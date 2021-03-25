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Данілов (1259) РНБО (2244) ПВК Вагнер (1534)

Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"

Данілов: У РНБО немає жодного документа про

Рада національної безпеки і оборони не розглядала питання про провал спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".

Про це в інтерв'ю "BBC News Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте "щодо вагнерівців", в апараті РНБО немає і ніколи не було. Жодного питання з приводу цих речей не було", - заявив він.

Данілов вважає, що публічно обговорювати роботу розвідки - це "моветон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Зеленський порушив закон, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання багатьох членів РНБО: ОП ганебно приховує провал Вагнергейту

"Так не робить жодна країна у світі. Якщо ми говоримо, що ми держава і у нас є потужна розвідка (а вона у нас є), то ми не маємо права говорити про те, де вони працюють, як вони працюють, чим вони займаються - це закрита інформація на 100%", - підкреслив він.

Секретар РНБО також висловив сумнів у тому, що майбутній фільм Bellingcat про провал спецоперації викличе суспільний резонанс.

"Давайте ми відразу зробимо акцент на слові "якщо"(фільм вийде і викличе резонанс. - Ред.). Ми не можемо припущеннями жити - Рада нацбезпеки працює тільки з фактами. А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожен день "підкидає" нові виклики, на які ми повинні реагувати", - сказав Данілов.

"Що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+37
Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 4662
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25.03.2021 16:18
+37
Так данилов уже сам и признался, что зебилы уничтожили все документы лишь бы народ не видел, какое сцикливое ничтожество управляет страной.
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25.03.2021 16:19
+36
Мы не разведку обсуждаем публично,а предательство в верхах власти
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25.03.2021 16:18
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...дожёвывая последний клочок бумаги.
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25.03.2021 16:17 Відповісти
Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 4662
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25.03.2021 16:18 Відповісти
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25.03.2021 16:19 Відповісти
Цікаво, данілов буде так само, як пшонка тікати, чи він знов скаже то все дохлий від передозу ********** винуватий, а у мене ніяких документів не було, у мене кнопковий телефон, інтернету нема і по телевізору йдуть тільки УТ-1 і УТ-2, навіть дециметрових каналів немає
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25.03.2021 16:44 Відповісти
английский же хоть в рамках школьной программы знаете? ... Тут вам Грозев кричит : Астанавитесь!!! Gave an interview to Ukraine's https://twitter.com/LIGAnet @LIGAnet where I was asked to rank, subjectively, the top 5 intel agencies. Using a particular set of criteria, I ranked Ukraine's intel services over Russia's - partly because of recent daring extraction ops, like the Tsemakh and Wagnerian ops. However, as before, we do not comment on our ********** investigation into WagnerGate - and the rumors being spread today in Ukraine that we "received a tip from a Western intel service suggesting sabotage" are simply wild, irresponsible fabrications. And again more misleading articles today. No, we are no publishing a documentary "in late March", and no, the documentary is not "about treason". It's about an incredibly daring special operation, how it came to be, what it already achieved, and what caused it to be aborted. .. https://twitter.com/christogrozev/status/1375094730149797890 Christo Grozev https://twitter.com/christogrozev/status/1375094730149797890 Christo Grozev
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25.03.2021 17:07 Відповісти
So, "what caused it to be aborted"?
Давай дочекаємось...
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25.03.2021 23:30 Відповісти
це тре усвідомити тим хто не може припинити істерію ...
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26.03.2021 00:05 Відповісти
Тобто, ви думаєте що ніякої операції не було? Ніхто нічого не зливав кацапам? Ну добре, я зрозумів, вам до зоопсихолога, а потім до мого колеги на прийом, це я вам як паталогоанатом кажу.
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26.03.2021 09:12 Відповісти
Так а в ОПу можливо розглядати ? Ото *кантора * сПРацювала ,
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25.03.2021 16:17 Відповісти
Данилов - не глава разведки. Он может комментировать только то что ему дают. Нет документов от СБУ или парламента - ему нечего сказать. Да у него и нет таких полномочий, т.к. СНБО - орган при президенте...
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25.03.2021 17:13 Відповісти
Зараз вже немає...
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25.03.2021 16:17 Відповісти
Рукописи ведь не горят, а значит они все-таки есть
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25.03.2021 16:18 Відповісти
у американцев-точно есть...
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25.03.2021 16:23 Відповісти
Ну конечно. Данилов избрал совершенно глупую тактику отнекиваться. Это всегда приносило прямо противоположные результаты.
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25.03.2021 16:31 Відповісти
Данилов про "вагнергейт" :Коли нам починають розповідати нісенітниці, вони починають розповсюджуватися по всіх телеграм-каналах, по фейсбуках, інших мережах - зупинити це вкрай важко.Тому ще раз кажу - що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо...До речі, мені не подобається слова "фейк". Раніше було набагато смачніше українське слово "брехня". Як тільки починаєш з кимось з'ясовувати стосунки щодо брехні - просто якийсь жах. ...
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25.03.2021 16:52 Відповісти
что-то меня терзают смутные сомнения))Данилов-перелогинься!!
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25.03.2021 18:46 Відповісти
чекаю на інсайди з ЦРУ та Мі -6 ... ))))
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25.03.2021 19:41 Відповісти
конечно .. у Гордона с Бутусовым же есть свои источники в ЦРУ и Ми-6 .. они всьо восстановят
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25.03.2021 16:48 Відповісти
Мы не разведку обсуждаем публично,а предательство в верхах власти
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25.03.2021 16:18 Відповісти
Ну так чтобы обсуждать нужно наверное документы иметь или достоверную информацию.
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25.03.2021 18:39 Відповісти
конечно нет

