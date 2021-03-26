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Новини Агресія Росії проти України
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Україна допускає імовірність агресії і розширення конфлікту з боку Росії, - Кравчук

Україна допускає імовірність агресії і розширення конфлікту з боку Росії, - Кравчук

Україна допускає сценарій розширення російської агресії - і готова дати рішучу відсіч агресору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Ми маємо бути готовими до всього. Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що в нинішній ситуації потрібно робити висновки з того, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій - "і агресію, і розширення конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки не буде узгоджено спільний план стосовно Донбасу, - Кравчук

"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не відбудеться. Якщо така філософія існує (а вона існує й зафіксована в основному стратегічному документі РФ), значить, все може бути. Тому ми маємо бути готовими й до цього. Хочу, щоб всі зрозуміли - Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", - заявив керівник української делегації в ТКГ.

Кравчук констатував, що сьогодні Україна "зовсім не та, якою була п'ять-шість років тому": "Я впевнений, якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне опір з боку України дуже жорсткий. І не тільки від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права".

Також читайте: Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена

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Топ коментарі
+11
Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
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26.03.2021 01:40
+5
Уберите этого маразматика нах !!! пускай внукам и правнукам рассказывает как он увековечил их Хфамилию ("кравчучка") а не нам насыпает очередной бред, или то что все знают и так.. ...
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26.03.2021 01:01
+4
Старий софіст. Нічого нового ти не скзав. А хто ж винен, що третій, по силі, ядерний арсенал здали "просто так"?
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26.03.2021 01:01
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Уберите этого маразматика нах !!! пускай внукам и правнукам рассказывает как он увековечил их Хфамилию ("кравчучка") а не нам насыпает очередной бред, или то что все знают и так.. ...
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26.03.2021 01:01 Відповісти
Ну ему надо как то харчеватся Вот о себе и напоминает
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26.03.2021 01:02 Відповісти
еще немного и ему насыпят так - что подавиться
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26.03.2021 01:08 Відповісти
Сомневаюсь. Если до сих пор не насыпали...
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26.03.2021 01:09 Відповісти
Все мы под Богом ходим, а Он поругаем не бывает !!!
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26.03.2021 01:15 Відповісти
Доторговались суверенитетом? А полицаи до этого воют из собственным народом, крышуют преступников и власть. А чего вы хотели?
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26.03.2021 04:49 Відповісти
Ему не впервые "переобуваться". Далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, что он "пел" с Фокиным в этой же ТКГ. Бог ему судья.
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26.03.2021 06:31 Відповісти
Щодо "кравчучки" -- то перебор. Коли срср і навіть, Варшавський договір накрився, то усі республіки страждали, бо так було задумано в Союзі. Щоб щось виготовити, всі деталі робили в різних його кутках. Економіка республіки залежала від Москви. Тому з Незалежністю прийшла проблема в економіці. Навіть в Польщі тоді зупинились фабрики і заводи, заростали бур'яном, а поляки зі своїми візочками їздили і в Україну за товаром, і до Німеччини на заробітки.
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26.03.2021 09:10 Відповісти
> Игорь Монахов 01:01

Кравчук здав країну ? Чи утворив (відновив) ?
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26.03.2021 12:52 Відповісти
Старий софіст. Нічого нового ти не скзав. А хто ж винен, що третій, по силі, ядерний арсенал здали "просто так"?
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26.03.2021 01:01 Відповісти
Если бы тот потенциал остался у Украины, давно бы уже жили как в Северной Корее или Сомали.
Вторую Мрию не может уже 30 лет найти денег достроить Украина, так о каком содержании ЯО может речь идти?
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26.03.2021 09:12 Відповісти
Нуууу...думаю, тактическое ЯО в небольшом количестве вполне смогли бы потянуть. Тут дело не только в финансовой возможности содержания, вполне могли и другие факторы повлиять. К примеру, давление Запада на разоружение ядерного потенциала Украины.
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26.03.2021 09:50 Відповісти
О тех факторах я даже не упоминаю, финансового хватило. Ни о каких кредитах МВФ и речи бы не шло.
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26.03.2021 09:54 Відповісти
Якби не розкрадали бюджет та чесно платили податки, то ми ще й позичили б комусь.
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26.03.2021 10:32 Відповісти
А хто розкрадав ? Марсіанє ?
Нє ... Червоний директорат і їх діти.
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26.03.2021 12:53 Відповісти
Можливо тактичну ЯЗ і потягнули б ... Але треба у цьому розбиратися. Для неї теж потрібен сервіс і технології. Якщо "скисне" були б проблєми.
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26.03.2021 12:56 Відповісти
Так под финансированием ЯО как раз и подразумевается замена устаревших боеголовок, электроники и тому подобного. Это как раз и есть основная часть трат.
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26.03.2021 14:35 Відповісти
Угу ... Тоість дешевше буде нові зробити ...
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26.03.2021 18:41 Відповісти
Ой ну че штыри кто платить 1,5 официоз из зарплаты?
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26.03.2021 01:09 Відповісти
...так, этот кравчук поломался - несите нового
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26.03.2021 01:26 Відповісти
Он не ломался, он всегда так "работал".
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26.03.2021 09:05 Відповісти
Аби обгадити політика. Це звичка совковораба...
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26.03.2021 01:27 Відповісти
Посчитаешь сколько ты заплаоил военноо сбора?
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26.03.2021 01:30 Відповісти
Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
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26.03.2021 01:40 Відповісти
Ну вот путин к кравчуку причем?
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26.03.2021 01:45 Відповісти
Сам стань спочатку Українцем, "все и вся". Пишеш про російську агентуру язиком окупанта. Може тому, що українську не шануєш?
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26.03.2021 09:19 Відповісти
Но а сейчас приятные новости пока в Крыму па-дают камни с неба то в лаптемордых свинособак падают вертолёты с не-ба

Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1090

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26.03.2021 02:03 Відповісти
Так это ж естественно, он же тяжелее воздуха.
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26.03.2021 06:32 Відповісти
у кацапов даже вертолеты бородатые
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26.03.2021 07:46 Відповісти
Та ні, то зоб.
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26.03.2021 08:37 Відповісти
Літаки і гелікоптери падають в усих країнах. Це не та новина.
От якби з десяток СУ рвонули, десь на просторах расєї ... Ото новина була б.
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26.03.2021 13:06 Відповісти
..пусть там обсуждает что хочет, но только не вопросы воды в крым....сегодня уже накукарекал....
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26.03.2021 02:08 Відповісти
Дважды бравшие Чечню быдлосы с голой жопой ток на грузинов и белорусов умеют нападать,а когда дают по морде то быдло мавзолейное дрыснит и песни о братском народе поет,Крысы позорные....мля
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26.03.2021 04:06 Відповісти
Порошенко посрал на проект Новороссия нехилым способом,надо будет еще и нассыт в пасть рюсскаму быдлу...,не парьтесь чуваки...
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26.03.2021 04:10 Відповісти
угу, а еще он восход солнца всему миру каждый день организовывает.. эпический герой...
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26.03.2021 08:18 Відповісти
Поверніть нам Порошенка! Негайно! Нехай Коломойського видворить з України в США.
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26.03.2021 09:22 Відповісти
В Покровске агитацию российских казаков встретили в штыки: "Мы Украина, чего вы с Ростова приперлись сюда?"
Социальные сети возмутило видео из Покровска, где представитель ростовского казачества открыто ведет агитацию
В городе Покровск Донецкой области российские казаки установили на улице палатку и агитируют за свою партию "Держава", открыто представляясь местным жителям представителями ростовского казачества. В социальных сетях обсуждают видео конфликта, который возник между местной жительницей и ростовским казаком, который на одной из улиц города раздавал агитационные материалы пророссийского характера.
Женщина подошла к палатке с мобильным телефоном и начала расспрашивать, кем является мужчина и по какой причине он находится в Покровске в папахе российских казаков.
Мужчина ответил, что является представителем ростовского казачества и партии "Держава" и ведет агитацию за своего кандидата на выборах.
Женщина закатила скандал и потребовала мужчину возвращаться назад в Россию.
"А что вы делаете в Украине? Чего вы сюда приехали? Мы Украина, я живу на Донбассе. Чего вы с Ростова приперлись сюда? Едьте в свой Ростов и развивайте свою область! Вы там нищета! Валите отсюда!" - заявила женщина.
Видео конфликта было опубликовано в социальных сетях и вызвало резонанс, поскольку российское казачество на подконтрольной Украине территории свободно ведет агитацию. Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1536
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26.03.2021 04:31 Відповісти
питухи кизячки приперлись с ростова и спокойно себе за кацапию агитируют ау авакав! ау тоха-блюдолиз !вы где?
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26.03.2021 04:33 Відповісти
Некогда, ищут кто стены здания ОПы покрасил.
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26.03.2021 06:35 Відповісти
Какая-то сумбурная инфа. Если это Покровск, который на подконтрольной территории, то рос. казаков там сейчас быть не может по умолчанию. К тому же, для чего казакам ехать в Украину и агитировать за российскую партию, которая никак не может осуществлять свою деятельность в другой стране. Скорее всего, вы, батенька, вытащили бородатую инфу, времён оккупации 14 года, когда город непродолжительное время был сепарской территорией. Нехорошо обманывать.
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26.03.2021 10:02 Відповісти
Каза́кі бувають https://www.facebook.com/watch/?v=2280418372026262 різними
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26.03.2021 08:44 Відповісти
Кравчук, шо б он был здоров, уже раз продал Украину.
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26.03.2021 06:17 Відповісти
Стара маразматична комуняка котрий раз лякає війною, да йди вже під три чорти кровосісь...
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26.03.2021 07:38 Відповісти
Агрессию нужно не допускать, а пресекать!
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26.03.2021 07:57 Відповісти
Во как старая капээсэсная номенклактура работает (языком) ! И наговорил много , и - ни к чему не прицепишься. Нарисовался, важный.

