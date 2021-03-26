У Євросоюзі запроваджують "недискримінаційний зелений сертифікат" для вакцинованих

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення в терміновому порядку виконати роботу над запропонованим Європейською комісією недискримінаційним Цифровим зеленим сертифікатом, який дозволить безпечно пересуватися в ЄС під час пандемії коронавірусу.

Відповідну позицію лідери позначили в заяві, ухваленій за підсумками відео-конференції, яка відбулася в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У терміновому порядку має бути виконана законодавча і технічна робота над сумісними і недискримінаційними цифровими сертифікатами COVID-19 на основі пропозиції Комісії", - йдеться в заяві.

Лідери ЄС зазначили, що епідеміологічна ситуація залишається серйозною, зокрема в світлі проблем, пов'язаних із появою нових варіантів коронавірусу. "Отже, зараз повинні дотримуватись обмежень, особливо стосовно несуттєвих поїздок, беручи до уваги характерну ситуацію прикордонних спільнот, оскільки повинен забезпечуватися безперешкодний потік товарів і послуг у рамках Єдиного ринку, зокрема, за рахунок використання зелених смуг", - йдеться в заяві.

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Водночас лідери вважають, що слід почати приготування до загального підходу в плані поступового зняття обмежень із тим, щоб забезпечити координацію зусиль в умовах, коли епідеміологічна ситуація дозволить послабити поточні заходи. "Європейський Союз продовжить посилювати глобальні заходи у відповідь на пандемію. Робота над створенням механізму обміну вакцинами повинна бути швидко продовжена, щоб доповнити і підтримувати провідну роль COVAX у забезпеченні універсального доступу і розгортанні вакцин", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося раніше, 17 березня Європейська комісія виступила з пропозицією створити цифровий зелений сертифікат для гарантування безпечного вільного пересування всередині ЄС під час пандемії COVID-19.

Такий цифровий зелений сертифікат стане свідченням того, що "людина була вакцинована проти COVID-19, або отримала негативний результат тесту, або одужала від COVID-19". "Він буде доступний безкоштовно в цифровому або паперовому форматі і буде включати QR-код для гарантування безпеки і достовірності сертифікату", - повідомила Єврокомісія. Запропоновано, щоб такі сертифікати могли бути визнані на території ЄС.

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