25.03.2021 16:51 Ответить
ну кто бы сомневался
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25.03.2021 16:58 Ответить
Когда уже то кино на 1+1 покажут?
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25.03.2021 17:00 Ответить
Вся эта показушная история с действиями РНБО - это попытка мимикрировать и защититься от Вагнергейта.
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25.03.2021 17:02 Ответить
Таварищ Данилов, а тебе не кажется что после провала операции и засветки её перед ФСБ она потеряла секретность?
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25.03.2021 17:02 Ответить
читать надо буквально:"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было"Источник: https://censor.net/ru/n3255583 и ведь он прав, т.к такие документы в СНБО не хранятся, но есть ответ на утверждение Данилова, что этих документов в СНБО никогда не было по той простой причине, что 1.этот вопрос на рассмотрение СНБО не выносился 2. он как глава этой службы их просто не запрашивал.
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25.03.2021 17:02 Ответить
Если мы говорим, что мы государство и ...

Есть или говорим?
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25.03.2021 17:04 Ответить
Фірмі з російським корінням дозволили будувати завод у Стрию- Львів.
Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.

Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.



https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265


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25.03.2021 17:38 Ответить
Фаховіше, ніж наші чиновники, валяти дурня не вміє ніхто
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25.03.2021 18:00 Ответить
Для Даунилова секрет Полишинеля что информацию, что это был срыв операции по причине

предательства знают далеко за пределами Украины? Жалкие потуги оправдать предателей

приведут лишь к прогнозируемому закату его политической карьеры, ибо в такой должности

как у него на стороне Украины нужно стоять ВСЕГДА а не ВЫБОРОЧНО.
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25.03.2021 18:32 Ответить
навіщо вам документи - читайте "фабулу" в інтернеті!
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25.03.2021 20:00 Ответить
йим потрибни бомАжкы, шо котык похавав...)))
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25.03.2021 21:31 Ответить
 
 