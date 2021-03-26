Препаратом Sinovac Biotech в первую очередь будут вакцинировать маломобильных граждан, - Ляшко

Вакцина от COVID-19 производства Sinovac Biotech будет использоваться в первую очередь для вакцинации маломобильных граждан.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитрано врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украину вчера поступила инактивированная вакцина от компании Sinovac Biotech, это первые 215 тыс. доз вакцины. ... Эта вакцина однодозна по сравнению с той, которую мы сейчас используем, десятидозную, поэтому она, в первую очередь, будет использоваться на тех платформах и для тех категорий населения, которые сделают невозможным в дальнейшем разлив. В частности в приоритете будут маломобильные группы населения пожилого возраста, мобильные бригады будут ездить по местам проживания маломобильных людей и вакцинировать этих людей, а также их опекунов. Сегодня мы имеем приблизительное число таких людей 40 тыс. В дальнейшем предполагается также повторное введение вакцины через 20 дней", - рассказал Ляшко.

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Ранее анонсировалось, что первая партия вакцин Sinovac Biotech поступит в марте. В первом транше ожидались 700 тыс. Доз. Всего компания должна поставить 1,9 млн доз препарата.

25 марта первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь".

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