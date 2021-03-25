Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Отмечается, что документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета Министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.
"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - подчеркивают в Офисе Президента.
В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
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Сколько ещё украинцев будут держать в рабовладельческом строе ?
кінець цитати
ну ничо,скоро шабат,опять затихнет
Всё о народе думает.😐
Одним найвеличнішим указом Зє скоротив і так небагаточисельні ряди бажаючих "запустіть дєльфінов стаю сєбє под кожу".
Значит це що?
Правильно, кількість померлих від ковіду збільшиться в рази.
В статье сказано:
В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Ни о какой ответственности речь не идет. По крайней мере в статье. Закона я покуда вообще не видел. Кроме того Кабмин регулирует сколько кому и когда выплатить. А это значит он в любой момент может менять правила игры и величину компенсаций. Это не закон, а разводилово. Имею в виду в части ответственности государства за последствия вакцинации.
а чем тогда производитель масла или хлеба или сметаны отличается от производителя вакцин? нехай и они ни за что не отвечают...написали масло - значит масло...а там хоть машинное - жрите!
"Вакцинируйся,но ответственности мы не несем"- шикарно)))))
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