Україна допускає імовірність агресії і розширення конфлікту з боку Росії, - Кравчук

Україна допускає сценарій розширення російської агресії - і готова дати рішучу відсіч агресору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Ми маємо бути готовими до всього. Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що в нинішній ситуації потрібно робити висновки з того, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій - "і агресію, і розширення конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки не буде узгоджено спільний план стосовно Донбасу, - Кравчук

"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не відбудеться. Якщо така філософія існує (а вона існує й зафіксована в основному стратегічному документі РФ), значить, все може бути. Тому ми маємо бути готовими й до цього. Хочу, щоб всі зрозуміли - Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", - заявив керівник української делегації в ТКГ.

Кравчук констатував, що сьогодні Україна "зовсім не та, якою була п'ять-шість років тому": "Я впевнений, якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне опір з боку України дуже жорсткий. І не тільки від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права".

Також читайте: Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена