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агрессия (1700) Кравчук (1160)

Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук

Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук

Украина допускает сценарий расширения российской агрессии - и готова дать решительный отпор агрессору.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись:"Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", - сказал Кравчук.

Он отметил, что в нынешней ситуации нужно делать выводы из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий - "и агрессию, и расширение конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), следовательно, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли - Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширение агрессии. к любым сценариям ", - подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук констатировал, что сегодня Украина "совсем не та, какой была пять-шесть лет назад": "Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткий. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в "нормандском формате" не состоится, пока не будет согласован совместный план по Донбассу, - Кравчук

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Топ комментарии
+11
Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
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26.03.2021 01:40
+5
Уберите этого маразматика нах !!! пускай внукам и правнукам рассказывает как он увековечил их Хфамилию ("кравчучка") а не нам насыпает очередной бред, или то что все знают и так.. ...
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26.03.2021 01:01
+4
Старий софіст. Нічого нового ти не скзав. А хто ж винен, що третій, по силі, ядерний арсенал здали "просто так"?
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26.03.2021 01:01
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Правила форума Совет форумчан
Уберите этого маразматика нах !!! пускай внукам и правнукам рассказывает как он увековечил их Хфамилию ("кравчучка") а не нам насыпает очередной бред, или то что все знают и так.. ...
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26.03.2021 01:01 Ответить
Ну ему надо как то харчеватся Вот о себе и напоминает
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26.03.2021 01:02 Ответить
еще немного и ему насыпят так - что подавиться
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26.03.2021 01:08 Ответить
Сомневаюсь. Если до сих пор не насыпали...
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26.03.2021 01:09 Ответить
Все мы под Богом ходим, а Он поругаем не бывает !!!
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26.03.2021 01:15 Ответить
Доторговались суверенитетом? А полицаи до этого воют из собственным народом, крышуют преступников и власть. А чего вы хотели?
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26.03.2021 04:49 Ответить
Ему не впервые "переобуваться". Далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, что он "пел" с Фокиным в этой же ТКГ. Бог ему судья.
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26.03.2021 06:31 Ответить
Щодо "кравчучки" -- то перебор. Коли срср і навіть, Варшавський договір накрився, то усі республіки страждали, бо так було задумано в Союзі. Щоб щось виготовити, всі деталі робили в різних його кутках. Економіка республіки залежала від Москви. Тому з Незалежністю прийшла проблема в економіці. Навіть в Польщі тоді зупинились фабрики і заводи, заростали бур'яном, а поляки зі своїми візочками їздили і в Україну за товаром, і до Німеччини на заробітки.
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26.03.2021 09:10 Ответить
> Игорь Монахов 01:01

Кравчук здав країну ? Чи утворив (відновив) ?
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26.03.2021 12:52 Ответить
Старий софіст. Нічого нового ти не скзав. А хто ж винен, що третій, по силі, ядерний арсенал здали "просто так"?
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26.03.2021 01:01 Ответить
Если бы тот потенциал остался у Украины, давно бы уже жили как в Северной Корее или Сомали.
Вторую Мрию не может уже 30 лет найти денег достроить Украина, так о каком содержании ЯО может речь идти?
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26.03.2021 09:12 Ответить
Нуууу...думаю, тактическое ЯО в небольшом количестве вполне смогли бы потянуть. Тут дело не только в финансовой возможности содержания, вполне могли и другие факторы повлиять. К примеру, давление Запада на разоружение ядерного потенциала Украины.
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26.03.2021 09:50 Ответить
О тех факторах я даже не упоминаю, финансового хватило. Ни о каких кредитах МВФ и речи бы не шло.
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26.03.2021 09:54 Ответить
Якби не розкрадали бюджет та чесно платили податки, то ми ще й позичили б комусь.
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26.03.2021 10:32 Ответить
А хто розкрадав ? Марсіанє ?
Нє ... Червоний директорат і їх діти.
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26.03.2021 12:53 Ответить
Можливо тактичну ЯЗ і потягнули б ... Але треба у цьому розбиратися. Для неї теж потрібен сервіс і технології. Якщо "скисне" були б проблєми.
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26.03.2021 12:56 Ответить
Так под финансированием ЯО как раз и подразумевается замена устаревших боеголовок, электроники и тому подобного. Это как раз и есть основная часть трат.
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26.03.2021 14:35 Ответить
Угу ... Тоість дешевше буде нові зробити ...
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26.03.2021 18:41 Ответить
Ой ну че штыри кто платить 1,5 официоз из зарплаты?
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26.03.2021 01:09 Ответить
...так, этот кравчук поломался - несите нового
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26.03.2021 01:26 Ответить
Он не ломался, он всегда так "работал".
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26.03.2021 09:05 Ответить
Аби обгадити політика. Це звичка совковораба...
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26.03.2021 01:27 Ответить
Посчитаешь сколько ты заплаоил военноо сбора?
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26.03.2021 01:30 Ответить
Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
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26.03.2021 01:40 Ответить
Ну вот путин к кравчуку причем?
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26.03.2021 01:45 Ответить
Сам стань спочатку Українцем, "все и вся". Пишеш про російську агентуру язиком окупанта. Може тому, що українську не шануєш?
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26.03.2021 09:19 Ответить
Но а сейчас приятные новости пока в Крыму па-дают камни с неба то в лаптемордых свинособак падают вертолёты с не-ба

Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1090

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26.03.2021 02:03 Ответить
Так это ж естественно, он же тяжелее воздуха.
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26.03.2021 06:32 Ответить
у кацапов даже вертолеты бородатые
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26.03.2021 07:46 Ответить
Та ні, то зоб.
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26.03.2021 08:37 Ответить
Літаки і гелікоптери падають в усих країнах. Це не та новина.
От якби з десяток СУ рвонули, десь на просторах расєї ... Ото новина була б.
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26.03.2021 13:06 Ответить
..пусть там обсуждает что хочет, но только не вопросы воды в крым....сегодня уже накукарекал....
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26.03.2021 02:08 Ответить
Дважды бравшие Чечню быдлосы с голой жопой ток на грузинов и белорусов умеют нападать,а когда дают по морде то быдло мавзолейное дрыснит и песни о братском народе поет,Крысы позорные....мля
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26.03.2021 04:06 Ответить
Порошенко посрал на проект Новороссия нехилым способом,надо будет еще и нассыт в пасть рюсскаму быдлу...,не парьтесь чуваки...
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26.03.2021 04:10 Ответить
угу, а еще он восход солнца всему миру каждый день организовывает.. эпический герой...
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26.03.2021 08:18 Ответить
Поверніть нам Порошенка! Негайно! Нехай Коломойського видворить з України в США.
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26.03.2021 09:22 Ответить
В Покровске агитацию российских казаков встретили в штыки: "Мы Украина, чего вы с Ростова приперлись сюда?"
Социальные сети возмутило видео из Покровска, где представитель ростовского казачества открыто ведет агитацию
В городе Покровск Донецкой области российские казаки установили на улице палатку и агитируют за свою партию "Держава", открыто представляясь местным жителям представителями ростовского казачества. В социальных сетях обсуждают видео конфликта, который возник между местной жительницей и ростовским казаком, который на одной из улиц города раздавал агитационные материалы пророссийского характера.
Женщина подошла к палатке с мобильным телефоном и начала расспрашивать, кем является мужчина и по какой причине он находится в Покровске в папахе российских казаков.
Мужчина ответил, что является представителем ростовского казачества и партии "Держава" и ведет агитацию за своего кандидата на выборах.
Женщина закатила скандал и потребовала мужчину возвращаться назад в Россию.
"А что вы делаете в Украине? Чего вы сюда приехали? Мы Украина, я живу на Донбассе. Чего вы с Ростова приперлись сюда? Едьте в свой Ростов и развивайте свою область! Вы там нищета! Валите отсюда!" - заявила женщина.
Видео конфликта было опубликовано в социальных сетях и вызвало резонанс, поскольку российское казачество на подконтрольной Украине территории свободно ведет агитацию. Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1536
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26.03.2021 04:31 Ответить
питухи кизячки приперлись с ростова и спокойно себе за кацапию агитируют ау авакав! ау тоха-блюдолиз !вы где?
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26.03.2021 04:33 Ответить
Некогда, ищут кто стены здания ОПы покрасил.
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26.03.2021 06:35 Ответить
Какая-то сумбурная инфа. Если это Покровск, который на подконтрольной территории, то рос. казаков там сейчас быть не может по умолчанию. К тому же, для чего казакам ехать в Украину и агитировать за российскую партию, которая никак не может осуществлять свою деятельность в другой стране. Скорее всего, вы, батенька, вытащили бородатую инфу, времён оккупации 14 года, когда город непродолжительное время был сепарской территорией. Нехорошо обманывать.
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26.03.2021 10:02 Ответить
Каза́кі бувають https://www.facebook.com/watch/?v=2280418372026262 різними
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26.03.2021 08:44 Ответить
Кравчук, шо б он был здоров, уже раз продал Украину.
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26.03.2021 06:17 Ответить
Стара маразматична комуняка котрий раз лякає війною, да йди вже під три чорти кровосісь...
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26.03.2021 07:38 Ответить
Агрессию нужно не допускать, а пресекать!
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26.03.2021 07:57 Ответить
Во как старая капээсэсная номенклактура работает (языком) ! И наговорил много , и - ни к чему не прицепишься. Нарисовался, важный.

