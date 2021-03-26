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У Євросоюзі запроваджують "недискримінаційний зелений сертифікат" для вакцинованих

У Євросоюзі запроваджують

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення в терміновому порядку виконати роботу над запропонованим Європейською комісією недискримінаційним Цифровим зеленим сертифікатом, який дозволить безпечно пересуватися в ЄС під час пандемії коронавірусу.

Відповідну позицію лідери позначили в заяві, ухваленій за підсумками відео-конференції, яка відбулася в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У терміновому порядку має бути виконана законодавча і технічна робота над сумісними і недискримінаційними цифровими сертифікатами COVID-19 на основі пропозиції Комісії", - йдеться в заяві.

Лідери ЄС зазначили, що епідеміологічна ситуація залишається серйозною, зокрема в світлі проблем, пов'язаних із появою нових варіантів коронавірусу. "Отже, зараз повинні дотримуватись обмежень, особливо стосовно несуттєвих поїздок, беручи до уваги характерну ситуацію прикордонних спільнот, оскільки повинен забезпечуватися безперешкодний потік товарів і послуг у рамках Єдиного ринку, зокрема, за рахунок використання зелених смуг", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон

Водночас лідери вважають, що слід почати приготування до загального підходу в плані поступового зняття обмежень із тим, щоб забезпечити координацію зусиль в умовах, коли епідеміологічна ситуація дозволить послабити поточні заходи. "Європейський Союз продовжить посилювати глобальні заходи у відповідь на пандемію. Робота над створенням механізму обміну вакцинами повинна бути швидко продовжена, щоб доповнити і підтримувати провідну роль COVAX у забезпеченні універсального доступу і розгортанні вакцин", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося раніше, 17 березня Європейська комісія виступила з пропозицією створити цифровий зелений сертифікат для гарантування безпечного вільного пересування всередині ЄС під час пандемії COVID-19.

Такий цифровий зелений сертифікат стане свідченням того, що "людина була вакцинована проти COVID-19, або отримала негативний результат тесту, або одужала від COVID-19". "Він буде доступний безкоштовно в цифровому або паперовому форматі і буде включати QR-код для гарантування безпеки і достовірності сертифікату", - повідомила Єврокомісія. Запропоновано, щоб такі сертифікати могли бути визнані на території ЄС.

Також читайте: Саміт ЄС обговорить створення єдиних сертифікатів вакцинації, які мають з'явитися до літа, - Меркель

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Топ коментарі
+10
Двоемыслие (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. ***********) - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.

ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА..
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26.03.2021 01:45
+9
недискримінаційний, але без нього не проїдеш
чудово, настала епоха, коли нахабно біле називають "чорним"
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26.03.2021 01:33
+7
Такой сертификат является дискриминационным в отношении тех кто не болел и не болеет ковидом.
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26.03.2021 01:35
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Ключевое слово - " недискриминационный "
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26.03.2021 01:33 Відповісти
Такой сертификат является дискриминационным в отношении тех кто не болел и не болеет ковидом.
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26.03.2021 01:35 Відповісти
ты перечитай процедуру получения его... ( и если ты не болел и не вакцинировался то где гарантия что ты не подцепишь этот вирусняк и не заразишь в поездке куеву тучу людей !?) это бред .. зондирование мнения масс.. будет только поголовная вакцинация(нано-вакцина для всех !) с ковид-паспортом спасет .. вот сейчас тебя никуда не пускают без маски, и на секундочку подумай без чего тебя в будущем не пустят !? Правильно...мАлАдец !!!
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26.03.2021 01:51 Відповісти
Без скафандра?
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26.03.2021 01:53 Відповісти
А где гарантия что Вы не подцепите вирус после вакцинации? Вон Ляшко подцепил. Не прошло и 13-ти дней.
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26.03.2021 01:59 Відповісти
ха.. так ведь вакцинация это и есть - добровольное заражение !!!
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26.03.2021 02:02 Відповісти
Кіпр з 01.04.2021 відкриває кордону для туризму для громадян України. Умови в'їзду 2 негативні ПЛР-тести: перший за 72 години до вильоту і повторний в аеропорту Кіпру при перетині корду. І жодного слова про паспорт вакцинації!
Наймовірніше, цього року його ще не буде
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26.03.2021 06:27 Відповісти
Ну все ж правильно, есть сертификат - не дискриминируют.
Нет сертификата - дискриминируют. Шо вам такие простые вещи как детям объяснять приходится?
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26.03.2021 06:07 Відповісти
недискримінаційний, але без нього не проїдеш
чудово, настала епоха, коли нахабно біле називають "чорним"
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26.03.2021 01:33 Відповісти
Здравствуй Андрей. Рад тебя видеть в добром здравии!
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26.03.2021 06:32 Відповісти
А сечу в очі від навеличнішого Віслюка, можна вважати вакцинацією???
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26.03.2021 01:43 Відповісти
Двоемыслие (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. ***********) - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.

ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА..
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26.03.2021 01:45 Відповісти
не то еще увидим но нам воспитанным в совдепии не привыкать к двойным стандартам
будем до последнего улыбаться а потом сзади в печень штрык
ждем отмашки
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26.03.2021 03:33 Відповісти
Значить цифрова епоха відкладається, умови приємлимі, маєш антитіла перехворів можеш їздити... А не як в попередньому проекті що все рівно одну дозу вакцини...
Вакцинувати перехворівших був брєд повний, тому що імунітет після хвороби 8 місяців а після вакцинації 4-5 місяці, причому в перший місяць виробник нічого не гарантує ...
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26.03.2021 02:12 Відповісти
Х...там 8 месяцев я он в декабре болел и сейчас.но вакцынироваться буду только американкой
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26.03.2021 07:01 Відповісти
нам это не грозит
от слова - никак
мы и не азия
но и не европа...
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26.03.2021 02:30 Відповісти
Ура, так и предполагалось
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26.03.2021 03:29 Відповісти
Ізраїль сказав, що у них вже перемога і у квітні вони відкриють країну.
От я чекаю - подивитися на цих чемпіонів.

Отже, для ковід-паспорта достатньо і негативного тесту.
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26.03.2021 03:31 Відповісти
в мене була запланована подорож до Ізраілю минулого квітня
може поїду на пейсах цього року
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26.03.2021 03:37 Відповісти
Ой, не пустять вони Вас без щеплення.
Чи Ви вже отримали ?
Були там колись чи це - вперше ?
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26.03.2021 04:07 Відповісти
Цікаво, на яких умовах впускатимуть на Євро-2021 іноземних туристів? Там 12 міст, якщо що, 9 з них в країнах ЄС
Японія кілька тижнів тому задекларувала, що іноземних вболівальників на ОІ до себе не впустить. Японці - далеко не найдурніша нація в світі
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26.03.2021 06:31 Відповісти
Будуть видумувати щось.
Або теж не пустять: лише скрізь місцевим дозволять на матчах бути, третина чи половина стадіону.
Ще приколи будуть з тестами футболістів. Як зі збірною України.

От в нас в Монреаль Канадієнз у одного хокеїста - позитивний тест, перенесли чотири матчі.
Потім наздоганятимуть інших.
Є ж календар.
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26.03.2021 06:51 Відповісти
А что делать 80% людей которые перенесли ковид бессимптомно, благодаря своему имунетету и здоровью,Правильно,гробить свое драгоценое здоровье мутными непровереными вакцинами или ,освящеными'сертифицироваными но дефецитными и потому ужасно дорогими от прокладок и нужных фирм препаратами за пределами ЕС. Банальная скрутка между политиками и ковидмафией.Под соусом заботы о здровье буратин.
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26.03.2021 04:24 Відповісти
В Евросоюзе вводят "недискриминационный зеленый сертификат" для вакцинированных - Цензор.НЕТ 8900
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26.03.2021 04:36 Відповісти
Братья, вам туда точно надо, в ту фашистскую помойку ?
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26.03.2021 05:47 Відповісти
Брат кацап, с чего ты взял, что нам надо в кацапию?
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26.03.2021 06:09 Відповісти
Тамбовский волк тебе брат.
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26.03.2021 08:17 Відповісти
Добрий день. Що у Вас ?
Тут написали про нашестя здорових волохатих павуків. Тільки заголовок пробігла.
Щеплення примушують робити ? Що привезли ?
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26.03.2021 06:45 Відповісти
Привет ! У нас в Виктории премьер неудачно упал с лестницы некоторое время назад, так что сейчас в режиме послабления наступают. Власти регулярно рассказывают о массе прилагаемых усилий к началу массовых "вакцинаций"; но на деле явно не спешат. Есть какая-то причина, по-видимому чисто юридическая; мы можем только гадать. Например, consent form, которую должен подписать каждый желающий уколоться, не содержит информации о том что гос.организация, отвечающая за тестирование и разрешение использования лекартственных препаратов, не проводила испытаний "вакцин" по массе параметров, например на канцерогенность. Таким образом, каждый уколотый является участником clinical trial Stage 3, т.е. подопытной свинкой, без его/её ведома или согласия. Что чревато массой последующих судебных исков. Это лишь гипотеза, но вполне правдоподобная.
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26.03.2021 08:13 Відповісти
А у нас уже про варіанти і третю хвилю на всю кричать.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/

The latest data of the evolution of COVID‑19 over the past 24 hours in Québec reveal: (на 8,5 млн)

950 new cases, bringing the total number of people infected to 306,385;
288,384 people have recovered;
7 new deaths, for a total of 10,637 deaths:
1 death in the last 24 hours,
4 deaths between March 19 and March 24,
2 deaths before March 19,
481 hospitalizations, for a decrease of 15;
115 people in intensive care, for a decrease of 2;
37,698 samples conducted on March 24;

Бачите, як подають інфу ? Народ передбачає нові обмеження і закриття. Хоча поки вони ніби анонсували окремі послаблення.
Багато бізнесів (зокрема, ресторатори) сказали, якщо їх закриють втретє - вони більше не відкриються. Притому, що у нас вони зачинені з вересня: лише take-out.
Взагалі не знаєш, чого чекати.
Щеплення роблять старшим людям і медикам.
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27.03.2021 04:30 Відповісти
У вас, к глубокому сожалению, власть захватили ставленники ультралевой банкирской банды (в Штатах сейчас та же ситуация). Мне очень тяжело это признать, но у вас впереди очень серьёзный кризис. Китай и РФ усиливаются и вооружаются, а банкирская банда удар за ударом разрушает Западную цивилизацию. Эти люди абсолютно безумны; не иначе как сбежали из сумасшедшего дома.
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27.03.2021 09:24 Відповісти
Про пауков - не знаю. У нас в Мельбурне реально опасен только один: redback. Это близкий родственник каракурта. Регулярно нахожу их у себя во дворе или в садике. Этот паук неагрессивен, надо просто быть осторожнее, т.к. он селится втихаря в сухих тёплых уголках, где нет прямого солнечного света.
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26.03.2021 08:16 Відповісти
https://www.20minutes.fr/monde/3006727-20210325-australie-apres-inondations-habitants-preparent-invasion-mygales

Такі. Наші від французів передрукували. Тарантули.

Ви пишете - небезпечний, але не агресивний.
Що робите, як знаходите ? Він кусається ?
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27.03.2021 04:24 Відповісти
Да, кусается; это же близкий родственник каракурта и "чёрной вдовы". Находим его случайно - под мусорным ящиком, или между, скажем, бордюром и нависающим над ним каким-нибудь ползучим растением и т.д. Нужно просто работать во дворе в перчатках, и всё обрабатывать химикатом. А так - он неагрессивен; если его не трогать, он сам не нападает (собственно, я должен писать "она", так как ядовиты только самки). Паучок маленький, размером в половину советской копейки.
Такие волосатые как на картинке у нас не водятся. Единственный большой паук у нас - huntsman. Oн паутину не плетёт, а является "бродячим охотником". Для человека он безвреден; просто не очень приятно его дома видеть.
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27.03.2021 09:30 Відповісти
Дякую за відповідь і пояснення.
Про те, що вище - стежу.
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28.03.2021 07:31 Відповісти
А думаешь с долбо..ми как ты лучше?
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26.03.2021 07:07 Відповісти
Хорошо ,за этим последует дискриминационный.
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26.03.2021 06:01 Відповісти
Тобто ті, у кого немає щеплення- будуть піддаватись дискримінації?))) Ох вже це толерантні формулювання...
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26.03.2021 06:13 Відповісти
Из моих многочисленных родичей в Европе работают 7 человек и проблем тьфу тьфу тьфу нет,от слова совсем...
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26.03.2021 06:42 Відповісти
Большие проблемы всегда у тех, кто в Европе никогда не был и поехать туда в ближайшей перспективе не светит.
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26.03.2021 07:39 Відповісти
Початок розпаду ідеї глобалістичного світу,після введення і реалізація.
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26.03.2021 08:32 Відповісти
Право не вакцинуватися - це право заражати інших.
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26.03.2021 08:34 Відповісти
А если инши уже вакцинировались то в чём опасность от невакцинированного?
И это утверждение является презумпцией виновности.
Это всё равно шо запрещать вам выезжать на машине бо вы можете совершить дтп.
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26.03.2021 10:25 Відповісти
"либо получил отрицательный результат теста"

Без паніки, у нас справки по 2000грн. продаються, можемо думаю запропонувати для Європи справочний туризм. І ніякої дискримінації.
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26.03.2021 09:19 Відповісти
 
 