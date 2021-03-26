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В Евросоюзе вводят "недискриминационный зеленый сертификат" для вакцинированных

В Евросоюзе вводят

Лидеры Европейского союза приняли решение в срочном порядке проделать работу над предложенным Европейской комиссией недискриминационным Цифровым зеленым сертификатом, который позволит безопасно передвигаться в ЕС во время пандемии коронавируса.

Соответствующую позицию лидеры обозначили в заявлении, принятом по итогам видео-конференции, которая состоялась в четверг, пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"В срочном порядке должна быть проделана законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами COVID-19 на основе предложения Комиссии", - сказано в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе в свете проблем, связанных с появлением новых вариантов коронавируса. "Следовательно, в настоящее время должны соблюдаться ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, принимая во внимание особую ситуацию приграничных сообществ, в то время как должен обеспечиваться беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках Единого рынка, в том числе за счет использования зеленых полос", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем, лидеры считают, что следует начать приготовления к общему подходу в плане постепенного снятия ограничений с тем, чтобы обеспечить координацию усилий в условиях, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить текущие меры. "Европейский Союз продолжит усиливать глобальные ответные меры на пандемию. Работа над созданием механизма обмена вакцинами должна быть быстро продолжена, чтобы дополнить и поддерживать ведущую роль COVAX в обеспечении универсального доступа и развертывания вакцин", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, 17 марта Европейская комиссия выступила с предложением создать цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

Такой цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что "человек был вакцинирован против COVID-19, либо получил отрицательный результат теста, либо выздоровел от COVID-19". "Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате и будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата", - сообщила Еврокомиссия. Предложено, чтобы такие сертификаты могли быть признаны на территории ЕС.

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+10
Двоемыслие (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. ***********) - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.

ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА..
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26.03.2021 01:45
+9
недискримінаційний, але без нього не проїдеш
чудово, настала епоха, коли нахабно біле називають "чорним"
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26.03.2021 01:33
+7
Такой сертификат является дискриминационным в отношении тех кто не болел и не болеет ковидом.
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26.03.2021 01:35
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Ключевое слово - " недискриминационный "
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26.03.2021 01:33 Ответить
Такой сертификат является дискриминационным в отношении тех кто не болел и не болеет ковидом.
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26.03.2021 01:35 Ответить
ты перечитай процедуру получения его... ( и если ты не болел и не вакцинировался то где гарантия что ты не подцепишь этот вирусняк и не заразишь в поездке куеву тучу людей !?) это бред .. зондирование мнения масс.. будет только поголовная вакцинация(нано-вакцина для всех !) с ковид-паспортом спасет .. вот сейчас тебя никуда не пускают без маски, и на секундочку подумай без чего тебя в будущем не пустят !? Правильно...мАлАдец !!!
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26.03.2021 01:51 Ответить
Без скафандра?
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26.03.2021 01:53 Ответить
А где гарантия что Вы не подцепите вирус после вакцинации? Вон Ляшко подцепил. Не прошло и 13-ти дней.
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26.03.2021 01:59 Ответить
ха.. так ведь вакцинация это и есть - добровольное заражение !!!
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26.03.2021 02:02 Ответить
Кіпр з 01.04.2021 відкриває кордону для туризму для громадян України. Умови в'їзду 2 негативні ПЛР-тести: перший за 72 години до вильоту і повторний в аеропорту Кіпру при перетині корду. І жодного слова про паспорт вакцинації!
Наймовірніше, цього року його ще не буде
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26.03.2021 06:27 Ответить
Ну все ж правильно, есть сертификат - не дискриминируют.
Нет сертификата - дискриминируют. Шо вам такие простые вещи как детям объяснять приходится?
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26.03.2021 06:07 Ответить
недискримінаційний, але без нього не проїдеш
чудово, настала епоха, коли нахабно біле називають "чорним"
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26.03.2021 01:33 Ответить
Здравствуй Андрей. Рад тебя видеть в добром здравии!
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26.03.2021 06:32 Ответить
А сечу в очі від навеличнішого Віслюка, можна вважати вакцинацією???
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26.03.2021 01:43 Ответить
Двоемыслие (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. ***********) - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.

ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА..
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26.03.2021 01:45 Ответить
не то еще увидим но нам воспитанным в совдепии не привыкать к двойным стандартам
будем до последнего улыбаться а потом сзади в печень штрык
ждем отмашки
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26.03.2021 03:33 Ответить
Значить цифрова епоха відкладається, умови приємлимі, маєш антитіла перехворів можеш їздити... А не як в попередньому проекті що все рівно одну дозу вакцини...
Вакцинувати перехворівших був брєд повний, тому що імунітет після хвороби 8 місяців а після вакцинації 4-5 місяці, причому в перший місяць виробник нічого не гарантує ...
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26.03.2021 02:12 Ответить
Х...там 8 месяцев я он в декабре болел и сейчас.но вакцынироваться буду только американкой
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26.03.2021 07:01 Ответить
нам это не грозит
от слова - никак
мы и не азия
но и не европа...
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26.03.2021 02:30 Ответить
Ура, так и предполагалось
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26.03.2021 03:29 Ответить
Ізраїль сказав, що у них вже перемога і у квітні вони відкриють країну.
От я чекаю - подивитися на цих чемпіонів.

Отже, для ковід-паспорта достатньо і негативного тесту.
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26.03.2021 03:31 Ответить
в мене була запланована подорож до Ізраілю минулого квітня
може поїду на пейсах цього року
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26.03.2021 03:37 Ответить
Ой, не пустять вони Вас без щеплення.
Чи Ви вже отримали ?
Були там колись чи це - вперше ?
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26.03.2021 04:07 Ответить
Цікаво, на яких умовах впускатимуть на Євро-2021 іноземних туристів? Там 12 міст, якщо що, 9 з них в країнах ЄС
Японія кілька тижнів тому задекларувала, що іноземних вболівальників на ОІ до себе не впустить. Японці - далеко не найдурніша нація в світі
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26.03.2021 06:31 Ответить
Будуть видумувати щось.
Або теж не пустять: лише скрізь місцевим дозволять на матчах бути, третина чи половина стадіону.
Ще приколи будуть з тестами футболістів. Як зі збірною України.

От в нас в Монреаль Канадієнз у одного хокеїста - позитивний тест, перенесли чотири матчі.
Потім наздоганятимуть інших.
Є ж календар.
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26.03.2021 06:51 Ответить
А что делать 80% людей которые перенесли ковид бессимптомно, благодаря своему имунетету и здоровью,Правильно,гробить свое драгоценое здоровье мутными непровереными вакцинами или ,освящеными'сертифицироваными но дефецитными и потому ужасно дорогими от прокладок и нужных фирм препаратами за пределами ЕС. Банальная скрутка между политиками и ковидмафией.Под соусом заботы о здровье буратин.
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26.03.2021 04:24 Ответить
В Евросоюзе вводят "недискриминационный зеленый сертификат" для вакцинированных - Цензор.НЕТ 8900
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26.03.2021 04:36 Ответить
Братья, вам туда точно надо, в ту фашистскую помойку ?
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26.03.2021 05:47 Ответить
Брат кацап, с чего ты взял, что нам надо в кацапию?
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26.03.2021 06:09 Ответить
Тамбовский волк тебе брат.
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26.03.2021 08:17 Ответить
Добрий день. Що у Вас ?
Тут написали про нашестя здорових волохатих павуків. Тільки заголовок пробігла.
Щеплення примушують робити ? Що привезли ?
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26.03.2021 06:45 Ответить
Привет ! У нас в Виктории премьер неудачно упал с лестницы некоторое время назад, так что сейчас в режиме послабления наступают. Власти регулярно рассказывают о массе прилагаемых усилий к началу массовых "вакцинаций"; но на деле явно не спешат. Есть какая-то причина, по-видимому чисто юридическая; мы можем только гадать. Например, consent form, которую должен подписать каждый желающий уколоться, не содержит информации о том что гос.организация, отвечающая за тестирование и разрешение использования лекартственных препаратов, не проводила испытаний "вакцин" по массе параметров, например на канцерогенность. Таким образом, каждый уколотый является участником clinical trial Stage 3, т.е. подопытной свинкой, без его/её ведома или согласия. Что чревато массой последующих судебных исков. Это лишь гипотеза, но вполне правдоподобная.
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26.03.2021 08:13 Ответить
А у нас уже про варіанти і третю хвилю на всю кричать.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/