Украине надо начать отбиваться всерьез. Иначе страна останется в "полузаглоченном" состоянии. Только не надо этих дешевых понтов про "возрожденную армию" - это вранье, лучше расскажите за убитое добровольческое движение.
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26.03.2021 08:27 Ответить
Сто значит "допускает"?
Разрешает?
Одна падла уже приглашала...
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26.03.2021 08:57 Ответить
целый экс-президент, просравший ЯО, членство в НАТЕ и ЕС, не знает, как русня видит Украину с 90-х???
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26.03.2021 08:57 Ответить
Навіщо хаяти старенького екс президента, коли самі продали Україну, вірніше, "віддали у добрі руки"...((
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26.03.2021 09:32 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".
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26.03.2021 09:45 Ответить
Перш за все ми повинні відродити в собі українців. В душі, в серці. Тоді і держава буде сильна, і вороги-москалі будуть боятись...
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26.03.2021 09:51 Ответить
А коли ти виродок і кучма здавали ядерний щит ви зрадники усвідомлювали, що таке може статися в будь який момент? Жоден державний лідер від самих недорозвинених держав до самих розвинених ніколи б не зробили такого історичного злочину проти своєї держави та народу. Жоден! А ви виродки зробили і зробили це поки що безкарно. Та в історіію ви все одно ввійдете, як одні з найбільших зрадників України за всю її історію.
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26.03.2021 10:21 Ответить
Третій в світі ядерний арсенал!!! Десятки мілярдів доларів в грошовому еквіваленті, повністю знищена обороноздатність та початок великого грабунку та руйнування. На що вони отримали карт бланш за підписаний ними папірець. В усих підручниках історії має бути на вас це незмиване у віках клеймо.
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26.03.2021 10:24 Ответить
Безумовно і поза всіляким сумнівами, Україну "розвели" на третій у світі за потужністю ядерний арсенал як дурну козу за оберемок соломи. При Кравчукові цю ганьбу тільки розпочато, а остаточно завершено при Кучмі, який замість міжнародного договору з чіткими гарантіями безпеки і недоторканості кордонів України підписав неправоустановлюючий Будапештський меморандум.
Серед мене виникає питання - чому США вщент "знежирили" Лазаренка, який безпосередньо Штатам ніякої шкоди не заподіяв, а Кучму, який пограбував Україну "до ноги", залишили у спокої млосно прогрівати дупу у придбаному за злодійську поживу маєтку на Сардинії? Падлюка Льоня Данилович не лох з Лохвиці і на плечах у нього не жопа з Крижополя. Рудому Іуді-Льоні, мабуть, "30 срібняків" відсипали з кошторису витрат на утримання ЦРУ (США несли величезні витрати по відстеженню кожного з понад 3-х тисяч ядерних зарядів) - у будь-якому разі інше переконливе пояснення віднайти складно. Кравчукові, мабуть, грошей не перепало, тому на старості змушений жебрати у всіляких Мінських ТКГ; як казав Г.Москаль: "Кравчук за гроші напердить у церкві"©
Зараз не прийнято згадувати, але напередодні розвалу СРСР в Київ приїздили Буш-старший і Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав валитися, вони ж першими і обісралися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого у Київі 01.08.1991). А причина їхньої срачки - невизначеність долі третього в світі ядерного "налигача": - у кого виявиться "кнопка"?; - а що, як розповзеться? і т.п. А тут бац, і Будапештський меморандум - дешево і практично, і жахливій казочці - простенький кінець - ніхто нікому нічого не винен - замість договірних гарантій нікчемний Будапештський меморандум.
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26.03.2021 11:51 Ответить
Так тільки про рассею не забувай, вона друга сторона що розброювала Україну. Вина США теж величезна, бо якщо б вони не за наше розброєння разом з росією бралися, а за розброєння росії, то світ був би кращим та безпечнішим. А так дали можливість монстру відродитися. Дві імперії розіграли українську карту, а наші продажні виродки цьому дуже гарно підіграли.