куда делись документы и почему у Ермака запор непонятно
Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 6754
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25.03.2021 16:19 Відповісти
Зачем ты своего ребенка туалетной бумагой кормишь?
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25.03.2021 16:35 Відповісти
а ты реально надеешься на дибильный вопрос получить ответ ?
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25.03.2021 16:38 Відповісти
Это документы по "вагнеровцам"?
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25.03.2021 17:25 Відповісти
Цей малюк схожий на ВАЗеленського чи дерьмака?
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25.03.2021 17:35 Відповісти
Як би їв вживаний папір, то була би копія.
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25.03.2021 21:09 Відповісти
Так данилов уже сам и признался, что зебилы уничтожили все документы лишь бы народ не видел, какое сцикливое ничтожество управляет страной.
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25.03.2021 16:19 Відповісти
Уже нет
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25.03.2021 16:20 Відповісти
а мы не говорим как и где работает разведка. мы говорим о том как кто и когда слил информацию мешающую этой работе разведки.
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25.03.2021 16:20 Відповісти
Их всех кажется отбирают на посады по степени дебилизма в обратной пропорции.
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25.03.2021 16:20 Відповісти
там порог IQ для прохода. "не выше чем...."
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25.03.2021 16:31 Відповісти
Там не порог.......... там плинтус и все, что под ним.
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25.03.2021 17:34 Відповісти
Бо тема "вагнерівців" для влади це як "анал-табу".
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25.03.2021 16:21 Відповісти
Хорошо вам, ведь вы без табу
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25.03.2021 16:23 Відповісти
Стал бы луноликий такие бумаги в свое PR-агентство отправлять...
Вы кто такие, вообще?!
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25.03.2021 16:22 Відповісти
Ляля-тополя...Короче-перекинул стрелки на ермака и его шоблу,окопавшуюся в ОП. И правильно сделал. Клован? Вообще хрен с горы, судя по всему.
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25.03.2021 16:23 Відповісти
Офигеть! Есть ощущение, что все документы с упоминанием ЧВК "Вагнера" уничтожаются или УЖЕ канули, а Христо Грозева назовут выдумщиком, фантазером или еще хуже, манипулятором. У плесени хорошо выходит копировать всякую мразь, которая вроде бы родилась, как человек.
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25.03.2021 16:23 Відповісти
Але Грозєв уже зробив собі міжнародну репутацію на розслідуваннях МН-17 і отруєння Навального! Тому якщо зелені назвуть його маніпулятором, то на міжнародній арені це буде просто голосний пук. І навіть тут у нас в лише найбільш упороті зебіли можуть повірити таким заявам ОП... І так, того, хто ставить під сумнів розслідування Беллінгкету, можна сміливо клеймити як ватніка - бо тоді виходить, що ця людина і в офіційну версію по МН-17 не вірить!
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25.03.2021 16:31 Відповісти
От прям таки в суспільстві не обговорюється розвідка? А справа Дрейфуса, а Іран-контрас, а діяльність Мати Харі? А Pentagon papers?
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25.03.2021 16:24 Відповісти
Это у вас, дыбилов, нет документов по вагнеровцам, а у Штатах, у Турции и у Ми-6 Великобритании они есть и аккуратненько подшиты, пронумерованы и сложены в отдельную папочку под названием "Оманский вислюк".
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25.03.2021 16:24 Відповісти
Данилов, не тупи. Твой шеф видимо замешан в этом, прямо или косвенно. Посмотрим "кино" - поймём ху из ху. Пока это тоже одна из причин, почему Байден не хочет разговаривать с ЗЕ.
ИМХО.
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25.03.2021 16:24 Відповісти
Я думаю, Байдену кіно не треба, йому ЦРУ доповіли вже давно... Кіно - це для широкого загалу, хто в темі - той все знає і розуміє!
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25.03.2021 16:32 Відповісти
Звісно що кіно від Биллингкет - то для нас, бо дядечко Джо дивився інше "кіно" 😁
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26.03.2021 07:06 Відповісти
Данілов, як завжди бреше. Але тут він має рацію і "отмазку" - така інформація дійсно не підлягає публічному обговоренню. Тому, чим більше "мутняка" тим краще.
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25.03.2021 16:25 Відповісти
Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь, ми кушаем.. (с)

Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 9530
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25.03.2021 16:25 Відповісти
та да...откуда им взяться? )))
шо горит уже сгорело... ))))
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25.03.2021 16:27 Відповісти
зеЛя/ермак/потнов/демченко за все ответят.дело времени
тюряга ждет
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25.03.2021 16:31 Відповісти
брешуть зелені виродки
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25.03.2021 16:33 Відповісти
конь коня не сьест...
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25.03.2021 16:33 Відповісти
То це, недолік РНБО! Чому у вас нема досі ніяких документів?
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25.03.2021 16:35 Відповісти
"У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"
Так затребуйте. Самі документи до вас не прибіжать. Викручуватися не гарно.
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25.03.2021 16:35 Відповісти
Всі документи з цієї "справи" знаходяться у організатора цієї операції. Вона задумана і проводиться ще з кінця 2018року. Всі питання до організатора.
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25.03.2021 16:38 Відповісти
До ЦРУ?
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25.03.2021 16:45 Відповісти
Даю посилання. https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-operatsia-zatrymannia-vahnerivtsiv/31027303.html
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25.03.2021 16:52 Відповісти
Тю, так він не органіхатор, він тільки добро давав. Організатори - ЦРУ і МІ-6! До речі, саме Мі-6 зливає потихеньку інфу Беллінгкету...
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25.03.2021 16:59 Відповісти
Тю, тоді які питання про злив інформації до наших керівників? Якщо саме Мі-6 "..зливає потихеньку інфу Беллінгкету...". Одним словом, ПО затіяв, Мі-6 зливає,а винні - в офісі Президента України.
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25.03.2021 17:04 Відповісти
Усі питання задаватимш після виходу фільму... Мі-6 ж не кацапам інфу злила, а кацапам злили наші!
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25.03.2021 17:05 Відповісти
"...Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.
"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", - резюмировал он" Источник:https://censor.net/ru/n3255445 Так, що кіно може з іншими героями.
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25.03.2021 18:11 Відповісти
Абсолютно ніхто не знає і не чув про "вагнерівців" і жодного разу по телевізору не говорили, в інтернеті не було повідомлень? Потрібно завірити нотаріусом, бажано московським і занести в РНБО і тоді це буде документ і тоді буде підстава для розгляду?
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25.03.2021 16:40 Відповісти
данилов, когда эту операцию спланировали в 2018 году ты тогда был никем , простым чиновником из донецка, поэтому ты о ней и не слышал и не ведал.
второе- когда операция получила свое развитие и была позорно слита в 2020 году ,ты тоже мог ничего не знать о ней, т.к. на том совещании ты не присутствовал. хотя твой зам демченко, который там был , и который глава комитета по разведке (не понятно правда за какие такие заслуги) должен был тебе как начальнику доложить. значит зам у тебя такой.... а вообще значит врете или ты или зам.
третье - наверняка отмазуешь керивныцтво (наверное такой темник из оп) потому что после Беллинкэта разголос будет очень большой.
четвертое - помнится мне что неделю тому назад ио главы гбр в интервью признал что такая операция готовилась и сейчас ведется расследование с допытами лиц присутствовавших на той нараде. так кто врет данилов? ты или гбр или может офицеры разведки бравшие в операции участие и дававшие интервью ? или вы украинцев за стадо держите? а принцип сделал - отвечай , это для кого? для пушкина?
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25.03.2021 16:41 Відповісти
Навіть стенограми засідання РБ коли доповідали про операцію? Тобто, РБ збирається незаконно?
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25.03.2021 16:43 Відповісти
Данилов: У СНБО нет ни одного неудобного документа о "вагнеровцах"...всё так туманно.
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25.03.2021 16:46 Відповісти
дядько солідний довіра появилась а тут??
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25.03.2021 17:28 Відповісти
Требо запросити панів, до дубочку...
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25.03.2021 16:46 Відповісти
Для них осика!
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25.03.2021 17:19 Відповісти
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов......???!!!!!
"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он..................?????!!!!!
И еще........?????!!!!! ......так понимаю СБУ поднялась с какого то места на какое то место... в рейтинге......????!!!! ..кхе, кхе.....у вас есть эти документы по рейтингу?... они к вам поступали?.

