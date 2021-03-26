Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук
Украина допускает сценарий расширения российской агрессии - и готова дать решительный отпор агрессору.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись:"Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", - сказал Кравчук.
Он отметил, что в нынешней ситуации нужно делать выводы из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий - "и агрессию, и расширение конфликта".
"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), следовательно, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли - Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширение агрессии. к любым сценариям ", - подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.
Кравчук констатировал, что сегодня Украина "совсем не та, какой была пять-шесть лет назад": "Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткий. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права".
Пожалуйста, подождите...
Кравчук здав країну ? Чи утворив (відновив) ?
Вторую Мрию не может уже 30 лет найти денег достроить Украина, так о каком содержании ЯО может речь идти?
Нє ... Червоний директорат і їх діти.
От якби з десяток СУ рвонули, десь на просторах расєї ... Ото новина була б.
Социальные сети возмутило видео из Покровска, где представитель ростовского казачества открыто ведет агитацию
В городе Покровск Донецкой области российские казаки установили на улице палатку и агитируют за свою партию "Держава", открыто представляясь местным жителям представителями ростовского казачества. В социальных сетях обсуждают видео конфликта, который возник между местной жительницей и ростовским казаком, который на одной из улиц города раздавал агитационные материалы пророссийского характера.
Женщина подошла к палатке с мобильным телефоном и начала расспрашивать, кем является мужчина и по какой причине он находится в Покровске в папахе российских казаков.
Мужчина ответил, что является представителем ростовского казачества и партии "Держава" и ведет агитацию за своего кандидата на выборах.
Женщина закатила скандал и потребовала мужчину возвращаться назад в Россию.
"А что вы делаете в Украине? Чего вы сюда приехали? Мы Украина, я живу на Донбассе. Чего вы с Ростова приперлись сюда? Едьте в свой Ростов и развивайте свою область! Вы там нищета! Валите отсюда!" - заявила женщина.
Видео конфликта было опубликовано в социальных сетях и вызвало резонанс, поскольку российское казачество на подконтрольной Украине территории свободно ведет агитацию.
Украине надо начать отбиваться всерьез. Иначе страна останется в "полузаглоченном" состоянии. Только не надо этих дешевых понтов про "возрожденную армию" - это вранье, лучше расскажите за убитое добровольческое движение.
Разрешает?
Одна падла уже приглашала...
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".
Серед мене виникає питання - чому США вщент "знежирили" Лазаренка, який безпосередньо Штатам ніякої шкоди не заподіяв, а Кучму, який пограбував Україну "до ноги", залишили у спокої млосно прогрівати дупу у придбаному за злодійську поживу маєтку на Сардинії? Падлюка Льоня Данилович не лох з Лохвиці і на плечах у нього не жопа з Крижополя. Рудому Іуді-Льоні, мабуть, "30 срібняків" відсипали з кошторису витрат на утримання ЦРУ (США несли величезні витрати по відстеженню кожного з понад 3-х тисяч ядерних зарядів) - у будь-якому разі інше переконливе пояснення віднайти складно. Кравчукові, мабуть, грошей не перепало, тому на старості змушений жебрати у всіляких Мінських ТКГ; як казав Г.Москаль: "Кравчук за гроші напердить у церкві"©
Зараз не прийнято згадувати, але напередодні розвалу СРСР в Київ приїздили Буш-старший і Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав валитися, вони ж першими і обісралися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого у Київі 01.08.1991). А причина їхньої срачки - невизначеність долі третього в світі ядерного "налигача": - у кого виявиться "кнопка"?; - а що, як розповзеться? і т.п. А тут бац, і Будапештський меморандум - дешево і практично, і жахливій казочці - простенький кінець - ніхто нікому нічого не винен - замість договірних гарантій нікчемний Будапештський меморандум.
А тиск чинили з усих боків, тоді був такий тренд - роззброєння.
Те, що отримала Україна за своє ядерне роззброєння - це "понюшка тютюну", не співставна з вищезазначеним обсягом витрат на відстеження української ядерної зброї. А Будапештський меморандум - це найбільша за розмірами нанесеної шкоди державна зрада України.
У підсумку: наймасштабніший державний зрадник насолоджується заможним життям на Сардинії, США з союзниками у найдешевший спосіб вирішили тодішні власні безпекові інтереси, Росія відносно дешево доозброїлася, а Україна - у лайні по самі вуха.