Украине надо начать отбиваться всерьез. Иначе страна останется в "полузаглоченном" состоянии. Только не надо этих дешевых понтов про "возрожденную армию" - это вранье, лучше расскажите за убитое добровольческое движение.
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26.03.2021 08:27 Відповісти
Сто значит "допускает"?
Разрешает?
Одна падла уже приглашала...
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26.03.2021 08:57 Відповісти
целый экс-президент, просравший ЯО, членство в НАТЕ и ЕС, не знает, как русня видит Украину с 90-х???
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26.03.2021 08:57 Відповісти
Навіщо хаяти старенького екс президента, коли самі продали Україну, вірніше, "віддали у добрі руки"...((
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26.03.2021 09:32 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".
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26.03.2021 09:45 Відповісти
Перш за все ми повинні відродити в собі українців. В душі, в серці. Тоді і держава буде сильна, і вороги-москалі будуть боятись...
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26.03.2021 09:51 Відповісти
А коли ти виродок і кучма здавали ядерний щит ви зрадники усвідомлювали, що таке може статися в будь який момент? Жоден державний лідер від самих недорозвинених держав до самих розвинених ніколи б не зробили такого історичного злочину проти своєї держави та народу. Жоден! А ви виродки зробили і зробили це поки що безкарно. Та в історіію ви все одно ввійдете, як одні з найбільших зрадників України за всю її історію.
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26.03.2021 10:21 Відповісти
Третій в світі ядерний арсенал!!! Десятки мілярдів доларів в грошовому еквіваленті, повністю знищена обороноздатність та початок великого грабунку та руйнування. На що вони отримали карт бланш за підписаний ними папірець. В усих підручниках історії має бути на вас це незмиване у віках клеймо.
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26.03.2021 10:24 Відповісти
Безумовно і поза всіляким сумнівами, Україну "розвели" на третій у світі за потужністю ядерний арсенал як дурну козу за оберемок соломи. При Кравчукові цю ганьбу тільки розпочато, а остаточно завершено при Кучмі, який замість міжнародного договору з чіткими гарантіями безпеки і недоторканості кордонів України підписав неправоустановлюючий Будапештський меморандум.
Серед мене виникає питання - чому США вщент "знежирили" Лазаренка, який безпосередньо Штатам ніякої шкоди не заподіяв, а Кучму, який пограбував Україну "до ноги", залишили у спокої млосно прогрівати дупу у придбаному за злодійську поживу маєтку на Сардинії? Падлюка Льоня Данилович не лох з Лохвиці і на плечах у нього не жопа з Крижополя. Рудому Іуді-Льоні, мабуть, "30 срібняків" відсипали з кошторису витрат на утримання ЦРУ (США несли величезні витрати по відстеженню кожного з понад 3-х тисяч ядерних зарядів) - у будь-якому разі інше переконливе пояснення віднайти складно. Кравчукові, мабуть, грошей не перепало, тому на старості змушений жебрати у всіляких Мінських ТКГ; як казав Г.Москаль: "Кравчук за гроші напердить у церкві"©
Зараз не прийнято згадувати, але напередодні розвалу СРСР в Київ приїздили Буш-старший і Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав валитися, вони ж першими і обісралися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого у Київі 01.08.1991). А причина їхньої срачки - невизначеність долі третього в світі ядерного "налигача": - у кого виявиться "кнопка"?; - а що, як розповзеться? і т.п. А тут бац, і Будапештський меморандум - дешево і практично, і жахливій казочці - простенький кінець - ніхто нікому нічого не винен - замість договірних гарантій нікчемний Будапештський меморандум.
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26.03.2021 11:51 Відповісти
Так тільки про рассею не забувай, вона друга сторона що розброювала Україну. Вина США теж величезна, бо якщо б вони не за наше розброєння разом з росією бралися, а за розброєння росії, то світ був би кращим та безпечнішим. А так дали можливість монстру відродитися. Дві імперії розіграли українську карту, а наші продажні виродки цьому дуже гарно підіграли.
