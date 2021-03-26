В Евросоюзе вводят "недискриминационный зеленый сертификат" для вакцинированных
Лидеры Европейского союза приняли решение в срочном порядке проделать работу над предложенным Европейской комиссией недискриминационным Цифровым зеленым сертификатом, который позволит безопасно передвигаться в ЕС во время пандемии коронавируса.
Соответствующую позицию лидеры обозначили в заявлении, принятом по итогам видео-конференции, которая состоялась в четверг, пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В срочном порядке должна быть проделана законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами COVID-19 на основе предложения Комиссии", - сказано в заявлении.
Лидеры ЕС отметили, что эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе в свете проблем, связанных с появлением новых вариантов коронавируса. "Следовательно, в настоящее время должны соблюдаться ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, принимая во внимание особую ситуацию приграничных сообществ, в то время как должен обеспечиваться беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках Единого рынка, в том числе за счет использования зеленых полос", - говорится в заявлении.
Вместе с тем, лидеры считают, что следует начать приготовления к общему подходу в плане постепенного снятия ограничений с тем, чтобы обеспечить координацию усилий в условиях, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить текущие меры. "Европейский Союз продолжит усиливать глобальные ответные меры на пандемию. Работа над созданием механизма обмена вакцинами должна быть быстро продолжена, чтобы дополнить и поддерживать ведущую роль COVAX в обеспечении универсального доступа и развертывания вакцин", - отмечается в заявлении.
Как сообщалось ранее, 17 марта Европейская комиссия выступила с предложением создать цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19.
Такой цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что "человек был вакцинирован против COVID-19, либо получил отрицательный результат теста, либо выздоровел от COVID-19". "Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате и будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата", - сообщила Еврокомиссия. Предложено, чтобы такие сертификаты могли быть признаны на территории ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Наймовірніше, цього року його ще не буде
Нет сертификата - дискриминируют. Шо вам такие простые вещи как детям объяснять приходится?
чудово, настала епоха, коли нахабно біле називають "чорним"
ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА..
будем до последнего улыбаться а потом сзади в печень штрык
ждем отмашки
Вакцинувати перехворівших був брєд повний, тому що імунітет після хвороби 8 місяців а після вакцинації 4-5 місяці, причому в перший місяць виробник нічого не гарантує ...
от слова - никак
мы и не азия
но и не европа...
От я чекаю - подивитися на цих чемпіонів.
Отже, для ковід-паспорта достатньо і негативного тесту.
може поїду на пейсах цього року
Чи Ви вже отримали ?
Були там колись чи це - вперше ?
Японія кілька тижнів тому задекларувала, що іноземних вболівальників на ОІ до себе не впустить. Японці - далеко не найдурніша нація в світі
Або теж не пустять: лише скрізь місцевим дозволять на матчах бути, третина чи половина стадіону.
Ще приколи будуть з тестами футболістів. Як зі збірною України.
От в нас в Монреаль Канадієнз у одного хокеїста - позитивний тест, перенесли чотири матчі.
Потім наздоганятимуть інших.
Є ж календар.
Тут написали про нашестя здорових волохатих павуків. Тільки заголовок пробігла.
Щеплення примушують робити ? Що привезли ?
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/
The latest data of the evolution of COVID‑19 over the past 24 hours in Québec reveal: (на 8,5 млн)
950 new cases, bringing the total number of people infected to 306,385;
288,384 people have recovered;
7 new deaths, for a total of 10,637 deaths:
1 death in the last 24 hours,
4 deaths between March 19 and March 24,
2 deaths before March 19,
481 hospitalizations, for a decrease of 15;
115 people in intensive care, for a decrease of 2;
37,698 samples conducted on March 24;
Бачите, як подають інфу ? Народ передбачає нові обмеження і закриття. Хоча поки вони ніби анонсували окремі послаблення.
Багато бізнесів (зокрема, ресторатори) сказали, якщо їх закриють втретє - вони більше не відкриються. Притому, що у нас вони зачинені з вересня: лише take-out.
Взагалі не знаєш, чого чекати.
Щеплення роблять старшим людям і медикам.
Такі. Наші від французів передрукували. Тарантули.
Ви пишете - небезпечний, але не агресивний.
Що робите, як знаходите ? Він кусається ?
Такие волосатые как на картинке у нас не водятся. Единственный большой паук у нас - huntsman. Oн паутину не плетёт, а является "бродячим охотником". Для человека он безвреден; просто не очень приятно его дома видеть.
Про те, що вище - стежу.
И это утверждение является презумпцией виновности.
Это всё равно шо запрещать вам выезжать на машине бо вы можете совершить дтп.
Без паніки, у нас справки по 2000грн. продаються, можемо думаю запропонувати для Європи справочний туризм. І ніякої дискримінації.