The latest data of the evolution of COVID‑19 over the past 24 hours in Québec reveal: (на 8,5 млн)

950 new cases, bringing the total number of people infected to 306,385;
288,384 people have recovered;
7 new deaths, for a total of 10,637 deaths:
1 death in the last 24 hours,
4 deaths between March 19 and March 24,
2 deaths before March 19,
481 hospitalizations, for a decrease of 15;
115 people in intensive care, for a decrease of 2;
37,698 samples conducted on March 24;

Бачите, як подають інфу ? Народ передбачає нові обмеження і закриття. Хоча поки вони ніби анонсували окремі послаблення.
Багато бізнесів (зокрема, ресторатори) сказали, якщо їх закриють втретє - вони більше не відкриються. Притому, що у нас вони зачинені з вересня: лише take-out.
Взагалі не знаєш, чого чекати.
Щеплення роблять старшим людям і медикам.
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27.03.2021 04:30 Ответить
У вас, к глубокому сожалению, власть захватили ставленники ультралевой банкирской банды (в Штатах сейчас та же ситуация). Мне очень тяжело это признать, но у вас впереди очень серьёзный кризис. Китай и РФ усиливаются и вооружаются, а банкирская банда удар за ударом разрушает Западную цивилизацию. Эти люди абсолютно безумны; не иначе как сбежали из сумасшедшего дома.
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27.03.2021 09:24 Ответить
Про пауков - не знаю. У нас в Мельбурне реально опасен только один: redback. Это близкий родственник каракурта. Регулярно нахожу их у себя во дворе или в садике. Этот паук неагрессивен, надо просто быть осторожнее, т.к. он селится втихаря в сухих тёплых уголках, где нет прямого солнечного света.
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26.03.2021 08:16 Ответить
https://www.20minutes.fr/monde/3006727-20210325-australie-apres-inondations-habitants-preparent-invasion-mygales

Такі. Наші від французів передрукували. Тарантули.

Ви пишете - небезпечний, але не агресивний.
Що робите, як знаходите ? Він кусається ?
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27.03.2021 04:24 Ответить
Да, кусается; это же близкий родственник каракурта и "чёрной вдовы". Находим его случайно - под мусорным ящиком, или между, скажем, бордюром и нависающим над ним каким-нибудь ползучим растением и т.д. Нужно просто работать во дворе в перчатках, и всё обрабатывать химикатом. А так - он неагрессивен; если его не трогать, он сам не нападает (собственно, я должен писать "она", так как ядовиты только самки). Паучок маленький, размером в половину советской копейки.
Такие волосатые как на картинке у нас не водятся. Единственный большой паук у нас - huntsman. Oн паутину не плетёт, а является "бродячим охотником". Для человека он безвреден; просто не очень приятно его дома видеть.
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27.03.2021 09:30 Ответить
Дякую за відповідь і пояснення.
Про те, що вище - стежу.
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28.03.2021 07:31 Ответить
А думаешь с долбо..ми как ты лучше?
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26.03.2021 07:07 Ответить
Хорошо ,за этим последует дискриминационный.
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26.03.2021 06:01 Ответить
Тобто ті, у кого немає щеплення- будуть піддаватись дискримінації?))) Ох вже це толерантні формулювання...
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26.03.2021 06:13 Ответить
Из моих многочисленных родичей в Европе работают 7 человек и проблем тьфу тьфу тьфу нет,от слова совсем...
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26.03.2021 06:42 Ответить
Большие проблемы всегда у тех, кто в Европе никогда не был и поехать туда в ближайшей перспективе не светит.
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26.03.2021 07:39 Ответить
Початок розпаду ідеї глобалістичного світу,після введення і реалізація.
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26.03.2021 08:32 Ответить
Право не вакцинуватися - це право заражати інших.
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26.03.2021 08:34 Ответить
А если инши уже вакцинировались то в чём опасность от невакцинированного?
И это утверждение является презумпцией виновности.
Это всё равно шо запрещать вам выезжать на машине бо вы можете совершить дтп.
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26.03.2021 10:25 Ответить
"либо получил отрицательный результат теста"

Без паніки, у нас справки по 2000грн. продаються, можемо думаю запропонувати для Європи справочний туризм. І ніякої дискримінації.
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26.03.2021 09:19 Ответить
 
 