https://censor.net/ru/n3255583
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25.03.2021 16:51 Відповісти
а то их кто-то оставил бы потомкам при таком раскладе..., можно ж выйти на сами верхи..., это треш вообще, может у кого-то хоть копии остались))...
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25.03.2021 16:51 Відповісти
ну кто бы сомневался
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25.03.2021 16:58 Відповісти
Когда уже то кино на 1+1 покажут?
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25.03.2021 17:00 Відповісти
Вся эта показушная история с действиями РНБО - это попытка мимикрировать и защититься от Вагнергейта.
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25.03.2021 17:02 Відповісти
Таварищ Данилов, а тебе не кажется что после провала операции и засветки её перед ФСБ она потеряла секретность?
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25.03.2021 17:02 Відповісти
читать надо буквально:"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было"Источник: https://censor.net/ru/n3255583 и ведь он прав, т.к такие документы в СНБО не хранятся, но есть ответ на утверждение Данилова, что этих документов в СНБО никогда не было по той простой причине, что 1.этот вопрос на рассмотрение СНБО не выносился 2. он как глава этой службы их просто не запрашивал.
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25.03.2021 17:02 Відповісти
Если мы говорим, что мы государство и ...

Есть или говорим?
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25.03.2021 17:04 Відповісти
Фірмі з російським корінням дозволили будувати завод у Стрию- Львів.
Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.

Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.



https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265


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25.03.2021 17:38 Відповісти
Фаховіше, ніж наші чиновники, валяти дурня не вміє ніхто
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25.03.2021 18:00 Відповісти
Для Даунилова секрет Полишинеля что информацию, что это был срыв операции по причине

предательства знают далеко за пределами Украины? Жалкие потуги оправдать предателей

приведут лишь к прогнозируемому закату его политической карьеры, ибо в такой должности

как у него на стороне Украины нужно стоять ВСЕГДА а не ВЫБОРОЧНО.
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25.03.2021 18:32 Відповісти
навіщо вам документи - читайте "фабулу" в інтернеті!
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25.03.2021 20:00 Відповісти
йим потрибни бомАжкы, шо котык похавав...)))
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25.03.2021 21:31 Відповісти
 
 