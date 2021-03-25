Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"

Рада національної безпеки і оборони не розглядала питання про провал спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".

Про це в інтерв'ю "BBC News Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте "щодо вагнерівців", в апараті РНБО немає і ніколи не було. Жодного питання з приводу цих речей не було", - заявив він.

Данілов вважає, що публічно обговорювати роботу розвідки - це "моветон".

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"Так не робить жодна країна у світі. Якщо ми говоримо, що ми держава і у нас є потужна розвідка (а вона у нас є), то ми не маємо права говорити про те, де вони працюють, як вони працюють, чим вони займаються - це закрита інформація на 100%", - підкреслив він.

Секретар РНБО також висловив сумнів у тому, що майбутній фільм Bellingcat про провал спецоперації викличе суспільний резонанс.

"Давайте ми відразу зробимо акцент на слові "якщо"(фільм вийде і викличе резонанс. - Ред.). Ми не можемо припущеннями жити - Рада нацбезпеки працює тільки з фактами. А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожен день "підкидає" нові виклики, на які ми повинні реагувати", - сказав Данілов.

"Що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.