В Евросоюзе вводят "недискриминационный зеленый сертификат" для вакцинированных

Лидеры Европейского союза приняли решение в срочном порядке проделать работу над предложенным Европейской комиссией недискриминационным Цифровым зеленым сертификатом, который позволит безопасно передвигаться в ЕС во время пандемии коронавируса.

Соответствующую позицию лидеры обозначили в заявлении, принятом по итогам видео-конференции, которая состоялась в четверг, пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В срочном порядке должна быть проделана законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами COVID-19 на основе предложения Комиссии", - сказано в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе в свете проблем, связанных с появлением новых вариантов коронавируса. "Следовательно, в настоящее время должны соблюдаться ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, принимая во внимание особую ситуацию приграничных сообществ, в то время как должен обеспечиваться беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках Единого рынка, в том числе за счет использования зеленых полос", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем, лидеры считают, что следует начать приготовления к общему подходу в плане постепенного снятия ограничений с тем, чтобы обеспечить координацию усилий в условиях, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить текущие меры. "Европейский Союз продолжит усиливать глобальные ответные меры на пандемию. Работа над созданием механизма обмена вакцинами должна быть быстро продолжена, чтобы дополнить и поддерживать ведущую роль COVAX в обеспечении универсального доступа и развертывания вакцин", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, 17 марта Европейская комиссия выступила с предложением создать цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

Такой цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что "человек был вакцинирован против COVID-19, либо получил отрицательный результат теста, либо выздоровел от COVID-19". "Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате и будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата", - сообщила Еврокомиссия. Предложено, чтобы такие сертификаты могли быть признаны на территории ЕС.

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