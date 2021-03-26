Україна допускає імовірність агресії і розширення конфлікту з боку Росії, - Кравчук
Україна допускає сценарій розширення російської агресії - і готова дати рішучу відсіч агресору.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
"Ми маємо бути готовими до всього. Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", - сказав Кравчук.
Він зазначив, що в нинішній ситуації потрібно робити висновки з того, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій - "і агресію, і розширення конфлікту".
"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не відбудеться. Якщо така філософія існує (а вона існує й зафіксована в основному стратегічному документі РФ), значить, все може бути. Тому ми маємо бути готовими й до цього. Хочу, щоб всі зрозуміли - Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", - заявив керівник української делегації в ТКГ.
Кравчук констатував, що сьогодні Україна "зовсім не та, якою була п'ять-шість років тому": "Я впевнений, якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне опір з боку України дуже жорсткий. І не тільки від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права".
Будь ласка, зачекайте...
Кравчук здав країну ? Чи утворив (відновив) ?
Вторую Мрию не может уже 30 лет найти денег достроить Украина, так о каком содержании ЯО может речь идти?
Нє ... Червоний директорат і їх діти.
От якби з десяток СУ рвонули, десь на просторах расєї ... Ото новина була б.
Социальные сети возмутило видео из Покровска, где представитель ростовского казачества открыто ведет агитацию
В городе Покровск Донецкой области российские казаки установили на улице палатку и агитируют за свою партию "Держава", открыто представляясь местным жителям представителями ростовского казачества. В социальных сетях обсуждают видео конфликта, который возник между местной жительницей и ростовским казаком, который на одной из улиц города раздавал агитационные материалы пророссийского характера.
Женщина подошла к палатке с мобильным телефоном и начала расспрашивать, кем является мужчина и по какой причине он находится в Покровске в папахе российских казаков.
Мужчина ответил, что является представителем ростовского казачества и партии "Держава" и ведет агитацию за своего кандидата на выборах.
Женщина закатила скандал и потребовала мужчину возвращаться назад в Россию.
"А что вы делаете в Украине? Чего вы сюда приехали? Мы Украина, я живу на Донбассе. Чего вы с Ростова приперлись сюда? Едьте в свой Ростов и развивайте свою область! Вы там нищета! Валите отсюда!" - заявила женщина.
Видео конфликта было опубликовано в социальных сетях и вызвало резонанс, поскольку российское казачество на подконтрольной Украине территории свободно ведет агитацию.
Украине надо начать отбиваться всерьез. Иначе страна останется в "полузаглоченном" состоянии. Только не надо этих дешевых понтов про "возрожденную армию" - это вранье, лучше расскажите за убитое добровольческое движение.
Разрешает?
Одна падла уже приглашала...
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".
Серед мене виникає питання - чому США вщент "знежирили" Лазаренка, який безпосередньо Штатам ніякої шкоди не заподіяв, а Кучму, який пограбував Україну "до ноги", залишили у спокої млосно прогрівати дупу у придбаному за злодійську поживу маєтку на Сардинії? Падлюка Льоня Данилович не лох з Лохвиці і на плечах у нього не жопа з Крижополя. Рудому Іуді-Льоні, мабуть, "30 срібняків" відсипали з кошторису витрат на утримання ЦРУ (США несли величезні витрати по відстеженню кожного з понад 3-х тисяч ядерних зарядів) - у будь-якому разі інше переконливе пояснення віднайти складно. Кравчукові, мабуть, грошей не перепало, тому на старості змушений жебрати у всіляких Мінських ТКГ; як казав Г.Москаль: "Кравчук за гроші напердить у церкві"©
Зараз не прийнято згадувати, але напередодні розвалу СРСР в Київ приїздили Буш-старший і Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав валитися, вони ж першими і обісралися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого у Київі 01.08.1991). А причина їхньої срачки - невизначеність долі третього в світі ядерного "налигача": - у кого виявиться "кнопка"?; - а що, як розповзеться? і т.п. А тут бац, і Будапештський меморандум - дешево і практично, і жахливій казочці - простенький кінець - ніхто нікому нічого не винен - замість договірних гарантій нікчемний Будапештський меморандум.
А тиск чинили з усих боків, тоді був такий тренд - роззброєння.
Те, що отримала Україна за своє ядерне роззброєння - це "понюшка тютюну", не співставна з вищезазначеним обсягом витрат на відстеження української ядерної зброї. А Будапештський меморандум - це найбільша за розмірами нанесеної шкоди державна зрада України.
У підсумку: наймасштабніший державний зрадник насолоджується заможним життям на Сардинії, США з союзниками у найдешевший спосіб вирішили тодішні власні безпекові інтереси, Росія відносно дешево доозброїлася, а Україна - у лайні по самі вуха.