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Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации

Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета Министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

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"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - подчеркивают в Офисе Президента.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

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Топ комментарии
+18
А закон, освобождающий от ответственности мародёров, закупающих втридорога через фирмы-прокладки-однодневки?
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25.03.2021 21:31
+12
Тоиздь в случае чего в тюрьму никто не сядет, даже обладатель прекрасной куртки за 625 000 гривень
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25.03.2021 21:32
+11
следующим будет закон " освобождающий от ответственности наших чиновников МОЗ закупивших втридорога эти самые вакцины "
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25.03.2021 21:34
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Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 7071
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25.03.2021 21:31 Ответить
А закон, освобождающий от ответственности мародёров, закупающих втридорога через фирмы-прокладки-однодневки?
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25.03.2021 21:31 Ответить
то постачальникам вакцини до лампочки.
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25.03.2021 22:16 Ответить
Степашка « доктор смерть « миллионы осваивает , куртка за 23 000 $ Зебилам нравится ?
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25.03.2021 22:29 Ответить
Тоиздь в случае чего в тюрьму никто не сядет, даже обладатель прекрасной куртки за 625 000 гривень
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25.03.2021 21:32 Ответить
пальтишко кстати говно . со вкусом у Степанова не очень
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25.03.2021 21:37 Ответить
да уж, носить на себе трёхкомнатную квартиру в Житомире - это дело вкуса

Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 3765
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25.03.2021 22:46 Ответить
Сядет.Тот кому делали.И не сядет, а ляжет.И не в тюрьму, а на кладовище
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25.03.2021 23:06 Ответить
Перед вакцинацией ,наверно ,надо делать обязательно тест
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25.03.2021 21:33 Ответить
За свой счет. Если хочешь нормальный, ~1600 грн
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25.03.2021 21:39 Ответить
В ЕС - бесплатные тесты каждую субботу . Результат в течении 20 минут
Сколько ещё украинцев будут держать в рабовладельческом строе ?
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25.03.2021 21:52 Ответить
Степанова и Шмыгаля в отставку !
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25.03.2021 21:53 Ответить
А зеленского , который их крышует , что не надо ?
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25.03.2021 22:30 Ответить
В Словакии обвал мафии начинался с отставки министра МВД
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25.03.2021 22:32 Ответить
У МЕНЯ КАК юриста один вопросик а кто сказал что производители вакцины за рубежом могли хоть как то нести отвественность за ущерб пациентам смерть инвалидность утрата трудоспособности еврейская шобла захватившая власть в Украине вообще логически не думала и не думает- что и зачем принимает... иски к МОЗ, Президенту КМУ РНБО как были в теории и практике украинцев и даже с уголовным уклоном и ЕСПЧ так и остались в их желаниях и возможностях....вопрос в ином как сегодня работает вообще закон право справедливость неотвратимость и исполнение ...а никак профанация и дебилизация всего и сразу... пример да вот закон "Собакова армяшки рюкзаковича" про не обмеженые полномочия "полицаев псов" на дорогах страну уже захлестнул террор и массовые жалобы в суд...а доходит до того... что даже судьи матом кроют полицаев.... а полицаи под камеру и протокол посылают матом судей в СУДАХ.. о каком вообще законе можно говорит Рюкзакович пожаловался Бубочке мол в ЮТУБЕ полно видосиков показывающих ущербность и то какие обезьяны работают в полиции... мол надо ввести наказание за оскорбления полицаем (Служивые подстилки уже воткнули в Зраду проект такого Галимого закона) ..закручивают гайки только те идиоты которые понимают- что их скоро просто вздернут на пером же или дереве или фонарном столбе....... думаю чуточку скоро полицаев народ просто начнет тупо прикапывать вдоль трассы сам закон принятый придурками в Зраде слугами идиетам таков что внутри статей и структуры закона куча противоречий недосказанности и абсурда главное что полицаи поняли рубим капусту пока не вбылы так и с о всем остальным типа рехформами... РЕФОРМА в Украине должна начаться со стадиона тут Бубочка прав но не тот который он презентовал на выборах.... а тот который в Сантьяго сделал дедушка генерал Августе Пиночет... куда согнал всю шушеру и в течении 3 месяцев пустил ее на окрошку...
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25.03.2021 22:11 Ответить
следующим будет закон " освобождающий от ответственности наших чиновников МОЗ закупивших втридорога эти самые вакцины "
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25.03.2021 21:34 Ответить
А у них разве эта самая ответственность была?
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26.03.2021 01:00 Ответить
Гусарская рулетка.
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25.03.2021 21:35 Ответить
"Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19"
кінець цитати
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25.03.2021 21:36 Ответить
да.. это конец(пздц) вакцинации на которую так надеялись и хотели подзаработать Земародеры.
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26.03.2021 01:06 Ответить
шота вовочка к ьчетвергу не на шутку расходился....
ну ничо,скоро шабат,опять затихнет
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25.03.2021 21:36 Ответить
забористый какой-то допинг дерьмак на нем испытывает видать))))
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25.03.2021 21:59 Ответить
ВООЗ имеет право на ошибку? подумаешь, холопы помрут....Вот и первая зрада преП....та...
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25.03.2021 21:37 Ответить
Вообщето это главное условие всех поставщиков для всех стран. Вся Европа на это уже давно согласилась. Это единственное за что зелёного не стоит ругать.
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25.03.2021 21:43 Ответить
Здрасьте , это уже 21 зрада , а не первая от вашего гниденыша 🤡🤢😈 гундосого
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25.03.2021 22:33 Ответить
тоді явно ніхто вакцинуватись не піде
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25.03.2021 21:37 Ответить
А завтра подпишет закон о принудительной вакцинации.)
Всё о народе думает.😐
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25.03.2021 21:39 Ответить
Ну такой закон он может подписать, скрутить бумагу в трубочку, затусовать себе его именно туда и три раза провернуть для большей действенности.
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26.03.2021 01:02 Ответить
Зашибись .устроились мерзавцы..даже если от их вакцины здохнешь то не смей претензии выдвигать...коронабесие набирает обороты мафия псевдовакцинная потирает руки..развели лохов нормально..
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25.03.2021 21:39 Ответить
Сейчас пойдет обратная реакция:люди просто перестанут вакцинироваться.Ибо как то странно выходит:колись,но ответственность на тебе самом...за предоставленную тебе хз знает какую вакцину.
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25.03.2021 22:22 Ответить
Да успокойтесь Вы. Нечем вакцинироваться покуда. И не известно когда будет. Посему отказываться или нет от вакцинации вопрос даже не стоит.
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26.03.2021 01:03 Ответить
Я вообще не собираюсь вакцинироваться,мне переживать не о чем.
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26.03.2021 08:36 Ответить
Ну каждый делает свой выбор сам. Только вот при такой ситуации с вакцинированием выбор становится очевидным и по сути это выбор без выбора.
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26.03.2021 12:50 Ответить
Дело добровольное.Покаместь.
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26.03.2021 13:38 Ответить
Иное, думаю, будет противоречить как Конституции Украины так и Конвенции по правам человека.
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26.03.2021 15:22 Ответить
У нас Конституцией подтираются на раз
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26.03.2021 16:09 Ответить
Я не знаю где там у Вас Конституцией подтираются. В Украине покуда подобное делать народ не дает. Попытки есть, конечно, но до определенных пределов.
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26.03.2021 16:28 Ответить
Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 7158
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25.03.2021 21:40 Ответить
Ну правильно... Во весь голос народ кричит - от вакцины умирают люди !! А ему похер - взял - и забил болт на жизнь людей !
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25.03.2021 21:42 Ответить
І що?
Одним найвеличнішим указом Зє скоротив і так небагаточисельні ряди бажаючих "запустіть дєльфінов стаю сєбє под кожу".
Значит це що?
Правильно, кількість померлих від ковіду збільшиться в рази.
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25.03.2021 21:45 Ответить
Так это требование ВОЗ ко всем странам.
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25.03.2021 22:26 Ответить
Теперь Зеленые Человечки будут и Новичок закупать.
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25.03.2021 21:47 Ответить
То есть если я подмешаю в дистилированную воду витамины и назову моё "творение" вакциной, за мою аферу мне ничего не будет?! Кто будет проверять компоненты, и кто мне докажет ,что моя "вакцина" не лекарство от вируса.Про побочные последствия вообще нужны годы. Непонятный закон. Очень много лазеек для умного адвоката.
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25.03.2021 21:52 Ответить
ну чисто с логическо-морально-правовой точки зрения - тот, кто снимает ответственность с кого-то автоматически перекладывает ее на себя. так что если что - все конкретные вопросы \почему помер, кто за это ответит, где компенсации и т.д. и т.п.\ - лично к Зе.
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25.03.2021 21:56 Ответить
Ну вообще то в законе как раз про это и идется. КабМин берет на себя всю ответственность за последствия, выплату компенсаций... Но мы же все прекрасно понимаем, в случае чего, хрен чего добьешься.
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25.03.2021 22:00 Ответить
Нэ-нэ-нэ. Позволю себе быть буквоедом-занудой.
В статье сказано:
В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Ни о какой ответственности речь не идет. По крайней мере в статье. Закона я покуда вообще не видел. Кроме того Кабмин регулирует сколько кому и когда выплатить. А это значит он в любой момент может менять правила игры и величину компенсаций. Это не закон, а разводилово. Имею в виду в части ответственности государства за последствия вакцинации.
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26.03.2021 01:09 Ответить
Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 8519
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25.03.2021 21:57 Ответить
Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 2434
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25.03.2021 21:57 Ответить
т.е. бадяжте там шо хотите - ответственности ноль ))) да???
а чем тогда производитель масла или хлеба или сметаны отличается от производителя вакцин? нехай и они ни за что не отвечают...написали масло - значит масло...а там хоть машинное - жрите!
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25.03.2021 21:58 Ответить
Сподіваюсь, Татьяна Лайф вакцинувалась, та жива здорова. Пам'ятаю, що вона збиралась зробити вакцину одразу після Янелоха. Щось я за неї дуже хвилююсь.
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25.03.2021 22:06 Ответить
Есть слабая надежда,что до полезных идиотов таки начнёт доходить,как их разводят на эти вакцины.
"Вакцинируйся,но ответственности мы не несем"- шикарно)))))
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25.03.2021 22:25 Ответить
Ау, зелебобы ! "Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
Поищите в словаре значение термина: "подонок". Как раз к вашему фюреру подходит.
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25.03.2021 23:01 Ответить
Шарик,слухай сюди,мажешь хлеб гуталином и на утро здоров як Гаврюша.У моего дяди,гуталину этого завались.Но ответственности,мы не несём.Если выживешь значит помогло и гуталин сработал
Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин проти COVID-19 від відповідальності за негативні наслідки вакцинації - Цензор.НЕТ 3313
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25.03.2021 23:28 Ответить
Теперь можно шмурдяком колоть.
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26.03.2021 03:26 Ответить
Противозаконный и ПРЕСТУПНЫЙ закон. Ответит обязательно! Такого ПРЯМОГО доказательства ВРЕДА этой бурды,которую колят( типа "вакцины) и ПРЕСТУПНЫХ действий в отношении УКРАИНЦЕВ в ОТКРЫТУЮ допускали только "старые большевики" ,активно истреблявшие украинцев( бравшие и растреливавшие ЦЕЛЫЕ села НИ В ЧЕМ не виновных людей,но обвинявшихся что в их себе есть представители "зелёных",да такой интересный сюжет. Зелёными назывались борцы за Украину. Организовавшим изъятие ВСЕГО съестного,а затем окружавшие села в тридцатые, и истреблявшие и ДЕТЕЙ и МЛАДЕНЦЕВ и "грудничков"). Этот из этой же когорты. Мы нация не помнящая, не привлекшая к суду и осуждению ВИНОВНЫХ,а значить ВСЕ повторят,немного изменив методы ,финал наверное один,хотят уморить как можно больше украинцев.
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26.03.2021 06:26 Ответить
Зелене світло для вакцинальних злочинців
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26.03.2021 09:19 Ответить
 
 