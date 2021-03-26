Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук

Украина допускает сценарий расширения российской агрессии - и готова дать решительный отпор агрессору.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись:"Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", - сказал Кравчук.

Он отметил, что в нынешней ситуации нужно делать выводы из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий - "и агрессию, и расширение конфликта".

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"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), следовательно, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли - Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширение агрессии. к любым сценариям ", - подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук констатировал, что сегодня Украина "совсем не та, какой была пять-шесть лет назад": "Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткий. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права".

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