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26.03.2021 11:55 Відповісти
Пояснювали 1000 500 разів - без системи керування ЯЗ швидко стає брухтом (ядерним і небезпечним). А кнопка була Москві. І технології (виробництво, устаткування) все було на РФ.
А тиск чинили з усих боків, тоді був такий тренд - роззброєння.
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26.03.2021 13:04 Відповісти
Да, да,да...... Мирозуміємо і віримо.
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26.03.2021 13:07 Відповісти
Ні, РФ була не другою стороною, а тільки третьою. На Україну тисли: по-перше - США, по-друге - Великобританія. Невеличка подія, яка відбулася у Сумах: тоді існувало Сумське вище артилерійське командне училище (СВАКУ, доречі, найпрестижніше в Союзі, бо тільки воно готувало офіцерів для самохідної артилерії, решта училищ - для причетної). Якось у другій половині 90-х, наприкінці процесу ядерного роззброєння України) до СВАКУ несподівано прибула делегація військових США у супроводі високопосадовців МО України. Американці одразу наполягли, щоб їх провели до парку озброєнь СВАКУ (а це декілька гектар з критими ангарами з самохідними артустановками всіх найменувань у значній кількості, за кожною з яких було закріплено бойовий розрахунок з числа курсантів). Крім того, в ангарах для учбових цілей зберігалися окремі зразки іншої військової техніки. Американці серед сотень зачинених ангарів відразу зорієнтувалися і самостійно знайшли саме той ангар, в якому зберігалася одна-єдина на все СВАКУ самохідна пускова установка автомобільного базування (восьмивісний тягач з транспортно-пусковим контейнером). Далі американці провели ретельний огляд і переконалися, що на установці стоїть саме учбово-тренувальний макет, а не бойова стратегічна ракета (яка саме, не знаю, але щонайменше - середньої дальності, якщо не міжконтинентальна) з макетом ядерної бойової частини. Тим не менш, американці зафіксували всі індефікуючі ознаки тягача і транспортно-пускового контейнера, чим дали зрозуміти, що прослідкують і за цією пусковою установкою. А, якщо взяти до уваги, що кожний стратегічний ракетний полк був озброєний дев'ятьма бойовими і однією учбово-тренувальною ракетою, а Україна успадкувала понад 3 тисячі бойових одиниць ядерної зброї із засобами доставки, то можна тільки уявити обсяг витрат на оперативне (агентурне) і технічне (розвідувальні супутники) відстеження кожної одиниці.
Те, що отримала Україна за своє ядерне роззброєння - це "понюшка тютюну", не співставна з вищезазначеним обсягом витрат на відстеження української ядерної зброї. А Будапештський меморандум - це найбільша за розмірами нанесеної шкоди державна зрада України.
У підсумку: наймасштабніший державний зрадник насолоджується заможним життям на Сардинії, США з союзниками у найдешевший спосіб вирішили тодішні власні безпекові інтереси, Росія відносно дешево доозброїлася, а Україна - у лайні по самі вуха.
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26.03.2021 13:14 Відповісти
Так є зовнішні вороги і є внутрішні. Для мене очевидно, що внутрішні небезпечніші для держави, бо вони руйнують її з середини, а зовнішні вже тільки дороблють. Тому нам потрібно постійно слідкувати за внутрішніми ворогами, вірніше їх знищувати і тоді проблем з зовнішніми ворогами, якщо не буде зовсім, то хоча б будуть мінімальні.
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26.03.2021 18:55 Відповісти
дідусю,йди на пенсію,так буде краще для всіх!!!
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26.03.2021 10:31 Відповісти
ГДЕ СПИСОК ОБЪЕКТОВ В РФ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ ПРИ МАСШТАБНОЙ ВОЙНЕ !!!???
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26.03.2021 10:47 Відповісти
Чим ? Варениками закидати ?
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26.03.2021 13:01 Відповісти
ДА ВАРЕНИКАМИ СО ВЗРЫВЧАТКОЙ !)
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26.03.2021 20:00 Відповісти
Білявка отямилася чи що? Багато ж років ця лярва приходила до тями.
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26.03.2021 15:07 Відповісти
 
 