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26.03.2021 11:55 Ответить
Пояснювали 1000 500 разів - без системи керування ЯЗ швидко стає брухтом (ядерним і небезпечним). А кнопка була Москві. І технології (виробництво, устаткування) все було на РФ.
А тиск чинили з усих боків, тоді був такий тренд - роззброєння.
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26.03.2021 13:04 Ответить
Да, да,да...... Мирозуміємо і віримо.
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26.03.2021 13:07 Ответить
Ні, РФ була не другою стороною, а тільки третьою. На Україну тисли: по-перше - США, по-друге - Великобританія. Невеличка подія, яка відбулася у Сумах: тоді існувало Сумське вище артилерійське командне училище (СВАКУ, доречі, найпрестижніше в Союзі, бо тільки воно готувало офіцерів для самохідної артилерії, решта училищ - для причетної). Якось у другій половині 90-х, наприкінці процесу ядерного роззброєння України) до СВАКУ несподівано прибула делегація військових США у супроводі високопосадовців МО України. Американці одразу наполягли, щоб їх провели до парку озброєнь СВАКУ (а це декілька гектар з критими ангарами з самохідними артустановками всіх найменувань у значній кількості, за кожною з яких було закріплено бойовий розрахунок з числа курсантів). Крім того, в ангарах для учбових цілей зберігалися окремі зразки іншої військової техніки. Американці серед сотень зачинених ангарів відразу зорієнтувалися і самостійно знайшли саме той ангар, в якому зберігалася одна-єдина на все СВАКУ самохідна пускова установка автомобільного базування (восьмивісний тягач з транспортно-пусковим контейнером). Далі американці провели ретельний огляд і переконалися, що на установці стоїть саме учбово-тренувальний макет, а не бойова стратегічна ракета (яка саме, не знаю, але щонайменше - середньої дальності, якщо не міжконтинентальна) з макетом ядерної бойової частини. Тим не менш, американці зафіксували всі індефікуючі ознаки тягача і транспортно-пускового контейнера, чим дали зрозуміти, що прослідкують і за цією пусковою установкою. А, якщо взяти до уваги, що кожний стратегічний ракетний полк був озброєний дев'ятьма бойовими і однією учбово-тренувальною ракетою, а Україна успадкувала понад 3 тисячі бойових одиниць ядерної зброї із засобами доставки, то можна тільки уявити обсяг витрат на оперативне (агентурне) і технічне (розвідувальні супутники) відстеження кожної одиниці.
Те, що отримала Україна за своє ядерне роззброєння - це "понюшка тютюну", не співставна з вищезазначеним обсягом витрат на відстеження української ядерної зброї. А Будапештський меморандум - це найбільша за розмірами нанесеної шкоди державна зрада України.
У підсумку: наймасштабніший державний зрадник насолоджується заможним життям на Сардинії, США з союзниками у найдешевший спосіб вирішили тодішні власні безпекові інтереси, Росія відносно дешево доозброїлася, а Україна - у лайні по самі вуха.
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26.03.2021 13:14 Ответить
Так є зовнішні вороги і є внутрішні. Для мене очевидно, що внутрішні небезпечніші для держави, бо вони руйнують її з середини, а зовнішні вже тільки дороблють. Тому нам потрібно постійно слідкувати за внутрішніми ворогами, вірніше їх знищувати і тоді проблем з зовнішніми ворогами, якщо не буде зовсім, то хоча б будуть мінімальні.
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26.03.2021 18:55 Ответить
дідусю,йди на пенсію,так буде краще для всіх!!!
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26.03.2021 10:31 Ответить
ГДЕ СПИСОК ОБЪЕКТОВ В РФ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ ПРИ МАСШТАБНОЙ ВОЙНЕ !!!???
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26.03.2021 10:47 Ответить
Чим ? Варениками закидати ?
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26.03.2021 13:01 Ответить
ДА ВАРЕНИКАМИ СО ВЗРЫВЧАТКОЙ !)
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26.03.2021 20:00 Ответить
Білявка отямилася чи що? Багато ж років ця лярва приходила до тями.
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26.03.2021 15:07 Ответить
 
 