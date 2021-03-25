Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах"
Совет национальной безопасности и оборони не рассматривал вопрос о провале спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера".
Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он.
Данилов считает, что публично обсуждать работу разведки - это "моветон".
"Так не делает ни одна страна в мире. Если мы говорим, что мы государство и у нас есть мощная разведка (а она у нас есть), то мы не имеем права говорить о том, где они работают, как они работают, чем они занимаются - это закрытая информация на 100%", - подчеркнул он.
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Секретарь СНБО также высказал сомнение в том, что будущий фильм Bellingcat о провале спецоперации вызовет общественный резонанс.
"Давайте мы сразу сделаем акцент на слове "если" (фильм выйдет и вызовет резонанс. - Ред.). Мы не можем предположениям жить - Совет нацбезопасности работает только с фактами. А с домыслами и предположениями мы не можем работать, потому что РФ нам каждый день "подбрасывает" новые вызовы, на которые мы должны реагировать", - сказал Данилов.
"Что касается "вагнеровцев", то мы вообще на эту тему не разговариваем", - добавил он.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Давай дочекаємось...
куда делись документы и почему у Ермака запор непонятно
Вы кто такие, вообще?!
ИМХО.
шо горит уже сгорело... ))))
тюряга ждет
Так затребуйте. Самі документи до вас не прибіжать. Викручуватися не гарно.
"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", - резюмировал он" Источник:https://censor.net/ru/n3255445 Так, що кіно може з іншими героями.
второе- когда операция получила свое развитие и была позорно слита в 2020 году ,ты тоже мог ничего не знать о ней, т.к. на том совещании ты не присутствовал. хотя твой зам демченко, который там был , и который глава комитета по разведке (не понятно правда за какие такие заслуги) должен был тебе как начальнику доложить. значит зам у тебя такой.... а вообще значит врете или ты или зам.
третье - наверняка отмазуешь керивныцтво (наверное такой темник из оп) потому что после Беллинкэта разголос будет очень большой.
четвертое - помнится мне что неделю тому назад ио главы гбр в интервью признал что такая операция готовилась и сейчас ведется расследование с допытами лиц присутствовавших на той нараде. так кто врет данилов? ты или гбр или может офицеры разведки бравшие в операции участие и дававшие интервью ? или вы украинцев за стадо держите? а принцип сделал - отвечай , это для кого? для пушкина?
"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он..................?????!!!!!
И еще........?????!!!!! ......так понимаю СБУ поднялась с какого то места на какое то место... в рейтинге......????!!!! ..кхе, кхе.....у вас есть эти документы по рейтингу?... они к вам поступали?.
https://censor.net/ru/n3255583
Есть или говорим?
Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.
Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.
https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265
предательства знают далеко за пределами Украины? Жалкие потуги оправдать предателей
приведут лишь к прогнозируемому закату его политической карьеры, ибо в такой должности
как у него на стороне Украины нужно стоять ВСЕГДА а не ВЫБОРОЧНО.