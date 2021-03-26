У Євросоюзі запроваджують "недискримінаційний зелений сертифікат" для вакцинованих
Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення в терміновому порядку виконати роботу над запропонованим Європейською комісією недискримінаційним Цифровим зеленим сертифікатом, який дозволить безпечно пересуватися в ЄС під час пандемії коронавірусу.
Відповідну позицію лідери позначили в заяві, ухваленій за підсумками відео-конференції, яка відбулася в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У терміновому порядку має бути виконана законодавча і технічна робота над сумісними і недискримінаційними цифровими сертифікатами COVID-19 на основі пропозиції Комісії", - йдеться в заяві.
Лідери ЄС зазначили, що епідеміологічна ситуація залишається серйозною, зокрема в світлі проблем, пов'язаних із появою нових варіантів коронавірусу. "Отже, зараз повинні дотримуватись обмежень, особливо стосовно несуттєвих поїздок, беручи до уваги характерну ситуацію прикордонних спільнот, оскільки повинен забезпечуватися безперешкодний потік товарів і послуг у рамках Єдиного ринку, зокрема, за рахунок використання зелених смуг", - йдеться в заяві.
Водночас лідери вважають, що слід почати приготування до загального підходу в плані поступового зняття обмежень із тим, щоб забезпечити координацію зусиль в умовах, коли епідеміологічна ситуація дозволить послабити поточні заходи. "Європейський Союз продовжить посилювати глобальні заходи у відповідь на пандемію. Робота над створенням механізму обміну вакцинами повинна бути швидко продовжена, щоб доповнити і підтримувати провідну роль COVAX у забезпеченні універсального доступу і розгортанні вакцин", - наголошується в заяві.
Як повідомлялося раніше, 17 березня Європейська комісія виступила з пропозицією створити цифровий зелений сертифікат для гарантування безпечного вільного пересування всередині ЄС під час пандемії COVID-19.
Такий цифровий зелений сертифікат стане свідченням того, що "людина була вакцинована проти COVID-19, або отримала негативний результат тесту, або одужала від COVID-19". "Він буде доступний безкоштовно в цифровому або паперовому форматі і буде включати QR-код для гарантування безпеки і достовірності сертифікату", - повідомила Єврокомісія. Запропоновано, щоб такі сертифікати могли бути визнані на території ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Наймовірніше, цього року його ще не буде
Нет сертификата - дискриминируют. Шо вам такие простые вещи как детям объяснять приходится?
чудово, настала епоха, коли нахабно біле називають "чорним"
ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА..
будем до последнего улыбаться а потом сзади в печень штрык
ждем отмашки
Вакцинувати перехворівших був брєд повний, тому що імунітет після хвороби 8 місяців а після вакцинації 4-5 місяці, причому в перший місяць виробник нічого не гарантує ...
от слова - никак
мы и не азия
но и не европа...
От я чекаю - подивитися на цих чемпіонів.
Отже, для ковід-паспорта достатньо і негативного тесту.
може поїду на пейсах цього року
Чи Ви вже отримали ?
Були там колись чи це - вперше ?
Японія кілька тижнів тому задекларувала, що іноземних вболівальників на ОІ до себе не впустить. Японці - далеко не найдурніша нація в світі
Або теж не пустять: лише скрізь місцевим дозволять на матчах бути, третина чи половина стадіону.
Ще приколи будуть з тестами футболістів. Як зі збірною України.
От в нас в Монреаль Канадієнз у одного хокеїста - позитивний тест, перенесли чотири матчі.
Потім наздоганятимуть інших.
Є ж календар.
Тут написали про нашестя здорових волохатих павуків. Тільки заголовок пробігла.
Щеплення примушують робити ? Що привезли ?
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/
The latest data of the evolution of COVID‑19 over the past 24 hours in Québec reveal: (на 8,5 млн)
950 new cases, bringing the total number of people infected to 306,385;
288,384 people have recovered;
7 new deaths, for a total of 10,637 deaths:
1 death in the last 24 hours,
4 deaths between March 19 and March 24,
2 deaths before March 19,
481 hospitalizations, for a decrease of 15;
115 people in intensive care, for a decrease of 2;
37,698 samples conducted on March 24;
Бачите, як подають інфу ? Народ передбачає нові обмеження і закриття. Хоча поки вони ніби анонсували окремі послаблення.
Багато бізнесів (зокрема, ресторатори) сказали, якщо їх закриють втретє - вони більше не відкриються. Притому, що у нас вони зачинені з вересня: лише take-out.
Взагалі не знаєш, чого чекати.
Щеплення роблять старшим людям і медикам.
Такі. Наші від французів передрукували. Тарантули.
Ви пишете - небезпечний, але не агресивний.
Що робите, як знаходите ? Він кусається ?
Такие волосатые как на картинке у нас не водятся. Единственный большой паук у нас - huntsman. Oн паутину не плетёт, а является "бродячим охотником". Для человека он безвреден; просто не очень приятно его дома видеть.
Про те, що вище - стежу.
И это утверждение является презумпцией виновности.
Это всё равно шо запрещать вам выезжать на машине бо вы можете совершить дтп.
Без паніки, у нас справки по 2000грн. продаються, можемо думаю запропонувати для Європи справочний туризм. І ніякої дискримінації.