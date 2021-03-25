Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"
Рада національної безпеки і оборони не розглядала питання про провал спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".
Про це в інтерв'ю "BBC News Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно: жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте "щодо вагнерівців", в апараті РНБО немає і ніколи не було. Жодного питання з приводу цих речей не було", - заявив він.
Данілов вважає, що публічно обговорювати роботу розвідки - це "моветон".
"Так не робить жодна країна у світі. Якщо ми говоримо, що ми держава і у нас є потужна розвідка (а вона у нас є), то ми не маємо права говорити про те, де вони працюють, як вони працюють, чим вони займаються - це закрита інформація на 100%", - підкреслив він.
Секретар РНБО також висловив сумнів у тому, що майбутній фільм Bellingcat про провал спецоперації викличе суспільний резонанс.
"Давайте ми відразу зробимо акцент на слові "якщо"(фільм вийде і викличе резонанс. - Ред.). Ми не можемо припущеннями жити - Рада нацбезпеки працює тільки з фактами. А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожен день "підкидає" нові виклики, на які ми повинні реагувати", - сказав Данілов.
"Що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо", - додав він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Давай дочекаємось...
куда делись документы и почему у Ермака запор непонятно
Вы кто такие, вообще?!
ИМХО.
шо горит уже сгорело... ))))
тюряга ждет
Так затребуйте. Самі документи до вас не прибіжать. Викручуватися не гарно.
"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", - резюмировал он" Источник:https://censor.net/ru/n3255445 Так, що кіно може з іншими героями.
второе- когда операция получила свое развитие и была позорно слита в 2020 году ,ты тоже мог ничего не знать о ней, т.к. на том совещании ты не присутствовал. хотя твой зам демченко, который там был , и который глава комитета по разведке (не понятно правда за какие такие заслуги) должен был тебе как начальнику доложить. значит зам у тебя такой.... а вообще значит врете или ты или зам.
третье - наверняка отмазуешь керивныцтво (наверное такой темник из оп) потому что после Беллинкэта разголос будет очень большой.
четвертое - помнится мне что неделю тому назад ио главы гбр в интервью признал что такая операция готовилась и сейчас ведется расследование с допытами лиц присутствовавших на той нараде. так кто врет данилов? ты или гбр или может офицеры разведки бравшие в операции участие и дававшие интервью ? или вы украинцев за стадо держите? а принцип сделал - отвечай , это для кого? для пушкина?
"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он..................?????!!!!!
И еще........?????!!!!! ......так понимаю СБУ поднялась с какого то места на какое то место... в рейтинге......????!!!! ..кхе, кхе.....у вас есть эти документы по рейтингу?... они к вам поступали?.
https://censor.net/ru/n3255583
Есть или говорим?
Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.
Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.
https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265
предательства знают далеко за пределами Украины? Жалкие потуги оправдать предателей
приведут лишь к прогнозируемому закату его политической карьеры, ибо в такой должности
как у него на стороне Украины нужно стоять ВСЕГДА а не ВЫБОРОЧНО.